Гэтжими ёки Пимблетт? Топуриянинг супержанги бўйича шов-шувли сўровнома натижалари

·11·Спорт
Гэтжими ёки Пимблетт? Топуриянинг супержанги бўйича шов-шувли сўровнома натижалари

Икки вазн тоифасида собиқ UFC чемпиони Илия Топурия ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ўз мухлислари ва обуначилари ўртасида навбатдаги рақиби масаласида ўтказилган кенг кўламли сўровнома натижаларини эълон қилди.

Жангчи ўз аудиториясига энг қизиқарли икки даъвогардан бирини танлашни таклиф қилди: британиялик юлдуз Пэдди Пимблетт ҳамда енгил вазн чемпиони, америкалик Жастин Гэтжи. Овоз бериш кутилганидан ҳам шиддатли ва фаол руҳда кечди.

Сўровнома натижалари: Мухлислар кимни танлади?

24 соат ичида 850 мингдан зиёд жанг ихлосманди овоз беришда қатнашиб, ўз позициясини билдирди:

  • Жастин Гэтжи — ғалаба: Мухлисларнинг катта қисми айнан америкалик жангчини кўришни истади. Унинг номзодига 474 113 киши (55%) овоз берди;

  • Пэдди Пимблетт — 2-ўрин: Британиялик спортчи вариантига эса 385 522 киши (45%) овоз берган;

  • Рекорд фаоллик: Овоз беришда жами 859 635 нафар мухлис бевосита иштирок этиб, мусобақага бўлган улкан қизиқишни тасдиқлади.

Гэтжими ёки Пимблетт? Топуриянинг супержанги бўйича шов-шувли сўровнома натижалари

Дана Уайтга очиқ чақириқ

Топурия натижаларни умумлаштириб, тўғридан-тўғри UFC президенти Дана Уайтнинг саҳифасини белгилаган ҳолда қисқа ва таъсирли изоҳ қолдирди:

«24 соатдан камроқ вақт ичида 850 мингдан ортиқ одам...»

Мазкур мурожаат орқали спортчи промоушен раҳбариятига аудитория айнан қандай қарама-қаршиликни талаб қилаётганини кўрсатиб қўйди. Мухлислар фикрига кўра, Топурия ва зарбадор Гэтжи ўртасидаги тўқнашув йилнинг энг ёрқин блокбастерига айланиши мумкин.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илия Топуриянинг октагонга қайтиш муддати очиқланди: Рақиб Гейжими ёки Пимблетт?Илия Топуриянинг октагонга қайтиш муддати очиқланди: Рақиб Гейжими ёки Пимблетт?16 сентябр 23:09Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?11 сентябр 14:44Реваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилдиРеваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилди18 сентябр 16:30“Қочяпти дейиш нотўғри”: Порье Ислам Махачев атрофидаги шов-шувларга нуқта қўйди“Қочяпти дейиш нотўғри”: Порье Ислам Махачев атрофидаги шов-шувларга нуқта қўйдиБугун 19:45Тўлқин Қиличевнинг энг севимли 3 шогирди ким? Уларнинг ўзига хос фазилатлари...Тўлқин Қиличевнинг энг севимли 3 шогирди ким? Уларнинг ўзига хос фазилатлари...Бугун 19:28Бразилия футболида оғир йўқотиш: Таниқли футболчи “B10” бардаги отишма қурбони бўлдиБразилия футболида оғир йўқотиш: Таниқли футболчи “B10” бардаги отишма қурбони бўлдиБугун 19:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди