Гэтжими ёки Пимблетт? Топуриянинг супержанги бўйича шов-шувли сўровнома натижалари
Икки вазн тоифасида собиқ UFC чемпиони Илия Топурия ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ўз мухлислари ва обуначилари ўртасида навбатдаги рақиби масаласида ўтказилган кенг кўламли сўровнома натижаларини эълон қилди.
Жангчи ўз аудиториясига энг қизиқарли икки даъвогардан бирини танлашни таклиф қилди: британиялик юлдуз Пэдди Пимблетт ҳамда енгил вазн чемпиони, америкалик Жастин Гэтжи. Овоз бериш кутилганидан ҳам шиддатли ва фаол руҳда кечди.
Сўровнома натижалари: Мухлислар кимни танлади?
24 соат ичида 850 мингдан зиёд жанг ихлосманди овоз беришда қатнашиб, ўз позициясини билдирди:
Жастин Гэтжи — ғалаба: Мухлисларнинг катта қисми айнан америкалик жангчини кўришни истади. Унинг номзодига 474 113 киши (55%) овоз берди;
Пэдди Пимблетт — 2-ўрин: Британиялик спортчи вариантига эса 385 522 киши (45%) овоз берган;
Рекорд фаоллик: Овоз беришда жами 859 635 нафар мухлис бевосита иштирок этиб, мусобақага бўлган улкан қизиқишни тасдиқлади.
Дана Уайтга очиқ чақириқ
Топурия натижаларни умумлаштириб, тўғридан-тўғри UFC президенти Дана Уайтнинг саҳифасини белгилаган ҳолда қисқа ва таъсирли изоҳ қолдирди:
«24 соатдан камроқ вақт ичида 850 мингдан ортиқ одам...»
Мазкур мурожаат орқали спортчи промоушен раҳбариятига аудитория айнан қандай қарама-қаршиликни талаб қилаётганини кўрсатиб қўйди. Мухлислар фикрига кўра, Топурия ва зарбадор Гэтжи ўртасидаги тўқнашув йилнинг энг ёрқин блокбастерига айланиши мумкин.
Изоҳлар 0
…