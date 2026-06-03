Битвисе: Криптовалюталар AI акциялари фонида тескари инвестицияга айланди
Битвисе инвестиция бўйича директори Матт Ҳоуганнинг таъкидлашича, институционал инвесторлар эътибори сунъий интеллект (AI) акцияларига қаратилиши натижасида крипто бозори ҳозирда “тескари тикиш” (контрариан бет) мақомига ўтмоқда. Ҳоуган бозор таҳлилида ҳозирги вазиятни “шафқатсиз” деб атаб, Насдақ-100 индекси йилига 43% ўсган бир пайтда инвесторлар учун криптовалюталарнинг жозибадорлиги пасайганини қайд этди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
OpenAI томонидан ChatGPT ишга туширилганидан сўнг, AI технологиялари билан боғлиқ компаниялар акциялари кескин қимматлашди. Хусусан, AI учун муҳим ҳисоблаш компонентларини ишлаб чиқарувчи NVIDIA акциялари ўша даврдан бери деярли 1,500% га ўсди. Ҳоуганнинг фикрича, моментумга асосланган инвестициялар ҳаяжон тўлқинида ҳаракат қилса, тескари тикишлар сабр-тоқат ва узоқ муддатли фундаментал таҳлилни талаб қилади.
ЛВРГ Ресеарч директори Никк Рукк ҳам ушбу фикрга қўшилиб, AI институционал портфелларда устунлик қилаётган бўлса-да, крипто бозори пишиб етилаётган ва юқори даромад келтириши мумкин бўлган йўналиш сифатида шаклланаётганини билдирди. Ҳоуганга кўра, ушбу айиқ бозори (беар маркет) аввалгиларидан фарқ қилади, чунки маблағлар нафақат Bitcoin, балки Hyperliquid, Зкаш ва Stellar каби кучли фундаментал асосга эга кичикроқ активларга ҳам йўналтирилмоқда.
Крипто бозори моментум савдоси бўлишдан тўхтаганида, фундаменталлар муҳим аҳамият касб эта бошлайди. Ҳоуган бу ҳолатни айиқ бозорининг бошланишидан кўра якунига яқинроқ эканлигимизнинг белгиси деб ҳисоблайди. Шунга қарамай, бозор капиталлашуви сўнгги кунларда пасайишда давом этиб, 2,38 триллион долларгача тушди, бу эса октябрдаги энг юқори кўрсаткичдан 46% пастдир.
…