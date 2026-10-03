Пенсия ёшига етган ходимни ишдан бўшатиш мумкинми: Қонун нима дейди?

·44·Жамият
Пенсия ёшига етган ходимни ишдан бўшатиш мумкинми: Қонун нима дейди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Пенсия ёшига етган ходимни фақат ёши сабабли ишдан бўшатиш мумкин эмас, чунки бу амалдаги Меҳнат кодексида иш берувчи ташаббуси билан меҳнат шартномасини бекор қилиш учун алоҳида асос сифатида белгиланмаган.
  • Агар ходим ўз лавозимига нолойиқлиги ёки меҳнат мажбуриятларини бузгани каби қонунда кўрсатилган бошқа сабаблар мавжуд бўлса, иш берувчи буни аниқ далиллар билан исботлаб, белгиланган тартибда меҳнат шартномасини бекор қилиши мумкин.

Пенсия ёшига етган ходимни фақат ёши сабабли ишдан бўшатиш мумкинми? Бу савол кўплаб ходимлар ва иш берувчилар учун долзарб. Амалдаги меҳнат қонунчилигида ходимнинг пенсия ёшига етгани иш берувчининг ташаббуси билан меҳнат шартномасини бекор қилиш учун алоҳида асос сифатида белгиланмаган.

Яъни ходим пенсия ёшига етгани учунгина унинг меҳнат шартномасини бир томонлама бекор қилиш мумкин эмас.

Амалдаги қонунчиликда нима белгиланган?

Меҳнат шартномасини иш берувчининг ташаббусига кўра бекор қилиш асослари Меҳнат кодексининг 161-моддасида белгиланган.

Амалдаги нормалар орасида ходимнинг пенсия ёшига етгани алоҳида асос сифатида кўрсатилмаган. Шу жиҳатдан, пенсия ёшига етган ходим ҳам бошқа ходимлар каби меҳнат ҳуқуқларидан фойдаланади.

Бу ҳолат эски Меҳнат кодексидаги тартибдан фарқ қилади. Янги кодексда пенсия ёшига етишнинг ўзи меҳнат шартномасини иш берувчи ташаббуси билан бекор қилиш учун мустақил асос сифатида белгиланмаган.

Аммо ходим иш талабларига жавоб бермаса-чи?

Бу ерда муҳим жиҳат бор.

Пенсия ёшига етган ходимни ёши учун ишдан бўшатиш мумкин эмаслиги уни ҳар қандай ҳолатда ишдан бўшатиб бўлмайди, дегани эмас.

Меҳнат кодексида назарда тутилган бошқа қонуний асослар мавжуд бўлса, меҳнат шартномаси бекор қилиниши мумкин. Масалан, ходимнинг малакаси етарли эмаслиги туфайли эгаллаб турган лавозимига ёки бажараётган ишига мувофиқ эмаслиги шундай асослардан бири ҳисобланади.

Бироқ бу ҳолатни иш берувчи шунчаки «ходим ишни эплай олмаяпти» деган умумий баёнот билан асослай олмайди.

Иш берувчи нолойиқликни исботлаши керак

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2023 йил 20 ноябрдаги 26-сон қарорида бу масалага аниқ тушунтириш берилган.

Унга кўра, ходим фақат меҳнат шартномаси бўйича айнан бажариши шарт бўлган ишни уддалай олмаётган бўлсагина, унинг лавозимига нолойиқлиги асосида меҳнат шартномасини бекор қилишга йўл қўйилади.

Бундан ташқари, ходимнинг нолойиқлиги аниқ фактлар билан тасдиқланиши лозим.

Жумладан, қуйидаги ҳужжатлар далил сифатида баҳоланиши мумкин:

  • текширув далолатномалари;

  • бевосита раҳбар ёки назорат қилувчининг билдириш хатлари;

  • ҳисоботлар;

  • аттестация ҳужжатлари;

  • ишнинг паст сифатда бажарилганини тасдиқловчи ҳужжатлар;

  • иш ҳажми ёки ишлаб чиқариш нормаси бажарилмаганини кўрсатувчи маълумотлар.

Олий суд Пленуми таъкидлаганидек, аттестация комиссиясининг хулосаси ҳам ходим малакаси етарли эмаслигини тасдиқловчи далиллардан бири бўлиши мумкин.

Меҳнат интизоми бузилса, вазият бошқача

Ходимнинг ёши ва унинг меҳнат интизоми масалаларини бир-биридан ажратиш муҳим.

Агар ходим меҳнат мажбуриятларини айбли равишда бажармаса ёки лозим даражада бажармаса, қонунчиликда назарда тутилган интизомий чоралар қўлланиши мумкин. Олий суд Пленуми ҳам Меҳнат кодексининг 161-моддаси 2-қисмидаги айрим асослар бўйича меҳнат шартномасини бекор қилиш интизомий жазо хусусиятига эга эканини тушунтирган.

Демак, бундай вазиятда масала ходимнинг пенсия ёшига етганида эмас, балки унинг аниқ меҳнат мажбуриятларини бузган-бузмаганида бўлади.

Энг муҳим хулоса

Пенсия ёшига етиш — ишдан бўшатиш учун автоматик асос эмас.

Иш берувчи ходимни фақат «пенсия ёшига етди» деган сабаб билан ишдан бўшата олмайди. Бироқ ходимнинг лавозимига нолойиқлиги ёки меҳнат мажбуриятларини бузгани каби қонунчиликда назарда тутилган бошқа асослар мавжуд бўлса, улар белгиланган тартибда қўлланиши мумкин.

Бунда иш берувчи ҳар бир ҳолатни ҳужжатлар билан асослаши ва меҳнат шартномасини бекор қилишнинг қонуний тартибига риоя қилиши керак. Олий суд Пленуми ҳам ишга тиклашга оид низоларда меҳнат шартномасини бекор қилишнинг қонунийлиги масаласига алоҳида эътибор қаратишни белгилаган.

Пенсия ёшига етган ходимМеҳнат кодекси 161-моддаЎзбекистон Олий суди 2023Нолойиқлик асосида меҳнат шартномасини бекор қилиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижондаги шов-шувли можаро: «Ғамхўрлик» марказида ногирон болаларга зўравонлик қилинганАндижондаги шов-шувли можаро: «Ғамхўрлик» марказида ногирон болаларга зўравонлик қилинган2 сентябр 12:121 сентябрдан бошлаб ойлик, стипендия ва жарималар қандай ўзгаради?1 сентябрдан бошлаб ойлик, стипендия ва жарималар қандай ўзгаради?26 август 10:40Meta СИ харажатлари сабаб 8 минг ходимни бўшатадиMeta СИ харажатлари сабаб 8 минг ходимни бўшатади25 апрел 19:17Тошкент ҳокимлиги ходимлари учун янги ахлоқ қоидалари тасдиқландиТошкент ҳокимлиги ходимлари учун янги ахлоқ қоидалари тасдиқланди22 май 09:48Ўзбекистонда ярим йилда 70 ёшдан ошган 29 нафар эркак ота бўлдиЎзбекистонда ярим йилда 70 ёшдан ошган 29 нафар эркак ота бўлди18 август 14:52Ўзбекистонда ишга кириш жараёни янада осонлаштирилмоқдаЎзбекистонда ишга кириш жараёни янада осонлаштирилмоқда6 май 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди