Роналдунинг 7 рақами бошқа футболчига бериладими? Португалияда Роналду сабаб намойишлар авж олмоқда (видео)
Португалия терма жамоаси ва Криштиану Роналду билан боғлиқ сўнгги воқеалар мамлакат футбол мухлислари орасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Ижтимоий тармоқларда айрим ишқибозлар Роналдунинг терма жамоадаги мақоми ва унга бўлган муносабат юзасидан ўз норозилигини билдирмоқда. Улар португалиялик ҳужумчининг терма жамоа тарихидаги улкан ҳиссасини алоҳида таъкидламоқда.
Баҳсларнинг яна бир мавзуси — Роналдунинг фаолияти давомида рамзга айланган 7 рақам. Ушбу рақамнинг бошқа футболчига берилиши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар мухлислар орасида турли фикрларни келтириб чиқарди.
Роналдуни қўллаб-қувватловчилар эса унинг Португалия футболидаги тарихий ўрнини эслатиб, терма жамоадаги фаолияти ва меросига ҳурмат билан муносабатда бўлиш кераклигини таъкидламоқда. Шу билан бирга, Португалияда минглаб мухлислар Роналдуни қўллаб-қувватлаб кўчаларга чиққани ҳақидаги даъволарни алоҳида ишончли манбалар билан текшириш зарур. Шу сабабли бундай хабарларни тасдиқланган факт сифатида эмас, балки ижтимоий тармоқлардаги даъво сифатида бериш тўғрироқ бўлади.
Изоҳлар 0
…