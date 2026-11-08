Тўлқин Қиличевнинг энг севимли 3 шогирди ким? Уларнинг ўзига хос фазилатлари...
Ўзбекистон бокс терма жамоаси бош мураббийи Тўлқин Қиличев жамоадаги энг кўнглига яқин уч нафар боксчини санаб ўтди. Унинг танловида биринчи ўринни терма жамоа капитани Абдумалик Халоков эгаллади. Бироқ мураббийнинг қолган икки шогирди ҳақидаги фикрлари ҳам эътиборга молик: уларнинг бирига қатъий итоаткорлиги, иккинчисига эса доимий хушкайфияти учун алоҳида баҳо берилди.
Ўзбекистон бокси сўнгги йилларда халқаро майдонда улкан натижаларга эришиб, жаҳоннинг энг кучли мактабларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бу муваффақиятлар ортида нафақат иқтидорли спортчилар, балки уларни катта мусобақаларга тайёрлаётган мураббийлар меҳнати ҳам бор.
Терма жамоа бош мураббийи Тўлқин Қиличев яқинда берган суҳбатида шогирдлари орасидан ўзига энг яқин бўлган уч нафар боксчини тилга олди. Қизиғи, у танловни фақат спорт натижаларига қараб эмас, балки спортчиларнинг характери, мураббий билан муносабати ва жамоадаги ўрнига қараб амалга оширган.
Биринчи ўринда — Олимпия чемпиони ва жамоа сардори
Тўлқин Қиличевдан янги авлод боксчилари орасида қайси шогирдлари кўнглига яқинлиги сўралганда, у ҳеч иккиланмай Абдумалик Халоков номини айтди.
Бош мураббийнинг таъкидлашича, Халоков терма жамоа сардори сифатида нафақат рингда, балки жамоа ичида ҳам муҳим ўрин тутади. Қиличев у билан доимий равишда маслаҳатлашиб туришини билдирди.
Мураббий аввалги авлод вакилларидан эса Ҳасанбой Дўсматов ва Баҳодир Жалолов билан ҳам кўп масалаларни муҳокама қилиб келганини эслади.
Бунинг ўзиёқ терма жамоада тажрибали спортчиларнинг фикри ва етакчилик қобилиятига қанчалик катта аҳамият берилишини кўрсатади.
Иккинчи ўриндаги боксчига мураббийнинг ишончи чексиз
Қиличевнинг шахсий рейтингида иккинчи ўринни Эркинбоев эгаллади.
Бош мураббий бу спортчининг энг муҳим фазилати сифатида итоаткорлиги ва берилган топшириқни сўзсиз бажаришини кўрсатди.
«Унга умуман барибир: “Мана шундай қил”, десангиз, орқага қарамай шу йўлдан кетади. “Мураббий айтган бўлса, бажариш керак”, деб ўйлайди. Қўрқув деган нарса йўқ, охиригача курашади. Энг муҳими — ишонади, мураббийга тўлиқ ишонч билдиради», — деди Қиличев.
Демак, мураббий учун бу боксчининг асосий устунлиги фақат жисмоний тайёргарлик ёки техник маҳорат эмас. Унинг кўрсатмаларни қабул қилиши, режага содиқ қолиши ва рингда охиригача курашиши ҳам алоҳида қадрланади.
Учинчи ўринда — доим табассум билан юрадиган Ҳабибуллаев
Тўлқин Қиличевнинг топ-3 рўйхатидан Ҳабибуллаев ҳам жой олди.
Бош мураббий уни ҳам итоаткор ва жамоада яхши кайфият улашиб юрадиган спортчи сифатида таърифлади.
«Ҳабибуллаев ҳам итоаткор йигит. Доим кулумсираб юради, кайфияти яхши. Баъзан бироз секинлик қилади, албатта, лекин барибир яхши бола», — деди мураббий ҳазил аралаш.
Шу тариқа, Қиличевнинг танловида уч хил фазилат намоён бўлди: жамоага етакчилик қила оладиган капитан, мураббий кўрсатмаларини сўзсиз бажарадиган жангчи ва жамоада ижобий муҳит яратадиган спортчи.
Тўлқин Қиличев бошчилигидаги Ўзбекистон бокси қандай тарихий натижаларга эришган?
Тўлқин Қиличевнинг шогирдлари ҳақидаги фикрлари унинг мураббийлик фаолиятидаги муваффақиятлар фонида янада қизиқарли кўринади.
2024 йил Парижда ўтказилган Олимпия ўйинларида Ўзбекистон боксчилари тарихий натижа қайд этиб, бешта олтин медални қўлга киритди. Бу натижа мамлакатимизни бокс бўйича умумжамоа медаллар ҳисобида биринчи ўринга олиб чиқди.
2023 йил Тошкентда ўтказилган жаҳон чемпионатида ҳам ўзбекистонлик боксчилар бешта олтин медаль билан мусобақа етакчиларидан бирига айланди. Бундан ташқари, 2022 йил Ханчжоудаги Осиё ўйинларида терма жамоа учта олтин медаль қўлга киритди.
Жамоа World Boxing ва IBA ташкилотлари ўтказган жаҳон чемпионатларида ҳам совринли натижаларга эришди. Қиличевнинг қитъа миқёсидаги муваффақиятлари уни Осиёнинг энг яхши мураббийларидан бири сифатида эътироф этилишига замин яратди.
Чемпионларнинг ортида қандай характер турибди?
Боксда ғалаба қозониш учун кучли зарба, тезкорлик ва чидамлиликнинг ўзи етарли эмас. Спортчининг руҳий тайёргарлиги, интизоми, мураббийига ишончи ва жамоа манфаатини шахсий мақсадлардан устун қўя олиши ҳам муҳим аҳамиятга эга.
Тўлқин Қиличевнинг уч нафар шогирди ҳақидаги фикрлари ҳам айнан шу жиҳатларга ишора қилмоқда. Унинг назарича, кучли боксчи нафақат рингда рақибини енгиши, балки машғулот жараёнида ҳам интизомли, ишончли ва мақсад сари қатъият билан ҳаракат қиладиган инсон бўлиши керак.
Эҳтимол, Ўзбекистон боксининг халқаро майдондаги муваффақиятлари сирларидан бири ҳам шундадир: рингдаги ғалабалар ортида катта меҳнат, ўзаро ишонч ва мураббий билан спортчи ўртасидаги мустаҳкам муносабатлар туради.
Изоҳлар 0
…