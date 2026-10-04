Бу 5 бурж вакили орзусига етиши мумкин: омадлилар рўйхатида кимлар бор?

·41·Фойдали
Бу 5 бурж вакили орзусига етиши мумкин: омадлилар рўйхатида кимлар бор?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Якшанба куни сайёралар жойлашуви айрим бурж вакилларига ижобий ўзгаришлар олиб келиши мумкин.
  • Қовға буржи вакиллари тинчлик ва ҳамжиҳатликка интилиб, янги ғоялар билан атрофдагиларга фойда келтирадиган ишларни амалга ошириши мумкин.
  • Чаёнлар ортиқча ташвишлардан халос бўлиб, кучини тиклаб, ички хотиржамликка эришади.

YourTango нашри ёзишича, якшанба куни Тарози буржидаги Қуёш Қўй буржидаги Сатурнга қарама-қарши жойлашади. Сайёраларнинг бундай жойлашуви одамларни нафақат ўз манфаатлари, балки бошқаларнинг эҳтиёжлари ҳақида ҳам ўйлашга ундаши мумкин. Айрим бурж вакиллари учун бу ижобий ўзгаришларга туртки бўлади.

Қовға

Сиз тинчлик ва ҳамжиҳатликка интиласиз. Бу кун ёқимли суҳбатлар, янги ғоялар ва атрофдагиларга фойда келтирадиган ишлар учун жуда қулай келади. Самимийлигингиз ва хушмуомалалигингиз атрофингизда илиқ муҳит яратишга ёрдам беради.

Чаён

Чаёнлар тарангликка бой давр аста-секин ортда қолаётганини ҳис қилишади. Сиз ортиқча ташвишлардан халос бўлиб, кучингизни тиклашингиз ва эътиборингизни ҳақиқатан ҳам муҳим бўлган ишларга қаратишингиз мумкин. Бу кун ички хотиржамлик ва ўзига бўлган ишончни қайта тиклашга ёрдам беради.

Буқа

Буқа буржи вакиллари қайси инсонлар ва машғулотлар уларга ҳақиқий бахт бағишлашини яхшироқ англаб етишлари мумкин. Бу саломатликка, севимли машғулотларга ва шахсий қизиқишларга кўпроқ вақт ажратиш учун айни муддао. Бўшаган вақт ва куч-ғайрат сизга ёқимли ўзгаришларга эътибор қаратиш имконини беради.

Қўй

Қўй буржи вакилларининг муносабатлари сезиларли даражада яхшиланиши мумкин. Сиз жуфтингизнинг фикрларига қулоқ тутиб, кичик ўзгаришлар ҳам муносабатларни янада уйғунлаштиришини тушунасиз. Ғамхўрлигингиз ва эътиборингиз албатта қадрланади ҳамда бир-бирингизга янада яқинлашишингизга ёрдам беради.

Арслон

Арслонларга ҳозирги лаҳзадан завқ олиш ва воқеаларни шошилтирмаслик тавсия этилади. Тарози буржидаги Қуёш орзулар ва уларни амалга ошириш учун зарур бўлган ҳаракатлар ўртасида мувозанат топишга ёрдам беради. Мақсадингиз сари кичик қадамлар билан ҳаракатланинг ва жараёнга ишонинг. Сабр истаган натижангизга эришишга ёрдам беради.

Тарози буржиҚуёш буржиСатурн буржи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қайси бурж вакиллари пулни кўп сарфлайди? Рейтингда кутилмаган етакчиҚайси бурж вакиллари пулни кўп сарфлайди? Рейтингда кутилмаган етакчи11 август 12:53Энг безбет бурж қайси эканини биласизми? Рейтингда кутилмаган етакчи бор...Энг безбет бурж қайси эканини биласизми? Рейтингда кутилмаган етакчи бор...3 август 16:24Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?5 август 05:58Жуфтингиз ёлғон гапираётганини қандай билиш мумкин? Жуфтингиз ёлғон гапираётганини қандай билиш мумкин? Кеча 22:50Пул санаш кайфиятга таъсир қиладими? Олимлар нима дейдиПул санаш кайфиятга таъсир қиладими? Олимлар нима дейдиКеча 21:32Оилани емирувчи хато: Эридан устун бўлишга уринган аёлларни кутаётган 3 та катта хавфОилани емирувчи хато: Эридан устун бўлишга уринган аёлларни кутаётган 3 та катта хавфКеча 15:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?