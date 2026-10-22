Нега қизлар туш суртаётганда оғзини очади? Бунинг қизиқ сабаби бор

·56·Фойдали
Нега қизлар туш суртаётганда оғзини очади? Бунинг қизиқ сабаби бор

Киприкларга туш суртаётганда оғизни ўз-ўзидан очиб олишни кўпчилик қизлар яхши билади. Қизиғи, бу ҳаракатни кўпинча сезмай ҳам қолишади. Хўш, нима учун бундай бўлади?

Бунинг эҳтимолий изоҳларидан бири — диққатни жамлаш ва юз мушаклари ҳаракатининг ўзаро боғлиқлиги. Киприкка туш суртиш учун кўзни диққат билан назорат қилиш, қовоқларни эҳтиёткорлик билан ҳаракатлантириш керак. Шу пайтда инсон сезмаган ҳолда юзининг бошқа мушакларини ҳам ҳаракатга келтириши мумкин.

Айрим мутахассислар бу ҳолатни кўз қовоқлари ва оғиз ҳаракатларини бошқаришда иштирок этадиган асаб тизими билан боғлайди. Бундан ташқари, бир хил ҳаракатни қайта-қайта такрорлаш натижасида оғизни очиш одатга ҳам айланиши мумкин.

Бироқ бу ҳодиса бўйича илмий далиллар чекланган. Оғизни очишнинг айнан қайси механизм туфайли юз бериши тўлиқ исботланмаган.

Қисқаси, киприкка туш суртаётганда оғизни очиб олиш одатий ҳолат бўлиб, кўпинча хавотирга сабаб бўлмайди. Демак, ойна олдида туш сураётганда оғзингизни очиб олсангиз, бу одатда ғалати ёки ғайритабиий нарса эмас.

макияжкосметикаюз мушакларикиприк бўёғи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Макияж тозалаш”: Хитойлик ўқитувчи қизларнинг юзини латта билан артиб ташлади (видео)“Макияж тозалаш”: Хитойлик ўқитувчи қизларнинг юзини латта билан артиб ташлади (видео)27 сентябр 08:03Нима учун ҳар ким турлича туш кўради? Олимлар жавоб бердиНима учун ҳар ким турлича туш кўради? Олимлар жавоб берди3 август 23:57Туғилган санаси дугонангиз характерини очадими? Қизиқ рейтинг...Туғилган санаси дугонангиз характерини очадими? Қизиқ рейтинг...9 август 23:04Қарор қабул қилишда қийналяпсизми? 4 савол фикрингизни тиниқлаштирадиҚарор қабул қилишда қийналяпсизми? 4 савол фикрингизни тиниқлаштиради14 август 10:36Оилада нега қиз ёки ўғил туғилади? Руҳий талқин ва генетика жавоби...Оилада нега қиз ёки ўғил туғилади? Руҳий талқин ва генетика жавоби...13 август 18:34Йигит узоқлаша бошласа ёхуд қизлар йўл қўядиган 4 хато...Йигит узоқлаша бошласа ёхуд қизлар йўл қўядиган 4 хато...23 июл 19:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Яқин кунларда 3 та бурж вакили ҳаётида муҳим воқеалар юз бериши мумкин
Яқин кунларда 3 та бурж вакили ҳаётида муҳим воқеалар юз бериши мумкин