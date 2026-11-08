Рухсора Отажонова ростдан ҳам Жаҳонгир Отажоновнинг қизими? (видео)

·55·Маданият
Рухсора Отажонова ростдан ҳам Жаҳонгир Отажоновнинг қизими? (видео)

Хонанда Рухсора Отажонова «Бўловради» лойиҳасида меҳмон бўлиб, суҳбат давомида кутилмаган баёнот берди. Журналистлар унинг фамилияси Отажонова эканига қизиқиб, «Отажоновлар сулоласига ким бўласиз?» дея савол беришди.

Санъаткор эса бу саволга: «Энди тўғрисини айтай, Жаҳонгир Отажоновнинг қизиман», дея жавоб қайтарди.

Суҳбат давомида унга яна бир қизиқ савол берилди. Журналистлар Ўзбекистондаги машҳур санъаткорлардан бири унга «пул тикаман» деганида рад жавобини бергани ҳақида сўрашди. Хонанда эса бу санъаткор Озодбек Назарбеков эканини айтди.

Рухсора Отажонованинг ушбу гаплари ижтимоий тармоқларда турли муҳокамаларга сабаб бўлди. Айрим фойдаланувчилар унинг Жаҳонгир Отажоновнинг қизи эканига шубҳа билдирган бўлса, бошқалар бу гаплар ҳазил бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Яна бир гуруҳ изоҳларда хонанданинг овозини мақтаб, ижросига ижобий баҳо берган.

Рухсора ОтажоноваЖаҳонгир ОтажоновОзодбек НазарбековБўловради
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Отажонов туфайли Эътибор Отажонова санъатга кириб келганЖаҳонгир Отажонов туфайли Эътибор Отажонова санъатга кириб келган7 июл 16:28Сабина Содиқова Барно Қодированинг қизими? Актриса бу саволга нуқта қўйди!Сабина Содиқова Барно Қодированинг қизими? Актриса бу саволга нуқта қўйди!2 июл 17:03Хонанда Али Отажонов 39 ёшни қарши олди (видео)Хонанда Али Отажонов 39 ёшни қарши олди (видео)30 июл 16:05Жаҳонгир Отажонов мол-дунё ҳақида кутилмаган фикр билдирди (видео)Жаҳонгир Отажонов мол-дунё ҳақида кутилмаган фикр билдирди (видео)29 июл 17:58Жаҳонгир Отажоновнинг Ню-Ёркда суратга олинган янги тарона парчаси мухлисларни қизиқтириб қўйдиЖаҳонгир Отажоновнинг Ню-Ёркда суратга олинган янги тарона парчаси мухлисларни қизиқтириб қўйди12 июн 17:17Жаҳонгир Отажонов яна уйлангани ва ота бўлганини тасдиқлади (видео)Жаҳонгир Отажонов яна уйлангани ва ота бўлганини тасдиқлади (видео)3 июл 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди