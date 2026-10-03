Японияда одамлар балиқларни атайлаб каналларга ташлайди: бунинг ортидаги сабаб ҳайратланарли
Япониянинг айрим кичик шаҳарчаларида кўчалардан оқиб ўтувчи оддий сув каналларида ранг-баранг тирик балиқларни учратиш мумкин. Улар бу ерларга тасодифан келиб қолмаган — маҳаллий аҳоли балиқларни атайлаб каналларга қўйиб юборади.
Бунинг асосий сабабларидан бири — каналлардан тоза булоқ суви оқиши. Балиқлар сувдаги майда сув ўтлари, ҳашаротлар ва органик қолдиқлар билан озиқланиб, канал экотизимининг тоза сақланишига ёрдам беради.
Аммо бу анъананинг яна бир қизиқ жиҳати бор. Тирик балиқлар сузиб юрган тоза каналлар одамларнинг хатти-ҳаракатига ҳам таъсир қилади. Бундай манзарани кўрган киши сувга чиқинди ташлашга ўзини ноқулай ҳис қилиши мумкин.
Шу тариқа, оддий сув каналлари нафақат тоза сақланади, балки чиройли манзарага ва сайёҳлар эътиборини тортадиган масканга ҳам айланади.
Японияда балиқлар шунчаки сувда сузиб юрмайди — улар айрим ҳудудларда табиатни асраш ва тозалик маданиятининг бир қисмига айланган.
Изоҳлар 0
…