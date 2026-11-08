“Қочяпти дейиш нотўғри”: Порье Ислам Махачев атрофидаги шов-шувларга нуқта қўйди

·2·Спорт
“Қочяпти дейиш нотўғри”: Порье Ислам Махачев атрофидаги шов-шувларга нуқта қўйди

UFC камари учун собиқ даъвогар, америкалик тажрибали жангчи Дастин Порье енгил вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев шаънига билдирилаётган танқидларга нисбатан ўз муносабатини билдирди.

Махачевнинг 2027 йил январь ойида октагонга кўтарилмаслик қарори ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, айрим мухлислар томонидан «жанглардан қочиш» сифатида баҳолана бошлаган эди. «UFC on Paramount+» нашрининг «Х» ижтимоий тармоғидаги саҳифасида эълон қилинган интервьюда Порье бундай айбловлар мутлақо асоссиз эканини очиқ таъкидлади.

«У бутун вазнни тозалаб бўлди»: Порьенинг қатъий позицияси

Америкалик жангчи Махачевнинг профессионал даражаси ва босиб ўтган йўлига юқори баҳо берди:

  • Қўрқув ҳақидаги миш-мишларга раддия: «Одамларнинг тармоқларда “У қўрқиб кетди, у қочяпти” деб ёзаётганини кўряпман. Йўқ, менимча, у ҳеч кимдан қўрқмайди. У ҳар қандай рақиб билан тўқнашиш салоҳиятига эга ва бундан заррача чўчимайди»;

  • Дивизиондаги мутлақ устунлик: Порье россиялик жангчи ўз вазн тоифасида деярли барча жиддий рақибларни мағлуб этиб, дивизионни тўлиқ забт этганини эслатиб ўтди;

  • Келажак танлови: «Агар у чинакам истаса, ҳали жуда узоқ йиллар юқори даражада жанг қилиши мумкин. Лекин бу қарор фақат унинг шахсий истаги ва ички иштиёқига боғлиқ».

Махачевнинг сўнгги муваффақияти

Ислам Махачев ўзининг сўнгги чемпионлик ҳимоясини шу йилнинг август ойида ўтказган эди:

  • Гэрри устидан ғалаба: Россиялик жангчи мағлубият нималигини билмай келаётган машҳур ирландиялик даъвогар Йен Мачадо Гэррига қарши 5 раундлик мураккаб жангда ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонган;

  • Камар ҳимояси: Навбатдаги муваффақиятли ҳимоядан сўнг чемпион тикланиш ва навбатдаги жиддий рақибларга тайёргарлик кўриш учун вақтинчалик танаффус олишга қарор қилган.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Ислом енгилмас эмас!”: Бразилиялик нокаутчи Карлос Пратес Махачевни очиқ жангга чорлади“Ислом енгилмас эмас!”: Бразилиялик нокаутчи Карлос Пратес Махачевни очиқ жангга чорлади30 сентябр 19:57Махачев: «Мен кетганимдан кейин у чемпион бўлади!» — 77 кг вазн янги қироли ким бўлади?Махачев: «Мен кетганимдан кейин у чемпион бўлади!» — 77 кг вазн янги қироли ким бўлади?14 сентябр 07:07Ислам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордИслам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекорд4 август 15:20Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?10 сентябр 07:59Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...11 сентябр 09:17Дастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилдиДастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилди20 август 21:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди