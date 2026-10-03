Саудия Арабистонида минг метрлик дунёдаги энг баланд бино қурилиши режалаштирилмоқда
Саудия Арабистонининг Жидда шаҳрида Jeddah Tower қурилиши давом этмоқда. Осмонўпар бинонинг баландлиги 1 000 метрдан ошиши режалаштирилган.
Агар лойиҳа режа асосида якунланса, Jeddah Tower ҳозирги дунёдаги энг баланд бино — Дубайдаги Бурж Кҳалифадан қарийб 200 метр баландроқ бўлади.
Jeddah Tower таркибида офислар, меҳмонхона, турар жойлар ва савдо майдонлари жойлашиши режалаштирилган. Шунингдек, бинода дунёдаги энг баланд кузатув майдонларидан бири бўлиши кўзда тутилган.
Бурж Кҳалифа — 828 метр
Жеддаҳ Tower — 1 000 метрдан ортиқ
Қурилиш якунлангач, Jeddah Tower 1 километр баландлик чегарасидан ошган дунёдаги илк осмонўпар бинога айланиши мумкин. Бинони 2028 йилда фойдаланишга топшириш режалаштирилган.
Изоҳлар 0
…