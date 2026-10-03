Пул санаш кайфиятга таъсир қиладими? Олимлар нима дейди
Пул санаш шунчаки молиявий ҳисоб-китоб эмаслиги ҳақида қизиқарли илмий кузатувлар бор. Миннесота университети тадқиқотчилари иштирокида ўтказилган 2009 йилги тажрибаларда одамлар пул санаганда, қоғоз санаганларга қараганда ижтимоий рад этилишдан келиб чиқадиган руҳий безовталикни камроқ ҳис қилгани аниқланган. Айрим тажрибаларда эса пул санаган иштирокчилар иссиқ сув таъсиридаги оғриқни ҳам камроқ ҳис қилган.
Олимлар буни пулнинг инсон онгида куч, назорат ва хавфсизлик ҳисси билан боғланиши билан изоҳлайди. Бироқ бу пул санаш иммунитетни мустаҳкамлайди ёки касалликларни даволайди, дегани эмас. Бундай хулосани тасдиқловчи етарли илмий далиллар мавжуд эмас.
Демак, уйда пулни бирма-бир санаб чиқиш кайфиятни бироз тинчлантириши мумкин, аммо уни соғлиқни яхшиловчи махсус усул деб ҳисоблашга ҳали асос йўқ.
Изоҳлар 0
…