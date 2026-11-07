“Манчестер Сити”нинг янги юлдузи нимаси билан ажралиб турмоқда?

·6·Спорт
“Манчестер Сити”нинг янги юлдузи нимаси билан ажралиб турмоқда?

«Манчестер Сити»нинг собиқ ҳимоячиси Майка Ричардс клубнинг ёзги шов-шувли хариди — яримҳимоячи Эллиот Андерсоннинг жамоага мослашуви ва намойиш этаётган мазмунли ўйинига юқори баҳо берди. Эслатиб ўтамиз, 24 ёшли Англия терма жамоаси аъзоси ёзги трансферлар ойнасида «Ноттингем Форест»дан «шаҳарликлар» сафига рекорд даражадаги 116 миллион фунт стерлинг эвазига кўчиб ўтган эди.

Goal нашрига берган интервьюсида собиқ ҳимоячи дастлаб бу трансфер бўйича шубҳалари бўлганини яширмади, бироқ футболчининг характери ва барқарорлиги барча саволларга жавоб бўлганини урғулади.

«Бошида шубҳалангандим, лекин ҳозир у энг зўри»: Ричардснинг эътирофи

Майка Ричардс футболчининг юлдузли муҳитга киришиб кетиши ҳақида тўхталар экан, қуйидаги фикрларни билдирди:

  • Мослашув ва характер: «Гап маҳоратда эмас эди. У аллақачон юқори савияда тўп сура олишини исботлаган, Англия терма жамоаси либосида майдонга тушган ниҳоятда кучли футболчи. Лекин баъзан ҳамма нарса характерга боғлиқ бўлиб қолади. Сен буюк юлдузлар, барча совринларни ютган футболчилар йиғилган коллективга қандай мослашасан? Дастлабки ўйиндаги омадсизликка қарамай, айни дамда мен уни “Манчестер Сити”нинг жорий мавсумдаги энг яхши футболчиси деб ҳисоблайман», — деди собиқ ҳимоячи.

  • Ҳужумдаги салоҳият: Шунингдек, эксперт Андерсоннинг ҳужум чизиғидаги самарадорлиги ҳали янада ошишига ишонч билдирди: «Ўйлайманки, у бундан-да кўпроғига қодир. Ҳаммаси майдонда бериладиган вазифа ва масъулиятга боғлиқ».

Родри билан таққослаш: Ўйин услубидаги фарқ

Ричардс марказдаги асосий таянч нуқтаси бўлган Родри ва Андерсон ўртасидаги фарқли жиҳатларни ҳам таҳлил қилди:

  • Бошқарув ва темп: Родри майдонда бўлганида ўйин суръатини тўлиқ назорат қилиш, тўпни ушлаб туриш ва прессингдан чиқиб кетиш бўйича бошқарувчи вазифасини бажарарди;

  • Динамика ва ҳаракатчанлик: «Андерсон ҳам ўйинни назорат қила олади, бироқ у Родрига нисбатан анча динамик, тезкор ва ҳаракатчан футболчи», — дея таъкидлади Ричардс.

Мавсумдаги рақамлар:

  • Ўйинлар сони: 14 та учрашув;

  • Натижадорлик: 1 та гол ва 2 та голли узатма;

  • Трансфер қиймати: 116 миллион фунт стерлинг.

Ёш яримҳимоячининг майдондаги ишончли ҳаракатлари, айниқса, Чемпионлар лигаси ва АПЛнинг муҳим тўқнашувларида жамоа ўйинини янги босқичга олиб чиқмоқда.

Манчестер СитиЭллиот АндерсонМайка РичардсАПЛ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эллиот Андерсон “Брайтон”дан учралган мағлубият ҳақида гапирдиЭллиот Андерсон “Брайтон”дан учралган мағлубият ҳақида гапирди31 октябр 23:13Энцо Мареска Доннарумма билан бўлган кескин суҳбат тафсилотларини ошкор қилдиЭнцо Мареска Доннарумма билан бўлган кескин суҳбат тафсилотларини ошкор қилдиКеча 18:40“Барселона” радарига тушган Ҳусановнинг “Манчестер Сити”даги ўрни қандай баҳоланмоқда?“Барселона” радарига тушган Ҳусановнинг “Манчестер Сити”даги ўрни қандай баҳоланмоқда?4 ноябр 08:17Эрлинг Ҳоланднинг отаси “Манчестер Сити”нинг АПЛдан ҳайдалиши хавфи ҳақида гапирдиЭрлинг Ҳоланднинг отаси “Манчестер Сити”нинг АПЛдан ҳайдалиши хавфи ҳақида гапирди3 ноябр 23:32“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди28 октябр 13:08Марескадан кутилмаган қарор: “Брайтон”га қарши баҳсда Ҳусанов қайси позицияда ўйнайди?Марескадан кутилмаган қарор: “Брайтон”га қарши баҳсда Ҳусанов қайси позицияда ўйнайди?27 октябр 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози