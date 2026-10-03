Бир том остида 83 киши: Ҳиндистондаги ноодатий оила барчани ҳайратга солмоқда

·2·Дунё
Бир том остида 83 киши: Ҳиндистондаги ноодатий оила барчани ҳайратга солмоқда

Ҳиндистоннинг Курлапалли қишлоғида 83 кишидан иборат улкан оила бир том остида аҳил яшаб келмоқда. Олти авлодни бирлаштирган Нагаппа оиласида 6 нафар қайнона, 14 нафар келин ва 20 га яқин бола ҳамда бошқа қариндошлар истиқомат қилади.

Оилага икки нафар кекса киши бошчилик қилади. Хонадондаги кундалик юмушлар ҳам, қишлоқ хўжалигидаги ишлар ҳам оила аъзолари ўртасида тақсимланган. Ҳар куни эрталаб улар йиғилиб, ким уй ишларига масъул бўлиши, ким эса далага чиқишини белгилаб олишади.

Катта оиланинг энг эътиборли жиҳатларидан бири — барча учун битта ошхонада овқат тайёрланиши. Оила даромадининг асосий қисмини қарийб 50 гектар ерда олиб бориладиган деҳқончиликдан олади.

Шунча катта хонадонни озиқлантириш ҳам осон эмас. Айниқса, байрам кунлари дастурхон янада кенг ёзилади: бир маҳал овқат учун учта катта қўй ва бир неча товуқ сўйилиши мумкин. Бугунги кунда кўплаб оилалар кичик хонадонларда алоҳида яшашни афзал кўраётган бир пайтда, Нагаппа оиласи Ҳиндистондаги кўп авлодли оила анъаналарининг ноодатий намуналаридан бири бўлиб қолмоқда.

Нагаппа оиласиКурлапалли қишлоғиҲиндистонКўп авлодли оила
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)11 сентябр 16:26Ҳиндистонда оила ўғлини дафн қилди, аммо у кейин қамоқхонада тирик топилдиҲиндистонда оила ўғлини дафн қилди, аммо у кейин қамоқхонада тирик топилди8 сентябр 22:2523 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди23 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди22 сентябр 09:38Дунёдаги энг кекса опа сингиллар барчани ҳайратга солмоқдаДунёдаги энг кекса опа сингиллар барчани ҳайратга солмоқда18 май 17:12Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчиЮзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи21 август 09:33Сақичлардан яратилган ғаройиб девор сайёҳларни ҳайратга солмоқдаСақичлардан яратилган ғаройиб девор сайёҳларни ҳайратга солмоқда17 май 21:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота