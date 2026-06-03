АҚШ қонунчилари пенсия жамғармаларига крипто киритилишига қарши чиқмоқда

·65·Иқтисодиёт
АҚШ қонунчилари пенсия жамғармаларига крипто киритилишига қарши чиқмоқда

АҚШ Конгрессининг юқори палатаси ва Вакиллар палатасидаги етакчи демократлар Меҳнат вазирлигидан америкаликларнинг 401(к) пенсия режаларига рақамли ва “муқобил активлар”ни киритиш режасини тўхтатишни талаб қилди. Сенаторлар Берние Сандерс, Элизабет Варрен ва вакил Боббй Скотт вазирлик раҳбари вазифасини бажарувчи Кеит Сондерлингга мактуб йўллаб, хусусий капитал, крипто ва хусусий кредитларни пенсия ҳисобларига қўшиш таклифини бекор қилишга чақирди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Қонунчиларнинг таъкидлашича, ушбу сиёсат пенсия жамғармаларини Bitcoin ва бошқа рақамли валюталар каби ўта ўзгарувчан активлар хавфига дучор қилади. Мактубда крипто бозорида тартибга солиш ва ҳимоя механизмлари етишмаслиги, бу эса кўплаб криптовалюталарни фирибгарлик қурбонига айлантириши мумкинлиги қайд этилган. Шунингдек, SEК каби молиявий агентликларда назорат сусайганидан хавотир билдирилган.

Меҳнат вазирлигининг ушбу ташаббуси АҚШ Президенти Доналд Трумп томонидан 2025-йил августида имзоланган, муқобил активларга киришни “демократлаштириш” ҳақидаги фармонидан сўнг эълон қилинган эди. Инвестмент Компани Институте маълумотларига кўра, 2024-йил якунига кўра америкаликларнинг 401(к) режаларида тахминан 10,1 триллион УСД миқдоридаги маблағ жамланган.

Сандерс, Варрен ва Скотт ушбу сиёсат амалдаги маъмурият вакиллари учун молиявий манфаатлар тўқнашувини келтириб чиқармаслигини сўроқ остига олди. Хусусан, Доналд Трумп оиласининг Ворлд Либертй Финансиал деб номланган крипто лойиҳаси борлиги алоҳида таъкидланган. Демократлар этика қоидаларини ўз ичига олмаган ҳар қандай қонун лойиҳасига қарши овоз беришларини маълум қилди.

АҚШКриптоПенсияИнвестицияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлдиБугун, 06:584 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди