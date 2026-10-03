Эҳтиёт бўлинг! Қоғоз ва ручка ёрдамида "тикланган" 50 минг сўмлик купюра тарқалмоқда
Ижтимоий тармоқларда 50 минг сўмлик банкнотанинг йиртилган қисмини оддий қоғоз ва скотч ёрдамида бириктириб, устига «50000» рақами ҳамда банкнота нақшларини ручка билан қайта чизиб қўйилган видео тарқалмоқда.
Хабарларга кўра, бундай купюра курьерга тўлов вақтида берилган.
Аслида эса шикастланган банкнотани қўлда "таъмирлаб", унинг айрим қисмларини қайта чизиш ўрнига банкка мурожаат қилиш мумкин. Марказий банк маълумотларига кўра, агар йиртилган ва елимланган банкнотанинг икки қисми шак-шубҳасиз бир банкнотага тегишли экани аниқланса, у тўловга қабул қилиниши керак. Шунингдек, шикастланган пулларни банк кассалари орқали алмаштириш имконияти ҳам мавжуд.
Айрим ҳолларда банкнотанинг камида 55 фоизи сақланиб қолган бўлса, у ҳам тўловга яроқли деб топилиши мумкин. Шу сабабли савдо ёки хизмат учун нақд пул қабул қилаётганда фақат унинг номиналига эмас, ҳақиқийлиги ва ташқи ҳолатига ҳам эътибор бериш муҳим.
Шикастланган пулни ўзбошимчалик билан ўзгартириш ўрнига, уни банк орқали текширтириш ва алмаштириш хавфсизроқ.
Изоҳлар 0
…