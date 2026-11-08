“Қочяпти дейиш нотўғри”: Порье Ислам Махачев атрофидаги шов-шувларга нуқта қўйди
UFC камари учун собиқ даъвогар, америкалик тажрибали жангчи Дастин Порье енгил вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев шаънига билдирилаётган танқидларга нисбатан ўз муносабатини билдирди.
Махачевнинг 2027 йил январь ойида октагонга кўтарилмаслик қарори ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, айрим мухлислар томонидан «жанглардан қочиш» сифатида баҳолана бошлаган эди. «UFC on Paramount+» нашрининг «Х» ижтимоий тармоғидаги саҳифасида эълон қилинган интервьюда Порье бундай айбловлар мутлақо асоссиз эканини очиқ таъкидлади.
«У бутун вазнни тозалаб бўлди»: Порьенинг қатъий позицияси
Америкалик жангчи Махачевнинг профессионал даражаси ва босиб ўтган йўлига юқори баҳо берди:
Қўрқув ҳақидаги миш-мишларга раддия: «Одамларнинг тармоқларда “У қўрқиб кетди, у қочяпти” деб ёзаётганини кўряпман. Йўқ, менимча, у ҳеч кимдан қўрқмайди. У ҳар қандай рақиб билан тўқнашиш салоҳиятига эга ва бундан заррача чўчимайди»;
Дивизиондаги мутлақ устунлик: Порье россиялик жангчи ўз вазн тоифасида деярли барча жиддий рақибларни мағлуб этиб, дивизионни тўлиқ забт этганини эслатиб ўтди;
Келажак танлови: «Агар у чинакам истаса, ҳали жуда узоқ йиллар юқори даражада жанг қилиши мумкин. Лекин бу қарор фақат унинг шахсий истаги ва ички иштиёқига боғлиқ».
Махачевнинг сўнгги муваффақияти
Ислам Махачев ўзининг сўнгги чемпионлик ҳимоясини шу йилнинг август ойида ўтказган эди:
Гэрри устидан ғалаба: Россиялик жангчи мағлубият нималигини билмай келаётган машҳур ирландиялик даъвогар Йен Мачадо Гэррига қарши 5 раундлик мураккаб жангда ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонган;
Камар ҳимояси: Навбатдаги муваффақиятли ҳимоядан сўнг чемпион тикланиш ва навбатдаги жиддий рақибларга тайёргарлик кўриш учун вақтинчалик танаффус олишга қарор қилган.
Изоҳлар 0
…