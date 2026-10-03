Саудия Арабистонида минг метрлик дунёдаги энг баланд бино қурилиши режалаштирилмоқда

·32·Дунё
Саудия Арабистонида минг метрлик дунёдаги энг баланд бино қурилиши режалаштирилмоқда

Саудия Арабистонининг Жидда шаҳрида Jeddah Tower қурилиши давом этмоқда. Осмонўпар бинонинг баландлиги 1 000 метрдан ошиши режалаштирилган.

Агар лойиҳа режа асосида якунланса, Jeddah Tower ҳозирги дунёдаги энг баланд бино — Дубайдаги Бурж Кҳалифадан қарийб 200 метр баландроқ бўлади.

Jeddah Tower таркибида офислар, меҳмонхона, турар жойлар ва савдо майдонлари жойлашиши режалаштирилган. Шунингдек, бинода дунёдаги энг баланд кузатув майдонларидан бири бўлиши кўзда тутилган.

Бурж Кҳалифа — 828 метр

Жеддаҳ Tower — 1 000 метрдан ортиқ

Қурилиш якунлангач, Jeddah Tower 1 километр баландлик чегарасидан ошган дунёдаги илк осмонўпар бинога айланиши мумкин. Бинони 2028 йилда фойдаланишга топшириш режалаштирилган.

Jeddah TowerБурж КҳалифаСаудия АрабистониJeddah Tower 1000 метр
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...16 сентябр 08:00Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқландиТуркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди27 сентябр 08:13Россияда 555 метрлик ноодатий осмонўпар бино қурилиши маъқулландиРоссияда 555 метрлик ноодатий осмонўпар бино қурилиши маъқулланди26 сентябр 19:56Минтақадаги энг баланд осмонўпар бино: Душанбеда 340 метрли минора қурилмоқдаМинтақадаги энг баланд осмонўпар бино: Душанбеда 340 метрли минора қурилмоқда4 сентябр 20:51Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?25 сентябр 09:07Саудия Арабистонида дунёдаги илк километрлик бино қад кўтармоқдаСаудия Арабистонида дунёдаги илк километрлик бино қад кўтармоқда17 апрел 12:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота