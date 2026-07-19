Netflix сунъий интеллектдан 300 дан ортиқ лойиҳада фойдалангани маълум бўлди
Дунёнинг энг йирик стриминг платформаларидан бири бўлган Netflix кино саноатида инқилобий ўзгаришларни амалга оширишда давом этмоқда. Компаниянинг сўнгги ҳисоботига кўра, генератив сунъий интеллект технологиялари ҳозирга қадар 300 дан ортиқ фильм ва сериалларни яратиш жараёнида муваффақиятли қўлланилган. Бу нафақат ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш, балки мураккаб визуал саҳналарни қисқа вақт ичида тайёрлаш имконини бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Netflix раҳбарияти иккинчи чорак якунлари бўйича эълон қилинган ҳисоботда сунъий интеллектнинг имкониятларига алоҳида тўхталиб ўтди. Маълум қилинишича, ушбу технология контент яратишнинг деярли барча босқичларида — дастлабки концепцияни ишлаб чиқишдан тортиб, пост-продакшн ва якуний визуаллаштиришгача бўлган жараёнларда фаол иштирок этмоқда. Бу эса ижодий гуруҳларга аввал имконсиз бўлиб туюлган ғояларни ҳаётга татбиқ этишга ёрдам беряпти.
Тежамкорлик ва юқори сифат уйғунлигиixbt.com маълумотига кўра, сунъий интеллект айниқса кўп сонли одамлар иштирок этадиган оммавий саҳналар ва мураккаб жанговар эпизодларни яратишда қўл келмоқда. Анъанавий усулда бундай саҳналарни суратга олиш юзлаб каскадёрлар, массовка иштирокчилари ва қимматбаҳо декорацияларни талаб қилган бўлса, эндиликда генератив технологиялар бу жараённи сезиларли даражада арзонлаштирмоқда.
Компания ушбу технология қўлланилган аниқ мисолларни ҳам келтириб ўтди. Хусусан, Ҳиндистоннинг спортга бағишланган Глорй сериали, Бразилиянинг Брасил 70: А Сага до Три мини-сериали ҳамда АҚШ тарихига бағишланган Те Американ Эхперимент ҳужжатли лойиҳасида сунъий интеллект ёрдамида яратилган кенг кўламли саҳналарни кўриш мумкин. Ушбу лойиҳаларда тарихий муҳитни қайта тиклаш ва оммавий тадбирларни тасвирлашда технологиянинг ўрни беқиёс бўлган.
Netflix мутахассисларининг таъкидлашича, агар сунъий интеллект ёрдамига таянилмаганида, ушбу лойиҳалардаги айрим мураккаб ва қиммат саҳналарни бутунлай қисқартиришга тўғри келар эди. Технология нафақат бюджетни тежаш, балки тасвир сифатини ошириш ва контентни томошабинларга тезроқ етказиб бериш имконини бермоқда. Бу эса рақобат кучли бўлган стриминг бозорида катта устунлик ҳисобланади.
Ўзбекистонлик томошабинлар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки Netflix платформасидаги сифатли контентнинг кўпайиши ва уларнинг тезроқ чиқиши бевосита глобал технологик ривожланишга боғлиқ. Келажакда сунъий интеллект ёрдамида яратилган фильмлар сони янада ортиши кутилмоқда, бу эса кино саноатида янги стандартларни белгилаб беради.
…