Криштиано Роналдунинг Португалия термасини тарк этиши жанжалга сабаб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиано Роналдо Португалия термасини Норвегия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалаба ўйинида захирада қолдирилгани сабабли тарк этди.
- Футболчи собиқ футболчи Фелипе Мелонинг Instagramъдаги видеосига муносабат билдириб, жамоадошларини танқид остига олган.
- Бош мураббий Жорге Жесус Роналдонинг Португалия термаси рамзи эканлигини таъкидлаган, аммо унинг халқаро дисквалификация хавфи мавжуд.
Португалия миллий жамоаси сардори Криштиано Роналдо терма жамоа лагерини можароли тарзда тарк этиб, жамоадошларини қаттиқ танқид остига олган ижтимоий тармоқдаги постга муносабат билдиргани ортидан кескин интизорлик ва жиддий интизорлик чоралари остида қолди. Goal.com хабар беришича, футболчи ва бош мураббий Жорге Жесус ўртасидаги муносабатларнинг бузилиши унинг халқаро фаолиятини хавф остига қўймоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Можарога Норвегия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалаба ўйинида Криштиано Роналдунинг захирада қолдирилгани сабаб бўлган эди. Шундан сўнг ҳужумчи терма жамоа лагерини тўсатдан тарк этган ва Даилй Маил нашри тарқатган маълумотга кўра, собиқ футболчи Фелипе Мелонинг Португалия футболчиларини қаттиқ танқид қилган Instagram'даги видеосига фаол муносабат билдирган.
Фелипе Мелонинг танқидлари ва мураббийнинг муносабатиБразилиялик собиқ ярим ҳимоячи Фелипе Мело ўз чиқишида Аргентина термасида Лионель Мессига кўрсатиладиган ҳурмат Португалиядагидан фарқ қилишини, ҳеч ким Криштиано Роналдо даражасига етмаганини ва тарихдаги энг яхши ўйинчи бундай ҳолатда кетиб қолмаслиги кераклигини кескин таъкидлаган эди. Пайшанба куни Дания устидан 4:2 ҳисобида ғалаба қозонилганига қарамай, мазкур инқироз асосий муҳокама мавзусига айланишда давом этмоқда.
Шанба куни бўлиб ўтган матбуот анжуманида бош мураббий Жорге Жесус бу ҳолатга тўхталиб ўтди. «Мен Криштиано Роналдо мавзусини четлаб ўта олмайман. Крис Португалия миллий жамоасининг рамзи ҳисобланади. Буни аниқ тушуниш керак. Ўйиндан кейин бу ҳақда гаплашиш учун етарлича вақт бўлади», деди мураббий.
Келишмовчилик сабаблари ва халқаро дисквалификация хавфиСпаниш журналисти Эду Агуирре Эл Чирингуито кўрсатувида маълум қилишича, можаро бажарилмаган ваъдалар туфайли келиб чиққан. Жорге Жесус хусусий суҳбатда Роналдуни 30 дақиқа давомида захирада қиздириб, майдонга туширмагани учун кечрим сўраган ва тактик хатосини оммага тан олишга ваъда берган. Бироқ мураббий матбуот анжуманида буни бажармаган, натижада футболчи ўзини алдангандек ҳис қилган.
Интизорлик кодексига кўра, сабабсиз равишда терма жамоа фаолиятини тарк этган футболчи бир ойдан олти ойгача бўлган муддатга дисквалификация қилиниши мумкин. Ушбу вазият ҳатто мамлакат сиёсий доираларининг ҳам эътиборини тортиб, Бош вазир Луис Монтенегро миллий инқироз юзасидан аралашишга мажбур бўлди.
Ҳозирги пайтда мухлислар ва экспертлар Криштиано Роналдунинг ўзининг кетиш сабабларини батафсил оммага ошкор қилишини кутишмоқда. Агар интизорлик чоралари қўлланилса, бу ҳолат таниқли ҳужумчининг Португалия сафидаги фаолиятига якун ясаши мумкин.
Изоҳлар 0
…