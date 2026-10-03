Алкоголь ичишмайди, ажримлар ҳам йўқ: Қашқадарёдаги ўзига хос қишлоқ

·0·Жамият
Алкоголь ичишмайди, ажримлар ҳам йўқ: Қашқадарёдаги ўзига хос қишлоқ

Қашқадарё вилоятининг Китоб туманида тоғлар бағрида жойлашган Денавболо қишлоғи ўзига хос турмуш тарзи ва урф-одатлари билан эътиборни тортади.

Қишлоқ туман марказидан қарийб 75 километр узоқликда, баланд тоғли ҳудудда жойлашгани айтилмоқда. «Nurli karvon» маълумотларига кўра, қишлоқ денгиз сатҳидан қарийб 2700 метр баландликда жойлашган бўлиб, бу ерда 270 га яқин хонадон ва минг нафардан ортиқ аҳоли истиқомат қилади.

Денавболо ҳақидаги маълумотларда қишлоқ аҳолиси ўртасида алкоголь маҳсулотларини истеъмол қилиш одати йўқлиги таъкидланади. Шунингдек, қишлоқда узоқ йиллар давомида ажрим ҳолатлари қайд этилмагани ҳақида ҳам маълумотлар тарқалган. Бироқ бу маълумотларнинг расмий статистика билан тасдиқлангани ҳозирча маълум эмас.

Қишлоқнинг яна бир ўзига хос жиҳати меҳмон кутиш анъанаси билан боғлиқ. Айтилишича, айрим хонадонларнинг кўча томонида меҳмонлар учун махсус уйлар мавжуд бўлиб, улардан қишлоққа келган меҳмонлар фойдаланиши мумкин.

Тоғли ҳудудда жойлашгани сабабли қишлоқда қиш мавсуми ҳам анча узоқ давом этади. Маълумотларга кўра, совуқ мавсум қарийб олти ойга чўзилиши мумкин. Шу боис аҳоли кундалик ҳаётини тоғ шароитига мослаштирган.

Баланд ва мураккаб тоғ йўллари сабабли бу ҳудудда транспорт ҳаракати ҳам ўзига хос. Асосан тоғ шароитида ҳаракатланишга мос транспорт воситаларидан фойдаланилади.

Қишлоқ номи ҳақидаги маҳаллий талқинларда «Денавболо» сўзи «юқори қишлоқ» маъносини англатиши айтилган. Бу ердаги «боло» қисми баландлик ёки юқорилик маъносини билдириши билан изоҳланади.

Тоғлар бағрида жойлашган Денавболонинг табиати, иқлими ва аҳолининг ўзига хос турмуш тарзи уни Қашқадарёнинг қизиқарли тоғли масканларидан бирига айлантиради.

ДенавболоҚашқадарёТоғлар бағриМеҳмон кутиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда никоҳ барқарор, ажримлар нисбати паст сақланмоқдаЎзбекистонда никоҳ барқарор, ажримлар нисбати паст сақланмоқда28 апрел 09:38Ўзбекистонда оилавий ажримлар сони кўпайиб, тўйлар камаймоқдаЎзбекистонда оилавий ажримлар сони кўпайиб, тўйлар камаймоқда12 июн 15:32Айрим тадбиркорларга алкоголь ва сигаретани нақд пулга сотишга рухсат бериладиАйрим тадбиркорларга алкоголь ва сигаретани нақд пулга сотишга рухсат берилади1 июн 14:01Ўзбекистонда ҳар 1000 та никоҳга 175 та ажрим тўғри келмоқдаЎзбекистонда ҳар 1000 та никоҳга 175 та ажрим тўғри келмоқда28 апрел 10:26Қашқадарёда она ва қиз ўртасидаги жанжал пичоқбозлик билан якунландиҚашқадарёда она ва қиз ўртасидаги жанжал пичоқбозлик билан якунландиБугун 15:19Қашқадарёда 3 ёшли қиз ўгай онаси томонидан уриб ўлдирилдиҚашқадарёда 3 ёшли қиз ўгай онаси томонидан уриб ўлдирилдиБугун 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди