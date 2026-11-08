Бразилия футболида оғир йўқотиш: Таниқли футболчи “B10” бардаги отишма қурбони бўлди

·5·Спорт
Бразилия футболида оғир йўқотиш: Таниқли футболчи “B10” бардаги отишма қурбони бўлди

Бразилия футболи оғир жудоликка учради. Мухлислар орасида Бисмарк ҳамда «B10» тахаллуслари билан машҳур бўлган 36 ёшли тажрибали футболчи Бисмарк Винисиус Фрейре до Насименто барлардан бирида юз берган қуролли тўқнашув оқибатида бевақт ҳаётдан кўз юмди.

Жабрланувчи оғир аҳволда зудлик билан шифохонага етказилган бўлса-да, шифокорларнинг кўрсатган тезкор тиббий ёрдамларига қарамай унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмади.

Натал шаҳридаги барда нима юз берди?

Маҳаллий оммавий ахборот воситалари ҳамда Риу-Гранди-ду-Норти штати фуқаролик полициясининг берган дастлабки баёнотларида фожиа тафсилотлари очиқланди:

  • Можаронинг келиб чиқиши: Футболчи пайшанба кунидан жумага ўтар кечаси дўстлари даврасида Натал шаҳридаги кўнгилочар барлардан бирига борган. У ерда Бисмарк ва номаълум шахс ўртасида кутилмаган оғзаки жанжал келиб чиққан;

  • Қурол қўлланилиши ва талафотлар: Жанжал тезда кескинлашиб, отишмага айланиб кетган. Оқибатда футболчи оғир яраланган, яна бир нафар фуқаро тан жароҳати олган (у айни дамда тирик ва шифохонада қолмоқда);

  • Жиноят иши ва тергов: Айни пайтда ҳуқуқ-тартибот органлари қурол ишлатилишига сабаб бўлган омилларни ҳамда жиноятга алоқадор шахсларни аниқлаш бўйича кенг қамровли суриштирув ишларини олиб бормоқда.

Ортда қолган 3 фарзанд ва барбод бўлган режалар

Бисмарк ҳали футболчилик фаолиятини якунлашни режалаштирмаган ва катта мақсадлар билан яшаётган эди:

  • Оилавий йўқотиш: 36 ёшли спортчининг ортида 3 нафар фарзанди етим қолди;

  • 2027 йилги янги трансфер мақсади: Футболчи профессионал майдондаги фаолиятини янада ривожлантиришни кўзлаб, 2027 йилда «Олимпия» клуби сафига қўшилишни мақсад қилган эди, бироқ кутилмаган фожиа барча режаларни йўққа чиқарди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилия Австралияга қарши камбэк қилди: 4:2 ҳисобида ғалаба қозондиБразилия Австралияга қарши камбэк қилди: 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди29 сентябр 20:04Анчелоттининг сенсацион баёноти: Бразилия терма жамоаси инқирозининг асл сабаблари...Анчелоттининг сенсацион баёноти: Бразилия терма жамоаси инқирозининг асл сабаблари...31 июл 16:37Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...29 июн 18:40GOAT масаласига нуқта қўйилди: Месси тармоқларни ларзага солган видео эълон қилдиGOAT масаласига нуқта қўйилди: Месси тармоқларни ларзага солган видео эълон қилди5 сентябр 11:58Зико Бразилия — Япония ўйини олдидан икки ўт орасида қолдиЗико Бразилия — Япония ўйини олдидан икки ўт орасида қолди29 июн 06:50ЖЧ-2026: бугунги икки 1/8 финал ўйини учун аниқ прогноз...ЖЧ-2026: бугунги икки 1/8 финал ўйини учун аниқ прогноз...5 июл 21:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди