Ҳар қандай стресс ва муаммодан устун келувчи руҳан кучли инсонларнинг сирлари...
Замонавий дунёнинг кундалик ташвишлари, стресс ва ноаниқликлари орасида ҳар ким ҳам ички мувозанатини сақлаб қола олмайди. Бироқ баъзи инсонлар оғир вазиятларда ҳам таслим бўлмай, вазминлик билан олдинга ҳаракат қилишда давом этади.
Психологлар ва ментал саломатлик мутахассислари руҳан чиниққан, ички қуввати мустаҳкам бўлган шахсларни бирлаштириб турувчи 15 та асосий ҳаётий тамойилни аниқлади. Ушбу қоидалар сифатли ва хотиржам ҳаёт кечиришнинг муҳим асоси ҳисобланади.
Ҳақиқатга тик боқиш: Хомхаёллардан холи дунёқараш
Руҳий жиҳатдан кучли инсонлар ўзларини алдамайди ва атрофдаги воқеликларни бор бўйича қабул қилади:
Хомхаёллар билан яшамаслик: Улар бўш умидларга таяниб эмас, аниқ ҳаракат ва реал имкониятларга суяниб қадам ташлайди;
Ҳаётнинг адолатсизликларини қабул қилиш: Дунёнинг ҳар доим мукаммал бўлмаслигини тўғри тушуниб, кутилмаган зарбаларга руҳан тайёр туради;
Назорат чегарасини билиш: Ўзи бошқара оладиган (ўз фикрлари, ҳаракатлари) ва назорат қилиб бўлмайдиган (об-ҳаво, бошқаларнинг хатти-ҳаракати) нарсаларни бир-биридан аниқ ажрата олади.
Ҳиссиётлар ва стресс устидан назорат
Бундай инсонлар қийин вазиятларда ҳиссиётларга берилмасдан, ақл билан хулоса чиқаради:
Эмоционал босиқлик: Ҳис-туйғуларни жиловлаб, ҳар қандай қарорни совуққонлик билан қабул қилади;
Стрессда хотиржамлик: Таҳликали ва мураккаб дамларда саросимага тушмай, сокинликни йўқотмайди;
Вазиятни фожиага айлантирмаслик: Майда-чуйда қийинчиликларни бўрттирмай, муаммонинг асл илдизини кўра билади;
Ўз реакцияларини бошқариш: Ташқи таъсирларга жаҳл ёки хафагарчилик билан эмас, онгли ва вазминлик билан муносабат билдиради.
Шахсий чегаралар ва ижтимоий муҳит
Инсоннинг ички кучи унинг атрофидаги одамлар ва жамият билан муносабатида ҳам яққол намоён бўлади:
Бошқаларнинг баҳосига қарам бўлмаслик: Бегоналарнинг мақтови ёки танқиди уларнинг ўз қадрини белгиламайди;
Ўзига қатъий ишонч: Шахсий имкониятлари ва кучига шубҳа қилмасдан, мақсади сари дадил интилади;
Ёлғизликдан қўрқмаслик: Ўз-ўзи билан ёлғиз қолишни жазо эмас, балки ички дунёсини тинглаш ва ривожланиш имконияти деб билади;
Соғлом муҳитни танлаш: Заҳарли (токсик) муҳитдан узоқлашиб, фақат ўстирадиган, қўллаб-қувватлайдиган инсонлар билан мулоқот қилади.
Ҳаракат, кечиримлилик ва ички хотиржамлик
Ички қудрат фақат сабр билан эмас, балки аниқ ҳаракатлар орқали мустаҳкамланади:
Нолимасдан ечим излаш: Нолиш ва шикоят қилиш ўрнига, бор диққатини масалани ҳал қилиш йўлларига қаратади;
Онгли кечиримлилик: Кек сақлаш инсоннинг ўзини емирадиган юк эканини англаб, қалбини озод қилиш учун онгли равишда кечиради;
Кўнгил хотиржамлиги — биринчи ўринда: Ҳеч қандай моддий ёки вақтинчалик манфаатларни шахсий руҳий саломатлигидан устун қўймайди;
Ички қувватни мунтазам ривожлантириш: Билим олиш, китоб ўқиш ва соғлом турмуш тарзи орқали ўз шахсиятини ҳар куни бир поғона юқорига кўтаради.
Изоҳлар 0
…