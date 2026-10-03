Маҳбуслар ташилаётган поезд вагонида ходим ҳалок бўлди

·5·Дунё
Маҳбуслар ташилаётган поезд вагонида ходим ҳалок бўлди

Россияда маҳбуслар олиб кетилаётган поезд вагонида жиддий ҳодиса содир бўлди. 2 октябрь куни “Владикавказ – Адлер” поезди таркибидаги махсус вагонда маҳбуслардан бири Жазони ижро этиш федерал хизмати ходимига ҳужум қилгани хабар қилинди.

Дастлабки маълумотларга кўра, воқеа Кабарда-Балқария ҳудудидаги Муртазово станцияси яқинида юз берган. “112” ва РЕН ТВ манбалари вагонда маҳбуслар ўртасида исён кўтарилгани ҳақида хабар тарқатган.

Айтилишича, вагон Терек станциясида поездга уланган. Поезд Беслан орқали ҳаракатланганидан кейин вагонда стоп-кран тортилиб, тартибсизлик бошланган. Айрим хабарларда маҳбуслар қўриқчиларнинг қуролларини эгаллаб олгани ҳам айтилган.

Шундан сўнг вагон куч ишлатар тузилмалари томонидан ўраб олинган. Воқеа жойига тезкор хизматлар ва махсус бўлинмалар жалб қилинган. Дастлабки маълумотларда маҳбусларнинг ҳеч бири қочиб кетмагани айтилган.

Бироқ Россия ЖИЭФХдаги ТАСС манбаси воқеани “исён” деб баҳолашга қўшилмаган. Унинг маълум қилишича, вагондаги маҳбуслардан бири конвой ходимига ҳужум қилган ва унинг ўлимига сабаб бўлган.

Айрим манбалар ҳодиса оқибатида яна бир неча ходим жароҳатлангани ва кейинчалик маҳбуслардан бири ҳам ҳалок бўлганини билдирган. Ҳодисанинг барча тафсилотлари ҳозирча расмий равишда тўлиқ очиқланмаган.

Россия ЖИЭФХВладикавказ – Адлер поездиКабарда-БалқарияМуртазово станцияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қамоқхонада маҳбуслар учун ҳашаматли хоналар топилдиҚамоқхонада маҳбуслар учун ҳашаматли хоналар топилди1 октябр 10:05Тимсоҳ ҳайвонот боғи ходимига ҳужум қилиб, уни ўлдирдиТимсоҳ ҳайвонот боғи ходимига ҳужум қилиб, уни ўлдирди9 сентябр 18:56Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?12 сентябр 17:27Бир кечаси 8 100 доллар: Саудия ҳашаматли поезд ишга туширадиБир кечаси 8 100 доллар: Саудия ҳашаматли поезд ишга туширади21 сентябр 09:38Сан-Францискода машинист ухлаб қолиб, бошқа поездга урилди (видео)Сан-Францискода машинист ухлаб қолиб, бошқа поездга урилди (видео)31 август 13:04Исроил маҳбуслар қочмаслиги учун қамоқхонани тимсоҳлар билан ўрамоқчиИсроил маҳбуслар қочмаслиги учун қамоқхонани тимсоҳлар билан ўрамоқчи18 июл 03:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота