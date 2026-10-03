Криштиано Роналдунинг Португалия термасини тарк этиши жанжалга сабаб бўлди

·46·Спорт
Криштиано Роналдунинг Португалия термасини тарк этиши жанжалга сабаб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиано Роналдо Португалия термасини Норвегия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалаба ўйинида захирада қолдирилгани сабабли тарк этди.
  • Футболчи собиқ футболчи Фелипе Мелонинг Instagramъдаги видеосига муносабат билдириб, жамоадошларини танқид остига олган.
  • Бош мураббий Жорге Жесус Роналдонинг Португалия термаси рамзи эканлигини таъкидлаган, аммо унинг халқаро дисквалификация хавфи мавжуд.

Португалия миллий жамоаси сардори Криштиано Роналдо терма жамоа лагерини можароли тарзда тарк этиб, жамоадошларини қаттиқ танқид остига олган ижтимоий тармоқдаги постга муносабат билдиргани ортидан кескин интизорлик ва жиддий интизорлик чоралари остида қолди. Goal.com хабар беришича, футболчи ва бош мураббий Жорге Жесус ўртасидаги муносабатларнинг бузилиши унинг халқаро фаолиятини хавф остига қўймоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Можарога Норвегия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалаба ўйинида Криштиано Роналдунинг захирада қолдирилгани сабаб бўлган эди. Шундан сўнг ҳужумчи терма жамоа лагерини тўсатдан тарк этган ва Даилй Маил нашри тарқатган маълумотга кўра, собиқ футболчи Фелипе Мелонинг Португалия футболчиларини қаттиқ танқид қилган Instagram'даги видеосига фаол муносабат билдирган.

Фелипе Мелонинг танқидлари ва мураббийнинг муносабати

Бразилиялик собиқ ярим ҳимоячи Фелипе Мело ўз чиқишида Аргентина термасида Лионель Мессига кўрсатиладиган ҳурмат Португалиядагидан фарқ қилишини, ҳеч ким Криштиано Роналдо даражасига етмаганини ва тарихдаги энг яхши ўйинчи бундай ҳолатда кетиб қолмаслиги кераклигини кескин таъкидлаган эди. Пайшанба куни Дания устидан 4:2 ҳисобида ғалаба қозонилганига қарамай, мазкур инқироз асосий муҳокама мавзусига айланишда давом этмоқда.

Шанба куни бўлиб ўтган матбуот анжуманида бош мураббий Жорге Жесус бу ҳолатга тўхталиб ўтди. «Мен Криштиано Роналдо мавзусини четлаб ўта олмайман. Крис Португалия миллий жамоасининг рамзи ҳисобланади. Буни аниқ тушуниш керак. Ўйиндан кейин бу ҳақда гаплашиш учун етарлича вақт бўлади», деди мураббий.

Келишмовчилик сабаблари ва халқаро дисквалификация хавфи

Спаниш журналисти Эду Агуирре Эл Чирингуито кўрсатувида маълум қилишича, можаро бажарилмаган ваъдалар туфайли келиб чиққан. Жорге Жесус хусусий суҳбатда Роналдуни 30 дақиқа давомида захирада қиздириб, майдонга туширмагани учун кечрим сўраган ва тактик хатосини оммага тан олишга ваъда берган. Бироқ мураббий матбуот анжуманида буни бажармаган, натижада футболчи ўзини алдангандек ҳис қилган.

Интизорлик кодексига кўра, сабабсиз равишда терма жамоа фаолиятини тарк этган футболчи бир ойдан олти ойгача бўлган муддатга дисквалификация қилиниши мумкин. Ушбу вазият ҳатто мамлакат сиёсий доираларининг ҳам эътиборини тортиб, Бош вазир Луис Монтенегро миллий инқироз юзасидан аралашишга мажбур бўлди.

Ҳозирги пайтда мухлислар ва экспертлар Криштиано Роналдунинг ўзининг кетиш сабабларини батафсил оммага ошкор қилишини кутишмоқда. Агар интизорлик чоралари қўлланилса, бу ҳолат таниқли ҳужумчининг Португалия сафидаги фаолиятига якун ясаши мумкин.

Криштиано РоналдоЖорге ЖесусПортугалияФутболФелипе Мело
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этди1 октябр 00:52Криштиано Роналдо Португалия сафидан чиқиб кетгани учун дисквалификация қилиниши мумкинКриштиано Роналдо Португалия сафидан чиқиб кетгани учун дисквалификация қилиниши мумкин1 октябр 11:18Криштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этди30 сентябр 23:16Фелипе Мело Манчестер Ситиъдан Клублар ўртасидаги ЖЧ совринини талаб қилдиФелипе Мело Манчестер Ситиъдан Клублар ўртасидаги ЖЧ совринини талаб қилди1 октябр 11:36Жорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайдиЖорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайди19 сентябр 09:35Португалманинг Криштиано Роналдосиз илк ўйини ва Дания билан шиддатли баҳсПортугалманинг Криштиано Роналдосиз илк ўйини ва Дания билан шиддатли баҳсКеча 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди