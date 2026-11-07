Пул бор, аммо хотиржамлик йўқ: Бугунги жамият йўқотаётган энг қимматли бойликлар

·1·Жамият
Пул бор, аммо хотиржамлик йўқ: Бугунги жамият йўқотаётган энг қимматли бойликлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Инсоният тарихидаги энг қулай ва моддий имкониятларга бой даврда яшаётган бўлсак-да, тараққиёт билан бирга маънавий бўшлиқ ва руҳий хотиржамлик танқислиги кучайиб бормоқда.
  • Замонавий жамиятда ҳашаматли уйлар қурилиб, тиббиёт ва технологиялар ривожланганига қарамай, оилавий бирдамлик, самимий меҳр-оқибат ҳамда инсонийлик фазилатлари тобора камайиб бормоқда.

Биз инсоният тарихидаги энг қулай, технологик жиҳатдан юксалган ва моддий имкониятларга бой даврда яшаяпмиз. Бироқ тараққиёт билан бирга инсон қалбидаги бўшлиқ ва маънавий тансиқлик ҳам кун сайин чуқурлашиб бормоқда. Кўп нарсага эришдик, аммо эвазига нималарни бой бериб қўйдик?

Жамиятшунослар ва психологларни чуқур ўйга солаётган, замонавий турмуш тарзимизнинг аччиқ, аммо айни ҳақиқат бўлган энг катта зиддиятлари яна кун тартибига чиқди.

Тўкинлик ичидаги камчиликлар: Замонавий ҳаёт парадокслари

Кундалик югур-югурлар ортидан кўпинча эътибордан четда қоладиган муҳим ҳақиқатлар:

  • Катта иморатлар ва кичрайган оилалар: Ҳашаматли, кенг ва кўп қаватли уйлар барпо этилмоқда, бироқ уларнинг ичидаги бирдамлик ва аҳил оилавий давралар тобора торайиб, фарзандлар сони ва меҳр ришталари қисқармоқда;

  • Тиббиёт чўққиси ва янги хасталиклар: Замонавий тиббиёт тарихда кўрилмаган даражада ривожланди, аммо шу билан бирга стресс, сурункали хасталиклар ва номаълум касалликларнинг тури геометрик прогрессияда кўпаймоқда;

  • Коинотга саёҳат ва қўшнидан бехабарлик: Инсоният Ойга етиб борди, Марсни тадқиқ қилмоқда, аммо эшиги бир неча қадам нарида бўлган ён қўшнисининг ҳоли, дарди ва қувончидан мутлақо бехабар;

  • Бойлик ва йўқотилган хотиржамлик: Даромад ва пул топиш имкониятлари ошди, лекин қалбдаги хотиржамлик, руҳий сокинлик ва қаноат ҳисси кўпчилик учун танқис неъматга айланди;

  • Ақл устунлиги ва сўнган ҳис-туйғулар: Интеллект, мантиқ ва донолик юксалиб бораётгандек, аммо соф меҳр-оқибат, самимий ҳис-туйғулар ва ҳамдардлик камайиб кетмоқда;

  • Билим ортди, аммо ҳикмат қани? Ахборот ва маълумотлар океанида яшаяпмиз, китоблар ва курслар кўп, бироқ ҳаётни англаш ва уни тўғри яшаш ҳикмати озайиб бормоқда;

  • Виртуал танишлар ва ҳақиқий дўстлик танқислиги: Ижтимоий тармоқларда йўл-йўлакай орттирилган минглаб юзаки «дўстлар» бисёр, аммо оғир кунда елка тутадиган ҳақиқий дўстлар бармоқ билан санарли;

  • Вақт ўлчовчилари кўп, лекин вақт йўқ: Бўйин ва қўлларга тақиладиган соатлар энг сўнгги бренд ва бетакрор дизайнда ишлаб чиқарилмоқда, бироқ яқинлар, оила ва ўзлик учун сарфлашга сурункали вақт етишмайди;

  • Аҳоли сони кўпайди, аммо одамийлик-чи? Сайёрамизда одамлар сони йилдан-йилга миллиардлаб кўпайиб бормоқда, бироқ энг муҳим фазилат — одамийлик ва инсонийлик тобора ноёб тушунчага айланиб қолмоқда.

Хулоса: Руҳий мувозанатни қандай қайтариш мумкин?

Ушбу зиддиятлар инсониятга оддий бир ҳақиқатни эслатади: технология ва моддият фақат восита бўлиб, бахт ва ҳаловатнинг ўзаги инсоннинг ички маънавияти, яқинларига кўрсатган меҳри ва атрофдагиларга бўлган самимий муносабатида мужассамдир.

маънавиятзамонавий жамиятруҳий саломатликижтимоий муаммолар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳамма нарса тескари: Бугунги кун одамларини ўйга толдирадиган аччиқ ҳақиқатларҲамма нарса тескари: Бугунги кун одамларини ўйга толдирадиган аччиқ ҳақиқатлар29 октябр 18:26«Ўлим жазоси бериш”: Алишер Қодиров болалар қотили ва ваҳшийларга олий жазо талаб қилди«Ўлим жазоси бериш”: Алишер Қодиров болалар қотили ва ваҳшийларга олий жазо талаб қилди27 сентябр 20:10Туғилишдан то сўнгги манзилгача: Ҳаётнинг асл моҳияти нимада эканини англатувчи ҳақиқатТуғилишдан то сўнгги манзилгача: Ҳаётнинг асл моҳияти нимада эканини англатувчи ҳақиқат1 ноябр 14:52Онанинг охирги илтимоси: миллионер ўғил эшитган гапидан кейин йиғлаб юбордиОнанинг охирги илтимоси: миллионер ўғил эшитган гапидан кейин йиғлаб юборди28 октябр 09:22Эрини камбағаллиги учун ташлаб кетган аёл йиллар ўтиб унинг олдига ёрдам сўраб келдиЭрини камбағаллиги учун ташлаб кетган аёл йиллар ўтиб унинг олдига ёрдам сўраб келди30 октябр 08:09“Катта уй қурдингиз, қиммат машина олдингиз... Хўш, кейин-чи?”: Ўйга солувчи мулоҳаза“Катта уй қурдингиз, қиммат машина олдингиз... Хўш, кейин-чи?”: Ўйга солувчи мулоҳаза19 октябр 09:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?