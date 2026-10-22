Нега қизлар туш суртаётганда оғзини очади? Бунинг қизиқ сабаби бор
Киприкларга туш суртаётганда оғизни ўз-ўзидан очиб олишни кўпчилик қизлар яхши билади. Қизиғи, бу ҳаракатни кўпинча сезмай ҳам қолишади. Хўш, нима учун бундай бўлади?
Бунинг эҳтимолий изоҳларидан бири — диққатни жамлаш ва юз мушаклари ҳаракатининг ўзаро боғлиқлиги. Киприкка туш суртиш учун кўзни диққат билан назорат қилиш, қовоқларни эҳтиёткорлик билан ҳаракатлантириш керак. Шу пайтда инсон сезмаган ҳолда юзининг бошқа мушакларини ҳам ҳаракатга келтириши мумкин.
Айрим мутахассислар бу ҳолатни кўз қовоқлари ва оғиз ҳаракатларини бошқаришда иштирок этадиган асаб тизими билан боғлайди. Бундан ташқари, бир хил ҳаракатни қайта-қайта такрорлаш натижасида оғизни очиш одатга ҳам айланиши мумкин.
Бироқ бу ҳодиса бўйича илмий далиллар чекланган. Оғизни очишнинг айнан қайси механизм туфайли юз бериши тўлиқ исботланмаган.
Қисқаси, киприкка туш суртаётганда оғизни очиб олиш одатий ҳолат бўлиб, кўпинча хавотирга сабаб бўлмайди. Демак, ойна олдида туш сураётганда оғзингизни очиб олсангиз, бу одатда ғалати ёки ғайритабиий нарса эмас.
Изоҳлар 0
…