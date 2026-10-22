Макадамия ёнғоғини истеъмол қилишнинг қандай фойдалари бор?

·35·Саломатлик
Макадамия ёнғоғини истеъмол қилишнинг қандай фойдалари бор?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Австралиядан келиб чиққан макадамия ёнғоғи таркибидаги фойдали тўйинмаган ёғ кислоталари юрак-қон томир саломатлигини қўллаб-қувватлашга ёрдам беради.
  • Ушбу маҳсулот таркибида толалар, мис, марганес ва тиамин каби организм учун муҳим моддалар мавжуд.
  • АҚШ Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра, 28 грамм макадамияда тахминан 200 калория бўлгани учун уни кунига 25–30 грамм миқдорида меъёр билан истеъмол қилиш тавсия этилади.

Макадамия — юмшоқ таъми ва бироз ширин мазаси билан ажралиб турадиган, фойдали ёғларга бой ёнғоқ тури. У Австралиянинг шарқий ҳудудларидан келиб чиққан бўлиб, бугунги кунда турли мамлакатларда етиштирилади. Макадамия нафақат мазаси, балки озуқавий таркиби билан ҳам эътиборга лойиқ.

Юрак учун фойдали ёғлар манбаи

Макадамия таркибидаги ёғларнинг катта қисмини фойдали тўйинмаган ёғ кислоталари ташкил қилади. Тўйинган ёғлар ўрнига бундай ёғларни истеъмол қилиш қондаги холестерин миқдорини назорат қилишга ва юрак-қон томир саломатлигини қўллаб-қувватлашга ёрдам бериши мумкин.

АҚШ Озиқ-овқат ва дори-дармонлар бошқармаси (FDA) мавжуд илмий далиллар макадамияни тўйинган ёғлар кам бўлган мувозанатли овқатланиш таркибида истеъмол қилиш юрак ишемик касаллиги хавфини камайтиришга ёрдам бериши мумкинлигини кўрсатишини билдирган. Бироқ далиллар ҳозирча қатъий хулоса чиқариш учун етарли эмас.

Витамин ва минералларга ҳам бой

Макадамия таркибида толалар, мис, марганец ва тиамин (В1 витамини) мавжуд. Бу озиқ моддалар асаб тизими, энергия алмашинуви ва организмдаги бир қатор биологик жараёнлар учун муҳим. Толалар эса ичаклар фаолиятини қўллаб-қувватлашга ёрдам беради.

Шу билан бирга, макадамия калорияга бой маҳсулот ҳисобланади. АҚШ Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг озиқ-овқат маълумотлар базасига кўра, 28 грамм макадамияда тахминан 200 калория бор.

Yashil po'stloqli, jigarrang qobiqli va tozalangan makadamiya yong'oqlari to'plami.

Қанча истеъмол қилиш керак?

Макадамиянинг тахминан 25–30 граммлик миқдорини кундалик овқатланишга қўшиш мумкин. Тузсиз ва шакар қўшилмаган турини танлаш маъқул. Уни меъёрдан ортиқ истеъмол қилиш эса кунлик калория миқдорини ошириб юбориши мумкин.

2023 йилда Journal of Nutritional Science журналида чоп этилган кичик клиник тадқиқотда макадамия истеъмол қилган иштирокчиларда вазн ёки тана ёғи сезиларли ошмаган. Холестерин кўрсаткичларида ҳам пасайиш кузатилган бўлса-да, бу ўзгаришлар статистик жиҳатдан ишончли деб топилмаган.

Хулоса қилиб айтганда, макадамия фойдали ёғлар ва айрим муҳим озиқ моддалар манбаи сифатида мувозанатли овқатланишнинг бир қисми бўлиши мумкин. Аммо уни бирор касалликни даволовчи мўъжизавий маҳсулот деб қабул қилмаслик ва меъёрда истеъмол қилиш лозим.

МакадамияСоғлом овқатланишЮрак-қон томир саломатлигиОзуқавий моддалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кунига иккита банан ейилса, организмда қандай ўзгариш бўлади?Кунига иккита банан ейилса, организмда қандай ўзгариш бўлади?5 август 09:21Гарвард олимларининг шов-шувли кашфиёти — холестерин кушандаси ва узоқ умр кўриш сириГарвард олимларининг шов-шувли кашфиёти — холестерин кушандаси ва узоқ умр кўриш сири26 сентябр 08:55Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?1 август 00:27Пашша қўнган овқатни истеъмол қилиш қанчалик хавфли? Бу видео сиз учун (видео)Пашша қўнган овқатни истеъмол қилиш қанчалик хавфли? Бу видео сиз учун (видео)1 октябр 13:00Кечқурун кўп ейиш тавсия этилмайдиган 4 та меваКечқурун кўп ейиш тавсия этилмайдиган 4 та мева29 июл 14:25Саломатликни секин бузадиган 16 одат: қай бири сизда бор?Саломатликни секин бузадиган 16 одат: қай бири сизда бор?2 август 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди