Самолёт бортидаги безорилик: Тошкент суди россиялик йўловчига 7 сутка қамоқ берди

·8·Жамият
Самолёт бортидаги безорилик: Тошкент суди россиялик йўловчига 7 сутка қамоқ берди

Куала-Лумпур — Тошкент йўналиши бўйича парвоз қилган HY-552 рейси бортида ҳамда Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропорти перронида тартибсизлик ва жанжал келтириб чиқарган Россия Федерацияси фуқаросига нисбатан суд ҳукми ўқилди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеокадрларда маст йўловчи ҳаво кемаси трапидан тушаётиб, ўзининг қўл юки бўлган қора чемоданни пастга — асфальт қопламасига қасддан улоқтиргани, сўнг ерга тушиб ходимларга нисбатан тажовузкорона ҳаракат қилгани акс этган.

Парвоздаги мастлик ва перрондаги тажовуз

Ҳуқуқ-тартибот идоралари берган расмий маълумотларга кўра, ҳодиса қуйидагича ривожланган:

  • Ҳаво кемасидаги безорилик: Россия фуқароси халқаро парвоз давомида спиртли ичимлик истеъмол қилиб, маст ҳолатда бақир-чақир қилган ҳамда атрофдаги йўловчиларнинг осойишталиги ва парвоз хавфсизлиги талабларини қўпол равишда бузган;

  • Трапдан чемоданни улоқтириш: Самолёт пойтахт аэропортига келиб қўнгач, йўловчи трап зинапояларидан тушиш жараёнида ҳам тартибсизликни давом эттирган. У ўз юкини пастга улоқтириб, аэропорт ишчи-ходимлари ва йўловчилар хавфсизлигига таҳдид солган;

  • Ходимлар талабига бўйсунмаслик: У самолётдан тушгандан кейин ҳам жазавага тушиб, воқеа жойига етиб келган транспортда жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўлими ходимларининг қонуний талабларига бўйсунмай, фаол қаршилик кўрсатган.

Суд ҳукми: 7 суткалик маъмурий қамоқ

Қоидабузар хорижлик фуқаро воқеа жойида ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан тўхтатилиб, маъмурий жавобгарликка тортилди:

  • Моддалар бўйича айблов: Унга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг иккита тегишли моддаси (майда безорилик ҳамда ички ишлар органи ходимининг қонуний талабларини бажармаслик) бўйича баённома расмийлаштирилди;

  • Суд қарори: 6 ноябрь куни бўлиб ўтган суд мажлисида иш ҳужжатлари ва далиллар кўриб чиқилиб, ҳуқуқбузарга нисбатан 7 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.

Ҳуқуқ-тартибот органлари халқаро ва ички авиарейсларда, шунингдек, аэропорт ҳудудида жамоат тартибини бузиш, экипаж ҳамда хавфсизлик ходимлари талабларига бўйсунмаслик қатъий равишда жавобгарликка сабаб бўлишини яна бир бор эслатиб ўтди.

Тошкент халқаро аэропортиHY-552 рейсимаъмурий қамоқбезорилик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилиндиШилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилинди3 август 23:20Шов-шувли видео 7 суткалик қамоқ билан тугади: блогер Нилуфар Ҳамидова суд қилиндиШов-шувли видео 7 суткалик қамоқ билан тугади: блогер Нилуфар Ҳамидова суд қилинди5 ноябр 23:56Капотдаги буюм муҳокамага сабаб бўлди: ҳайдовчи 15 суткага қамалдиКапотдаги буюм муҳокамага сабаб бўлди: ҳайдовчи 15 суткага қамалди17 июл 18:34Пул бор, аммо хотиржамлик йўқ: Бугунги жамият йўқотаётган энг қимматли бойликларПул бор, аммо хотиржамлик йўқ: Бугунги жамият йўқотаётган энг қимматли бойликларБугун 10:44Ўлдиришга даъват фикр эркинлигими? 600 минг обуначига эга таниқли блогер қўлга олиндиЎлдиришга даъват фикр эркинлигими? 600 минг обуначига эга таниқли блогер қўлга олиндиБугун 09:11Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилдиЭрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилдиБугун 08:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?