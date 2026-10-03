Эҳтиёт бўлинг! Қоғоз ва ручка ёрдамида "тикланган" 50 минг сўмлик купюра тарқалмоқда

·2·Жамият
Эҳтиёт бўлинг! Қоғоз ва ручка ёрдамида "тикланган" 50 минг сўмлик купюра тарқалмоқда

Ижтимоий тармоқларда 50 минг сўмлик банкнотанинг йиртилган қисмини оддий қоғоз ва скотч ёрдамида бириктириб, устига «50000» рақами ҳамда банкнота нақшларини ручка билан қайта чизиб қўйилган видео тарқалмоқда.

Хабарларга кўра, бундай купюра курьерга тўлов вақтида берилган.

Аслида эса шикастланган банкнотани қўлда "таъмирлаб", унинг айрим қисмларини қайта чизиш ўрнига банкка мурожаат қилиш мумкин. Марказий банк маълумотларига кўра, агар йиртилган ва елимланган банкнотанинг икки қисми шак-шубҳасиз бир банкнотага тегишли экани аниқланса, у тўловга қабул қилиниши керак. Шунингдек, шикастланган пулларни банк кассалари орқали алмаштириш имконияти ҳам мавжуд.

Айрим ҳолларда банкнотанинг камида 55 фоизи сақланиб қолган бўлса, у ҳам тўловга яроқли деб топилиши мумкин. Шу сабабли савдо ёки хизмат учун нақд пул қабул қилаётганда фақат унинг номиналига эмас, ҳақиқийлиги ва ташқи ҳолатига ҳам эътибор бериш муҳим.

Шикастланган пулни ўзбошимчалик билан ўзгартириш ўрнига, уни банк орқали текширтириш ва алмаштириш хавфсизроқ.

Шикастланган банкнотМарказий банкБанкнота тиклашБанкнотлар билан савдо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқландиНаманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқландиБугун 12:45Кешбек ортида 4,7 млрд сўмлик ўғирлик: Тошкентда яширин схема фош бўлдиКешбек ортида 4,7 млрд сўмлик ўғирлик: Тошкентда яширин схема фош бўлди6 август 11:04Андижонда олтинни киприк бўёғи идиши, атир ва ручка ичида олиб киришга уриниш фош этилдиАндижонда олтинни киприк бўёғи идиши, атир ва ручка ичида олиб киришга уриниш фош этилди12 июн 17:222026 йилги пахта мавсумида қўл терими учун 2 000 сўмдан тўланади2026 йилги пахта мавсумида қўл терими учун 2 000 сўмдан тўланади18 сентябр 23:07Контракт тўловлари муддати 10 июнгача узайтирилдиКонтракт тўловлари муддати 10 июнгача узайтирилди25 май 19:26Korzinka чекларидаги фарқ: Зафар Ҳошимов қандай чора кўрмоқда?Korzinka чекларидаги фарқ: Зафар Ҳошимов қандай чора кўрмоқда?4 август 16:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди