Ўзбекистон паспорти халқаро рейтингда 9 поғонага пастлади

·15·Ўзбекистон
Ўзбекистон паспорти халқаро рейтингда 9 поғонага пастлади

Ўзбекистон паспорти Henley Passport Index халқаро рейтингида 82-ўринни эгаллади. Бу апрель ойидаги натижага нисбатан 9 поғона паст. Бу ҳақда 22 октябрь куни янгиланган рейтинг маълумотларига таяниб, Tafs.uz хабар берди.

Янги рейтингда Ўзбекистон Буркина-Фасо ва Того билан бир хил ўринни эгаллаган. Мамлакат фуқаролари 57 та давлат ва ҳудудга олдиндан виза олмасдан ёки борган жойида виза расмийлаштириб сафар қилиши мумкин.

Рейтингда Сингапур биринчи ўринда турибди. Унинг паспорти эгалари 193 та йўналишга визасиз сафар қилиш имконига эга. Рўйхатнинг энг қуйи поғонасидан эса Афғонистон жой олган — унинг фуқаролари 22 та йўналишга визасиз ёки борган жойида виза олиб сафар қилиши мумкин.

Henley Passport Index давлат паспортларини улар эгалари олдиндан виза олмасдан бориши мумкин бўлган йўналишлар сонига қараб баҳолайди. Рейтинг халқаро сафарлар учун паспорт тақдим этадиган имкониятларни таққослашга хизмат қилади.

Henley Passport IndexЎзбекистон паспортивизасиз режим
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?27 сентябр 20:25Тошкент дунё шаҳарлари рейтингида нечанчи ўринни эгаллади?Тошкент дунё шаҳарлари рейтингида нечанчи ўринни эгаллади?26 сентябр 13:18Ўзбекистон паспорти глобал рейтингда қайси поғонани эгаллади?Ўзбекистон паспорти глобал рейтингда қайси поғонани эгаллади?2 июл 15:35Ўзбекистон СИ рейтингида 25 поғонага кўтарилди: 5 миллион аҳоли ўқитиладиЎзбекистон СИ рейтингида 25 поғонага кўтарилди: 5 миллион аҳоли ўқитилади7 август 19:46Ўзбекистон тиббиёт рейтингида МДҲни ортда қолдирдиЎзбекистон тиббиёт рейтингида МДҲни ортда қолдирди4 август 19:29Интернет тезлиги бўйича рейтингда Ўзбекистоннинг ўрни маълум бўлдиИнтернет тезлиги бўйича рейтингда Ўзбекистоннинг ўрни маълум бўлди16 сентябр 23:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?