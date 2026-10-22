Макадамия ёнғоғини истеъмол қилишнинг қандай фойдалари бор?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Австралиядан келиб чиққан макадамия ёнғоғи таркибидаги фойдали тўйинмаган ёғ кислоталари юрак-қон томир саломатлигини қўллаб-қувватлашга ёрдам беради.
- Ушбу маҳсулот таркибида толалар, мис, марганес ва тиамин каби организм учун муҳим моддалар мавжуд.
- АҚШ Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра, 28 грамм макадамияда тахминан 200 калория бўлгани учун уни кунига 25–30 грамм миқдорида меъёр билан истеъмол қилиш тавсия этилади.
Макадамия — юмшоқ таъми ва бироз ширин мазаси билан ажралиб турадиган, фойдали ёғларга бой ёнғоқ тури. У Австралиянинг шарқий ҳудудларидан келиб чиққан бўлиб, бугунги кунда турли мамлакатларда етиштирилади. Макадамия нафақат мазаси, балки озуқавий таркиби билан ҳам эътиборга лойиқ.
Юрак учун фойдали ёғлар манбаи
Макадамия таркибидаги ёғларнинг катта қисмини фойдали тўйинмаган ёғ кислоталари ташкил қилади. Тўйинган ёғлар ўрнига бундай ёғларни истеъмол қилиш қондаги холестерин миқдорини назорат қилишга ва юрак-қон томир саломатлигини қўллаб-қувватлашга ёрдам бериши мумкин.
АҚШ Озиқ-овқат ва дори-дармонлар бошқармаси (FDA) мавжуд илмий далиллар макадамияни тўйинган ёғлар кам бўлган мувозанатли овқатланиш таркибида истеъмол қилиш юрак ишемик касаллиги хавфини камайтиришга ёрдам бериши мумкинлигини кўрсатишини билдирган. Бироқ далиллар ҳозирча қатъий хулоса чиқариш учун етарли эмас.
Витамин ва минералларга ҳам бой
Макадамия таркибида толалар, мис, марганец ва тиамин (В1 витамини) мавжуд. Бу озиқ моддалар асаб тизими, энергия алмашинуви ва организмдаги бир қатор биологик жараёнлар учун муҳим. Толалар эса ичаклар фаолиятини қўллаб-қувватлашга ёрдам беради.
Шу билан бирга, макадамия калорияга бой маҳсулот ҳисобланади. АҚШ Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг озиқ-овқат маълумотлар базасига кўра, 28 грамм макадамияда тахминан 200 калория бор.
Қанча истеъмол қилиш керак?
Макадамиянинг тахминан 25–30 граммлик миқдорини кундалик овқатланишга қўшиш мумкин. Тузсиз ва шакар қўшилмаган турини танлаш маъқул. Уни меъёрдан ортиқ истеъмол қилиш эса кунлик калория миқдорини ошириб юбориши мумкин.
2023 йилда Journal of Nutritional Science журналида чоп этилган кичик клиник тадқиқотда макадамия истеъмол қилган иштирокчиларда вазн ёки тана ёғи сезиларли ошмаган. Холестерин кўрсаткичларида ҳам пасайиш кузатилган бўлса-да, бу ўзгаришлар статистик жиҳатдан ишончли деб топилмаган.
Хулоса қилиб айтганда, макадамия фойдали ёғлар ва айрим муҳим озиқ моддалар манбаи сифатида мувозанатли овқатланишнинг бир қисми бўлиши мумкин. Аммо уни бирор касалликни даволовчи мўъжизавий маҳсулот деб қабул қилмаслик ва меъёрда истеъмол қилиш лозим.
Изоҳлар 0
…