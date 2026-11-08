Янги коронавирус штамми аниқланди: уни гриппдан ажратиш қийин

·0·Дунё
Янги коронавирус штамми аниқланди: уни гриппдан ажратиш қийин

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) PJ.2.1 деб номланган янги коронавирус штаммининг аломатлари ҳақида маълумот берди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу вариант келтириб чиқарадиган белгилар оддий шамоллаш ёки грипп аломатларига жуда ўхшаш бўлиши мумкин. Шу боис уни бошқа нафас йўллари инфекцияларидан фарқлаш осон эмас.

ЖССТ маълумотларига кўра, янги штамм кўплаб нафас йўллари инфекцияларида учрайдиган белгилар билан намоён бўлади. Бундай ўхшашлик эса касалликни фақат ташқи аломатлар асосида аниқлашни қийинлаштиради. Яъни инсонда кузатилаётган симптомларга қараб айнан қайси вирус юққанини ишончли тарзда белгилаб бўлмайди.

Шунинг учун муайян вирусни аниқлаш ва тўғри ташхис қўйиш учун лаборатория текширувларидан ўтиш талаб этилади. Бу усул инфекция турини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади.

Айни пайтда Москва давлат университети биология факультети вирусология кафедраси профессори Алексей Аграновский PJ.2.1 коронавирус штамми аввалги вариантлар сингари юқори даражадаги хавф туғдирмаслигини таъкидлаган.

Мутахассиснинг фикрича, ҳозирги вазиятда мазкур штаммнинг ҳудудларга кириб келишининг олдини олиш мақсадида карантин чораларини жорий этиш учун етарли асос мавжуд эмас. Демак, ҳозирча янги вариант сабабли чеклов чораларини қўллаш зарурати йўқ.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти Эболанинг хавфли штамми бўйича фавқулодда ҳолат эълон қилдиЖаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти Эболанинг хавфли штамми бўйича фавқулодда ҳолат эълон қилди17 май 19:35Собиқ «Мисс Таиланд» хайрия маблағлари можароси сабаб ҳибсга олиндиСобиқ «Мисс Таиланд» хайрия маблағлари можароси сабаб ҳибсга олиндиБугун 13:54Трампнинг ўғли аралашган: Нега америкалик астронавтлар Ойга учишга либоссиз қолмоқда?Трампнинг ўғли аралашган: Нега америкалик астронавтлар Ойга учишга либоссиз қолмоқда?Бугун 12:55Эрон ракеталар бўйича чекловни бекор қилди: Европа ва АҚШ базалари нишонга олинадими?Эрон ракеталар бўйича чекловни бекор қилди: Европа ва АҚШ базалари нишонга олинадими?Бугун 12:45Исроилда сиёсий бурилиш: Президент ҳукуматни шакллантиришни Гади Айзенкотга топширдиИсроилда сиёсий бурилиш: Президент ҳукуматни шакллантиришни Гади Айзенкотга топширдиБугун 12:35“Маск Twitter’ни Россия пулларига сотиб олган”: Полша ТИВ раҳбаридан шов-шувли айблов“Маск Twitter’ни Россия пулларига сотиб олган”: Полша ТИВ раҳбаридан шов-шувли айбловБугун 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди