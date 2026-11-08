Ҳар қандай стресс ва муаммодан устун келувчи руҳан кучли инсонларнинг сирлари...

·13·Фойдали
Ҳар қандай стресс ва муаммодан устун келувчи руҳан кучли инсонларнинг сирлари...

Замонавий дунёнинг кундалик ташвишлари, стресс ва ноаниқликлари орасида ҳар ким ҳам ички мувозанатини сақлаб қола олмайди. Бироқ баъзи инсонлар оғир вазиятларда ҳам таслим бўлмай, вазминлик билан олдинга ҳаракат қилишда давом этади.

Психологлар ва ментал саломатлик мутахассислари руҳан чиниққан, ички қуввати мустаҳкам бўлган шахсларни бирлаштириб турувчи 15 та асосий ҳаётий тамойилни аниқлади. Ушбу қоидалар сифатли ва хотиржам ҳаёт кечиришнинг муҳим асоси ҳисобланади.

Ҳақиқатга тик боқиш: Хомхаёллардан холи дунёқараш

Руҳий жиҳатдан кучли инсонлар ўзларини алдамайди ва атрофдаги воқеликларни бор бўйича қабул қилади:

  1. Хомхаёллар билан яшамаслик: Улар бўш умидларга таяниб эмас, аниқ ҳаракат ва реал имкониятларга суяниб қадам ташлайди;

  2. Ҳаётнинг адолатсизликларини қабул қилиш: Дунёнинг ҳар доим мукаммал бўлмаслигини тўғри тушуниб, кутилмаган зарбаларга руҳан тайёр туради;

  3. Назорат чегарасини билиш: Ўзи бошқара оладиган (ўз фикрлари, ҳаракатлари) ва назорат қилиб бўлмайдиган (об-ҳаво, бошқаларнинг хатти-ҳаракати) нарсаларни бир-биридан аниқ ажрата олади.

Ҳиссиётлар ва стресс устидан назорат

Бундай инсонлар қийин вазиятларда ҳиссиётларга берилмасдан, ақл билан хулоса чиқаради:

  1. Эмоционал босиқлик: Ҳис-туйғуларни жиловлаб, ҳар қандай қарорни совуққонлик билан қабул қилади;

  2. Стрессда хотиржамлик: Таҳликали ва мураккаб дамларда саросимага тушмай, сокинликни йўқотмайди;

  3. Вазиятни фожиага айлантирмаслик: Майда-чуйда қийинчиликларни бўрттирмай, муаммонинг асл илдизини кўра билади;

  4. Ўз реакцияларини бошқариш: Ташқи таъсирларга жаҳл ёки хафагарчилик билан эмас, онгли ва вазминлик билан муносабат билдиради.

Шахсий чегаралар ва ижтимоий муҳит

Инсоннинг ички кучи унинг атрофидаги одамлар ва жамият билан муносабатида ҳам яққол намоён бўлади:

  1. Бошқаларнинг баҳосига қарам бўлмаслик: Бегоналарнинг мақтови ёки танқиди уларнинг ўз қадрини белгиламайди;

  2. Ўзига қатъий ишонч: Шахсий имкониятлари ва кучига шубҳа қилмасдан, мақсади сари дадил интилади;

  3. Ёлғизликдан қўрқмаслик: Ўз-ўзи билан ёлғиз қолишни жазо эмас, балки ички дунёсини тинглаш ва ривожланиш имконияти деб билади;

  4. Соғлом муҳитни танлаш: Заҳарли (токсик) муҳитдан узоқлашиб, фақат ўстирадиган, қўллаб-қувватлайдиган инсонлар билан мулоқот қилади.

Ҳаракат, кечиримлилик ва ички хотиржамлик

Ички қудрат фақат сабр билан эмас, балки аниқ ҳаракатлар орқали мустаҳкамланади:

  1. Нолимасдан ечим излаш: Нолиш ва шикоят қилиш ўрнига, бор диққатини масалани ҳал қилиш йўлларига қаратади;

  2. Онгли кечиримлилик: Кек сақлаш инсоннинг ўзини емирадиган юк эканини англаб, қалбини озод қилиш учун онгли равишда кечиради;

  3. Кўнгил хотиржамлиги — биринчи ўринда: Ҳеч қандай моддий ёки вақтинчалик манфаатларни шахсий руҳий саломатлигидан устун қўймайди;

  4. Ички қувватни мунтазам ривожлантириш: Билим олиш, китоб ўқиш ва соғлом турмуш тарзи орқали ўз шахсиятини ҳар куни бир поғона юқорига кўтаради.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тана ҳис-туйғуларни қаерда «сақлайди»? Илм нима дейди?Тана ҳис-туйғуларни қаерда «сақлайди»? Илм нима дейди?27 июл 15:22Энг ақлли бурж қайси? Ижтимоий тармоқларда қизғин баҳсларга сабаб бўлган янги рейтингЭнг ақлли бурж қайси? Ижтимоий тармоқларда қизғин баҳсларга сабаб бўлган янги рейтингКеча 12:50Фақат 5% одам топа оладиган жумбоқ: Ушбу суратдаги қайси аёл эрига хиёнат қилмоқда?Фақат 5% одам топа оладиган жумбоқ: Ушбу суратдаги қайси аёл эрига хиёнат қилмоқда?Кеча 12:22Картадаги қайси рақамларни ошкор қилиш мумкин, қайсиларини йўқ? Муҳим қўлланмаКартадаги қайси рақамларни ошкор қилиш мумкин, қайсиларини йўқ? Муҳим қўлланма6 ноябр 10:23Нега пул етмай қолаверади? Бой бўлиш тасодиф эмаслигини исботловчи оддий ҳақиқатларНега пул етмай қолаверади? Бой бўлиш тасодиф эмаслигини исботловчи оддий ҳақиқатлар5 ноябр 11:08Шоколаднинг табиий ўринбосари: Кузнинг энг ширин меваси кайфиятни қандай кўтаради?Шоколаднинг табиий ўринбосари: Кузнинг энг ширин меваси кайфиятни қандай кўтаради?3 ноябр 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Оддий «V» ишораси ортида қандай хавф яширинган?
Оддий «V» ишораси ортида қандай хавф яширинган?
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?
Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
2026 йилнинг энг машҳур сўзи эълон қилинди
2026 йилнинг энг машҳур сўзи эълон қилинди