Бразилия футболида оғир йўқотиш: Таниқли футболчи “B10” бардаги отишма қурбони бўлди
Бразилия футболи оғир жудоликка учради. Мухлислар орасида Бисмарк ҳамда «B10» тахаллуслари билан машҳур бўлган 36 ёшли тажрибали футболчи Бисмарк Винисиус Фрейре до Насименто барлардан бирида юз берган қуролли тўқнашув оқибатида бевақт ҳаётдан кўз юмди.
Жабрланувчи оғир аҳволда зудлик билан шифохонага етказилган бўлса-да, шифокорларнинг кўрсатган тезкор тиббий ёрдамларига қарамай унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмади.
Натал шаҳридаги барда нима юз берди?
Маҳаллий оммавий ахборот воситалари ҳамда Риу-Гранди-ду-Норти штати фуқаролик полициясининг берган дастлабки баёнотларида фожиа тафсилотлари очиқланди:
Можаронинг келиб чиқиши: Футболчи пайшанба кунидан жумага ўтар кечаси дўстлари даврасида Натал шаҳридаги кўнгилочар барлардан бирига борган. У ерда Бисмарк ва номаълум шахс ўртасида кутилмаган оғзаки жанжал келиб чиққан;
Қурол қўлланилиши ва талафотлар: Жанжал тезда кескинлашиб, отишмага айланиб кетган. Оқибатда футболчи оғир яраланган, яна бир нафар фуқаро тан жароҳати олган (у айни дамда тирик ва шифохонада қолмоқда);
Жиноят иши ва тергов: Айни пайтда ҳуқуқ-тартибот органлари қурол ишлатилишига сабаб бўлган омилларни ҳамда жиноятга алоқадор шахсларни аниқлаш бўйича кенг қамровли суриштирув ишларини олиб бормоқда.
Ортда қолган 3 фарзанд ва барбод бўлган режалар
Бисмарк ҳали футболчилик фаолиятини якунлашни режалаштирмаган ва катта мақсадлар билан яшаётган эди:
Оилавий йўқотиш: 36 ёшли спортчининг ортида 3 нафар фарзанди етим қолди;
2027 йилги янги трансфер мақсади: Футболчи профессионал майдондаги фаолиятини янада ривожлантиришни кўзлаб, 2027 йилда «Олимпия» клуби сафига қўшилишни мақсад қилган эди, бироқ кутилмаган фожиа барча режаларни йўққа чиқарди.
Изоҳлар 0
…