Netflix сунъий интеллектдан 300 дан ортиқ лойиҳада фойдалангани маълум бўлди

·0·Техно
Netflix сунъий интеллектдан 300 дан ортиқ лойиҳада фойдалангани маълум бўлди

Дунёнинг энг йирик стриминг платформаларидан бири бўлган Netflix кино саноатида инқилобий ўзгаришларни амалга оширишда давом этмоқда. Компаниянинг сўнгги ҳисоботига кўра, генератив сунъий интеллект технологиялари ҳозирга қадар 300 дан ортиқ фильм ва сериалларни яратиш жараёнида муваффақиятли қўлланилган. Бу нафақат ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш, балки мураккаб визуал саҳналарни қисқа вақт ичида тайёрлаш имконини бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Netflix раҳбарияти иккинчи чорак якунлари бўйича эълон қилинган ҳисоботда сунъий интеллектнинг имкониятларига алоҳида тўхталиб ўтди. Маълум қилинишича, ушбу технология контент яратишнинг деярли барча босқичларида — дастлабки концепцияни ишлаб чиқишдан тортиб, пост-продакшн ва якуний визуаллаштиришгача бўлган жараёнларда фаол иштирок этмоқда. Бу эса ижодий гуруҳларга аввал имконсиз бўлиб туюлган ғояларни ҳаётга татбиқ этишга ёрдам беряпти.

Тежамкорлик ва юқори сифат уйғунлиги

ixbt.com маълумотига кўра, сунъий интеллект айниқса кўп сонли одамлар иштирок этадиган оммавий саҳналар ва мураккаб жанговар эпизодларни яратишда қўл келмоқда. Анъанавий усулда бундай саҳналарни суратга олиш юзлаб каскадёрлар, массовка иштирокчилари ва қимматбаҳо декорацияларни талаб қилган бўлса, эндиликда генератив технологиялар бу жараённи сезиларли даражада арзонлаштирмоқда.

Компания ушбу технология қўлланилган аниқ мисолларни ҳам келтириб ўтди. Хусусан, Ҳиндистоннинг спортга бағишланган Глорй сериали, Бразилиянинг Брасил 70: А Сага до Три мини-сериали ҳамда АҚШ тарихига бағишланган Те Американ Эхперимент ҳужжатли лойиҳасида сунъий интеллект ёрдамида яратилган кенг кўламли саҳналарни кўриш мумкин. Ушбу лойиҳаларда тарихий муҳитни қайта тиклаш ва оммавий тадбирларни тасвирлашда технологиянинг ўрни беқиёс бўлган.

Netflix мутахассисларининг таъкидлашича, агар сунъий интеллект ёрдамига таянилмаганида, ушбу лойиҳалардаги айрим мураккаб ва қиммат саҳналарни бутунлай қисқартиришга тўғри келар эди. Технология нафақат бюджетни тежаш, балки тасвир сифатини ошириш ва контентни томошабинларга тезроқ етказиб бериш имконини бермоқда. Бу эса рақобат кучли бўлган стриминг бозорида катта устунлик ҳисобланади.

Ўзбекистонлик томошабинлар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки Netflix платформасидаги сифатли контентнинг кўпайиши ва уларнинг тезроқ чиқиши бевосита глобал технологик ривожланишга боғлиқ. Келажакда сунъий интеллект ёрдамида яратилган фильмлар сони янада ортиши кутилмоқда, бу эса кино саноатида янги стандартларни белгилаб беради.

NetflixСунъий ИнтеллектТехнологияКиноСтриминг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Убтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этдиУбтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этдиБугун, 17:22Сунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Хитойнинг Кими K3 модели OpenAIни хавотирга солдиСунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Хитойнинг Кими K3 модели OpenAIни хавотирга солдиБугун, 16:58Хитойда литий батареялари учун 11 йиллик солиқ имтиёзлари якунланмоқдаХитойда литий батареялари учун 11 йиллик солиқ имтиёзлари якунланмоқдаБугун, 16:25Хитойда қаттиқ жисмли аккумуляторлар экстремал шароитда бир йил давомида синовдан ўтдиХитойда қаттиқ жисмли аккумуляторлар экстремал шароитда бир йил давомида синовдан ўтдиБугун, 15:58Маврикий NASA бошчилигидаги Artemis келишувига қўшилган 70-давлат бўлдиМаврикий NASA бошчилигидаги Artemis келишувига қўшилган 70-давлат бўлдиБугун, 15:28Ақлли колонкалардан воз кечиш вақти келдими? Nubia ҳис-туйғуларни тушунадиган иМоочи робот-уй ҳайвонини тақдим этдиАқлли колонкалардан воз кечиш вақти келдими? Nubia ҳис-туйғуларни тушунадиган иМоочи робот-уй ҳайвонини тақдим этдиБугун, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда