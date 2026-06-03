Битвисе: Криптовалюталар AI акциялари фонида тескари инвестицияга айланди

·31·Иқтисодиёт
Битвисе: Криптовалюталар AI акциялари фонида тескари инвестицияга айланди

Битвисе инвестиция бўйича директори Матт Ҳоуганнинг таъкидлашича, институционал инвесторлар эътибори сунъий интеллект (AI) акцияларига қаратилиши натижасида крипто бозори ҳозирда “тескари тикиш” (контрариан бет) мақомига ўтмоқда. Ҳоуган бозор таҳлилида ҳозирги вазиятни “шафқатсиз” деб атаб, Насдақ-100 индекси йилига 43% ўсган бир пайтда инвесторлар учун криптовалюталарнинг жозибадорлиги пасайганини қайд этди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

OpenAI томонидан ChatGPT ишга туширилганидан сўнг, AI технологиялари билан боғлиқ компаниялар акциялари кескин қимматлашди. Хусусан, AI учун муҳим ҳисоблаш компонентларини ишлаб чиқарувчи NVIDIA акциялари ўша даврдан бери деярли 1,500% га ўсди. Ҳоуганнинг фикрича, моментумга асосланган инвестициялар ҳаяжон тўлқинида ҳаракат қилса, тескари тикишлар сабр-тоқат ва узоқ муддатли фундаментал таҳлилни талаб қилади.

ЛВРГ Ресеарч директори Никк Рукк ҳам ушбу фикрга қўшилиб, AI институционал портфелларда устунлик қилаётган бўлса-да, крипто бозори пишиб етилаётган ва юқори даромад келтириши мумкин бўлган йўналиш сифатида шаклланаётганини билдирди. Ҳоуганга кўра, ушбу айиқ бозори (беар маркет) аввалгиларидан фарқ қилади, чунки маблағлар нафақат Bitcoin, балки Hyperliquid, Зкаш ва Stellar каби кучли фундаментал асосга эга кичикроқ активларга ҳам йўналтирилмоқда.

Крипто бозори моментум савдоси бўлишдан тўхтаганида, фундаменталлар муҳим аҳамият касб эта бошлайди. Ҳоуган бу ҳолатни айиқ бозорининг бошланишидан кўра якунига яқинроқ эканлигимизнинг белгиси деб ҳисоблайди. Шунга қарамай, бозор капиталлашуви сўнгги кунларда пасайишда давом этиб, 2,38 триллион долларгача тушди, бу эса октябрдаги энг юқори кўрсаткичдан 46% пастдир.

BitcoinAINVIDIAНасдақКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлдиБугун, 06:584 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди