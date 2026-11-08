Бодомсимон безлар нима учун керак? Томоқдаги кичик аъзонинг катта вазифалари

·12·Саломатлик
Бодомсимон безлар нима учун керак? Томоқдаги кичик аъзонинг катта вазифалари

Томоқ оғриганда кўпчилик бодомсимон безларни эслайди. Айримлар улар тез-тез яллиғлангани учун олиб ташлаш керак деб ўйлайди. Аслида эса томоқнинг икки ёнида жойлашган бу кичик аъзолар организмни инфекциялардан ҳимоя қилишда муҳим роль ўйнайди.

Бодомсимон безлар қандай вазифани бажаради?

Бодомсимон безлар иммун тизимининг бир қисми ҳисобланади. Улар оғиз ва бурун орқали организмга кирадиган вирус, бактерия ва бошқа бегона заррачаларни аниқлашга ёрдам беради.

Уларнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

  • Инфекцияларни аниқлаш. Бодомсимон безлар нафас йўллари ва овқат ҳазм қилиш тизимига кириш жойида жойлашгани сабабли организмга тушаётган микроблар билан биринчилардан бўлиб учрашади.

  • Иммунитетни фаоллаштириш. Улар иммун ҳужайраларини ишга тушириб, организмнинг зарарли микроорганизмларга қарши жавоб реакциясини шакллантиришда қатнашади.

  • Антитаналар ишлаб чиқариш. Бодомсимон безлардаги B-лимфоцитлар антитаналар, жумладан, шиллиқ қаватларни ҳимоя қилишда муҳим бўлган иммуноглобулин A (IgA) ишлаб чиқаришда иштирок этади.

  • Иммун хотирани шакллантириш. Айрим иммун ҳужайралари илгари учраган микробларни эслаб қолишга ёрдам беради. Бу организмнинг кейинги учрашувларда тезроқ жавоб қайтаришига хизмат қилади.

    Бодомсимон безлар нима учун керак? Томоқдаги кичик аъзонинг катта вазифалари

Нега болаларда бодомсимон безлар каттароқ бўлади?

Болалик даврида иммун тизими фаол ривожланади. Шу сабабли бодомсимон безлар, айниқса, 4–12 ёш оралиғида фаол ишлайди ва каттароқ кўриниши мумкин. Балоғат ёшидан кейин эса улар аста-секин кичрайиши мумкин. Бу ҳар доим ҳам касаллик белгиси эмас.

Бодомсимон безларни олиб ташлаш зарарли эмасми?

Бодомсимон безлар иммун ҳимоясида иштирок этса-да, уларни олиб ташлаш зарурати туғилганда организм ҳимоясиз қолиб кетмайди. Чунки иммун тизимида бошқа лимфоид тўқималар ва ҳимоя механизмлари ҳам мавжуд.

Бироқ безларни фақат тез-тез томоқ оғригани учун ўзбошимчалик билан олиб ташлашга қарор қилиш мумкин эмас. Бундай операция зарурати такрорланувчи оғир тонзиллит, нафас олиш ёки уйқудаги нафас бузилишлари каби ҳолатларда ЛОР шифокори томонидан баҳоланади.

Хулоса қилиб айтганда, бодомсимон безлар шунчаки томоқдаги икки кичик тўқима эмас. Улар организмнинг ташқи муҳитдан келадиган инфекцияларга қарши дастлабки ҳимоя тизимларидан биридир.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лавр барги қайнатмаси йўтални даволайдими? Муҳим ҳақиқатЛавр барги қайнатмаси йўтални даволайдими? Муҳим ҳақиқат28 сентябр 11:05Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...27 июл 16:43Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?23 сентябр 08:15Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?12 август 11:57Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?1 август 00:2790 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?90 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?9 август 12:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?