“Манчестер Сити”нинг янги юлдузи нимаси билан ажралиб турмоқда?
«Манчестер Сити»нинг собиқ ҳимоячиси Майка Ричардс клубнинг ёзги шов-шувли хариди — яримҳимоячи Эллиот Андерсоннинг жамоага мослашуви ва намойиш этаётган мазмунли ўйинига юқори баҳо берди. Эслатиб ўтамиз, 24 ёшли Англия терма жамоаси аъзоси ёзги трансферлар ойнасида «Ноттингем Форест»дан «шаҳарликлар» сафига рекорд даражадаги 116 миллион фунт стерлинг эвазига кўчиб ўтган эди.
Goal нашрига берган интервьюсида собиқ ҳимоячи дастлаб бу трансфер бўйича шубҳалари бўлганини яширмади, бироқ футболчининг характери ва барқарорлиги барча саволларга жавоб бўлганини урғулади.
«Бошида шубҳалангандим, лекин ҳозир у энг зўри»: Ричардснинг эътирофи
Майка Ричардс футболчининг юлдузли муҳитга киришиб кетиши ҳақида тўхталар экан, қуйидаги фикрларни билдирди:
Мослашув ва характер: «Гап маҳоратда эмас эди. У аллақачон юқори савияда тўп сура олишини исботлаган, Англия терма жамоаси либосида майдонга тушган ниҳоятда кучли футболчи. Лекин баъзан ҳамма нарса характерга боғлиқ бўлиб қолади. Сен буюк юлдузлар, барча совринларни ютган футболчилар йиғилган коллективга қандай мослашасан? Дастлабки ўйиндаги омадсизликка қарамай, айни дамда мен уни “Манчестер Сити”нинг жорий мавсумдаги энг яхши футболчиси деб ҳисоблайман», — деди собиқ ҳимоячи.
Ҳужумдаги салоҳият: Шунингдек, эксперт Андерсоннинг ҳужум чизиғидаги самарадорлиги ҳали янада ошишига ишонч билдирди: «Ўйлайманки, у бундан-да кўпроғига қодир. Ҳаммаси майдонда бериладиган вазифа ва масъулиятга боғлиқ».
Родри билан таққослаш: Ўйин услубидаги фарқ
Ричардс марказдаги асосий таянч нуқтаси бўлган Родри ва Андерсон ўртасидаги фарқли жиҳатларни ҳам таҳлил қилди:
Бошқарув ва темп: Родри майдонда бўлганида ўйин суръатини тўлиқ назорат қилиш, тўпни ушлаб туриш ва прессингдан чиқиб кетиш бўйича бошқарувчи вазифасини бажарарди;
Динамика ва ҳаракатчанлик: «Андерсон ҳам ўйинни назорат қила олади, бироқ у Родрига нисбатан анча динамик, тезкор ва ҳаракатчан футболчи», — дея таъкидлади Ричардс.
Мавсумдаги рақамлар:
Ўйинлар сони: 14 та учрашув;
Натижадорлик: 1 та гол ва 2 та голли узатма;
Трансфер қиймати: 116 миллион фунт стерлинг.
Ёш яримҳимоячининг майдондаги ишончли ҳаракатлари, айниқса, Чемпионлар лигаси ва АПЛнинг муҳим тўқнашувларида жамоа ўйинини янги босқичга олиб чиқмоқда.
Изоҳлар 0
…