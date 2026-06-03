АҚШ қонунчилари пенсия жамғармаларига крипто киритилишига қарши чиқмоқда
АҚШ Конгрессининг юқори палатаси ва Вакиллар палатасидаги етакчи демократлар Меҳнат вазирлигидан америкаликларнинг 401(к) пенсия режаларига рақамли ва “муқобил активлар”ни киритиш режасини тўхтатишни талаб қилди. Сенаторлар Берние Сандерс, Элизабет Варрен ва вакил Боббй Скотт вазирлик раҳбари вазифасини бажарувчи Кеит Сондерлингга мактуб йўллаб, хусусий капитал, крипто ва хусусий кредитларни пенсия ҳисобларига қўшиш таклифини бекор қилишга чақирди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Қонунчиларнинг таъкидлашича, ушбу сиёсат пенсия жамғармаларини Bitcoin ва бошқа рақамли валюталар каби ўта ўзгарувчан активлар хавфига дучор қилади. Мактубда крипто бозорида тартибга солиш ва ҳимоя механизмлари етишмаслиги, бу эса кўплаб криптовалюталарни фирибгарлик қурбонига айлантириши мумкинлиги қайд этилган. Шунингдек, SEК каби молиявий агентликларда назорат сусайганидан хавотир билдирилган.
Меҳнат вазирлигининг ушбу ташаббуси АҚШ Президенти Доналд Трумп томонидан 2025-йил августида имзоланган, муқобил активларга киришни “демократлаштириш” ҳақидаги фармонидан сўнг эълон қилинган эди. Инвестмент Компани Институте маълумотларига кўра, 2024-йил якунига кўра америкаликларнинг 401(к) режаларида тахминан 10,1 триллион УСД миқдоридаги маблағ жамланган.
Сандерс, Варрен ва Скотт ушбу сиёсат амалдаги маъмурият вакиллари учун молиявий манфаатлар тўқнашувини келтириб чиқармаслигини сўроқ остига олди. Хусусан, Доналд Трумп оиласининг Ворлд Либертй Финансиал деб номланган крипто лойиҳаси борлиги алоҳида таъкидланган. Демократлар этика қоидаларини ўз ичига олмаган ҳар қандай қонун лойиҳасига қарши овоз беришларини маълум қилди.
…