Самолёт бортидаги безорилик: Тошкент суди россиялик йўловчига 7 сутка қамоқ берди
Куала-Лумпур — Тошкент йўналиши бўйича парвоз қилган HY-552 рейси бортида ҳамда Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропорти перронида тартибсизлик ва жанжал келтириб чиқарган Россия Федерацияси фуқаросига нисбатан суд ҳукми ўқилди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеокадрларда маст йўловчи ҳаво кемаси трапидан тушаётиб, ўзининг қўл юки бўлган қора чемоданни пастга — асфальт қопламасига қасддан улоқтиргани, сўнг ерга тушиб ходимларга нисбатан тажовузкорона ҳаракат қилгани акс этган.
Парвоздаги мастлик ва перрондаги тажовуз
Ҳуқуқ-тартибот идоралари берган расмий маълумотларга кўра, ҳодиса қуйидагича ривожланган:
Ҳаво кемасидаги безорилик: Россия фуқароси халқаро парвоз давомида спиртли ичимлик истеъмол қилиб, маст ҳолатда бақир-чақир қилган ҳамда атрофдаги йўловчиларнинг осойишталиги ва парвоз хавфсизлиги талабларини қўпол равишда бузган;
Трапдан чемоданни улоқтириш: Самолёт пойтахт аэропортига келиб қўнгач, йўловчи трап зинапояларидан тушиш жараёнида ҳам тартибсизликни давом эттирган. У ўз юкини пастга улоқтириб, аэропорт ишчи-ходимлари ва йўловчилар хавфсизлигига таҳдид солган;
Ходимлар талабига бўйсунмаслик: У самолётдан тушгандан кейин ҳам жазавага тушиб, воқеа жойига етиб келган транспортда жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўлими ходимларининг қонуний талабларига бўйсунмай, фаол қаршилик кўрсатган.
Суд ҳукми: 7 суткалик маъмурий қамоқ
Қоидабузар хорижлик фуқаро воқеа жойида ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан тўхтатилиб, маъмурий жавобгарликка тортилди:
Моддалар бўйича айблов: Унга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг иккита тегишли моддаси (майда безорилик ҳамда ички ишлар органи ходимининг қонуний талабларини бажармаслик) бўйича баённома расмийлаштирилди;
Суд қарори: 6 ноябрь куни бўлиб ўтган суд мажлисида иш ҳужжатлари ва далиллар кўриб чиқилиб, ҳуқуқбузарга нисбатан 7 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.
Ҳуқуқ-тартибот органлари халқаро ва ички авиарейсларда, шунингдек, аэропорт ҳудудида жамоат тартибини бузиш, экипаж ҳамда хавфсизлик ходимлари талабларига бўйсунмаслик қатъий равишда жавобгарликка сабаб бўлишини яна бир бор эслатиб ўтди.
Изоҳлар 0
…