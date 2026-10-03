Пул санаш кайфиятга таъсир қиладими? Олимлар нима дейди

·30·Фойдали
Пул санаш кайфиятга таъсир қиладими? Олимлар нима дейди

Пул санаш шунчаки молиявий ҳисоб-китоб эмаслиги ҳақида қизиқарли илмий кузатувлар бор. Миннесота университети тадқиқотчилари иштирокида ўтказилган 2009 йилги тажрибаларда одамлар пул санаганда, қоғоз санаганларга қараганда ижтимоий рад этилишдан келиб чиқадиган руҳий безовталикни камроқ ҳис қилгани аниқланган. Айрим тажрибаларда эса пул санаган иштирокчилар иссиқ сув таъсиридаги оғриқни ҳам камроқ ҳис қилган.

Олимлар буни пулнинг инсон онгида куч, назорат ва хавфсизлик ҳисси билан боғланиши билан изоҳлайди. Бироқ бу пул санаш иммунитетни мустаҳкамлайди ёки касалликларни даволайди, дегани эмас. Бундай хулосани тасдиқловчи етарли илмий далиллар мавжуд эмас.

Демак, уйда пулни бирма-бир санаб чиқиш кайфиятни бироз тинчлантириши мумкин, аммо уни соғлиқни яхшиловчи махсус усул деб ҳисоблашга ҳали асос йўқ.

ПсихологияМиннесота университетиМолиявий саводхонликИлмий тадқиқот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тез бойиш иллюзияси: Ҳақиқий даромад ва молиявий эркинлик сири нимада?Тез бойиш иллюзияси: Ҳақиқий даромад ва молиявий эркинлик сири нимада?28 сентябр 06:42Пул қандай қонуният бўйича қўлдан қўлга ўтади? Нега айримлар бой, айримлар пулсиз...Пул қандай қонуният бўйича қўлдан қўлга ўтади? Нега айримлар бой, айримлар пулсиз...12 сентябр 10:47Google Валлет хизматида ота-оналар учун янги молиявий имкониятлар яратилдиGoogle Валлет хизматида ота-оналар учун янги молиявий имкониятлар яратилди6 август 21:253 ёшли болага айнан шу кўникмаларни ўргатиш муҳим: мутахассислар тавсияси3 ёшли болага айнан шу кўникмаларни ўргатиш муҳим: мутахассислар тавсияси11 сентябр 02:44Туғилган кунингиз пул муомаласида қандай хато қилишингизни кўрсатадиТуғилган кунингиз пул муомаласида қандай хато қилишингизни кўрсатади4 август 15:11Пул сизга қаердан келади? Туғилган кунингиз ишора беради...Пул сизга қаердан келади? Туғилган кунингиз ишора беради...30 июл 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?