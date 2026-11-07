МИБ ёрдамида фарзандлар онасининг бағрига қайтарилди

·0·Жамият
МИБ ёрдамида фарзандлар онасининг бағрига қайтарилди

Фарзанд учун она меҳридан, унинг ғамхўрлиги ва меҳрибонлигидан ортиқ бахт йўқ. Зеро, боланинг соғлом ва баркамол улғайишида оила муҳити, ота-она меҳри ва эътибори беқиёс аҳамият касб этади.

Фуқаролик ишлари бўйича Беруний туманлараро судининг ижро ҳужжатига асосан, вояга етмаган икки нафар фарзандни отаси Д.Д.дан онаси M.K.нинг тарбиясига олиб бериш белгиланган.

Мазкур ижро ҳужжати Мажбурий ижро бюроси Беруний туман бўлими иш юритувига келиб тушгач, давлат ижрочилари томонидан унинг қонуний ва ўз вақтида ижро этилишини таъминлаш чоралари кўрилди.

Олиб борилган тушунтириш ишлари ўз самарасини берди. Натижада, жавобгар томонидан фарзандлар онасига топширилиб, икки нафар вояга етмаган бола она бағрига қайтарилди ва суд қарори ижроси амалда таъминланди.

Мажбурий ижро бюросиБеруний туманисуд ижросиоилавий ҳуқуқ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Берунийда МИБ ходимлари ёрдамида икки оила яраштирилдиБерунийда МИБ ходимлари ёрдамида икки оила яраштирилди16 сентябр 21:52Онанинг охирги илтимоси: миллионер ўғил эшитган гапидан кейин йиғлаб юбордиОнанинг охирги илтимоси: миллионер ўғил эшитган гапидан кейин йиғлаб юборди28 октябр 09:22Келинини уйдан ҳайдаган қайнона йиллар ўтиб унинг эшиги олдида тиз чўкдиКелинини уйдан ҳайдаган қайнона йиллар ўтиб унинг эшиги олдида тиз чўкди4 ноябр 18:21Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!20 сентябр 14:13Эрингизни ким деб билсангиз, сиз ҳам ўша инсоннинг аёлисиз: оиладаги муносабатлар сириЭрингизни ким деб билсангиз, сиз ҳам ўша инсоннинг аёлисиз: оиладаги муносабатлар сири1 ноябр 09:51МИБ ёрдамида 2 ёшли қизалоқ онаси бағрига қайтарилдиМИБ ёрдамида 2 ёшли қизалоқ онаси бағрига қайтарилди8 сентябр 11:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?