TSMC рекорд даражадаги даромадга қарамай акциялари тушиб кетишига дуч келди

·32·Техно
TSMC рекорд даражадаги даромадга қарамай акциялари тушиб кетишига дуч келди

Дунёнинг энг йирик шартномавий чип ишлаб чиқарувчиси бўлдиъмиш TSMC компанияси 2026-йилнинг иккинчи чораги якунлари бўйича рекорд даражадаги молиявий кўрсаткичларни эълон қилди. Бироқ, кутилмаганда компания акциялари қиймати пасайишни бошлади. Бу ҳолат сунъий интеллект (AI) соҳасидаги улкан инвестицияларнинг ўзини оқлаши борасида инвесторларда пайдо бўлган шубҳалар билан боғланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳисобот даврида TSMC тушуми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 36 фоизга ўсиб, 40 миллиард доллардан ошиб кетди. Соф фойда кўрсаткичи эса янада ҳайратланарли натижани — 77 фоизли ўсишни қайд этди. Шундай бўлишига қарамай, компания қимматли қоғозлари биржада 4 фоизга арзонлашди. Бунга асосий сабаб сифатида ишлаб чиқаришни кенгайтириш учун сарфланадиган харажатларнинг кескин ортиши кўрсатилмоқда.

Сунъий интеллект бумининг нархи

ixbt.com маъумотига кўра, TSMC 2026-йил учун мўлжалланган капитал харажатлар прогнозини аввалги 52–56 миллиард доллардан 60–64 миллиард долларгача кўтарди. Бу маблағлар асосан янги ускуналар сотиб олиш ва инфратузилмани ривожлантиришга йўналтирилади. Бозор иштирокчилари бундай катта сарф-харажатлар фонида сунъий интеллект технологияларидан келадиган реал фойда ҳали аниқ эмаслигидан хавотирга тушмоқда.

Ушбу тенденция нафақат Тайван гигантига, балки бутун технология секторига таъсир кўрсатди. Nasdaq 100 индекси 1,4 фоизга пасайган бўшса, яримўтказгичлар сектори индекси ўзининг энг юқори чўққисидан деярли 19 фоизга пастлади. Инвесторлар энди шунчаки даромад ўшишини эмас, балки AI инфратузилмасига тикилаётган триллионлаб долларлар қачон ва қандай кўринишда қайтиши бўйича аниқ далилларни талаб қилмоқда.

Бозорнинг асосий индикатори

TSMC NVIDIA, Apple ва бошқа технологик етакчилар учун чиплар етказиб берувчи асосий ҳамкор бўлгани сабабли, унинг ҳолати бутун саноатнинг “соғлиғини” кўрсатувчи барометр ҳисобланади. Компания AI чипларига бўлган талабдан катта фойда кўраётган бўлишига қарамай, асосий савол очиқлигича қолмоқда: буюртмачилар ушбу қимматбаҳо чиплар ёрдамида янги даромад манбаларини ярата оладими?

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий бозор учун ҳам бу янгилик аҳамиятли, чунки биз ишлатадиган iPhone смартфонларидан тортиб, булутли технологияларгача айнан TSMC заводларида тайёрланган процессорларга таянади. Глобал микросхемалар бозоридаги ҳар қандай тебраниш келажакда гаджетлар нархи ва технологик хизматлар сифатига таъсир қилиши муқаррар.

Хулоса қилиб айтганда, ҳозирги кунда бозорга фақатгина молиявий муваффақиятнинг ўзи етарли эмас. Инвесторлар сунъий интеллект атрофидаги шов-шувлар ортида реал иқтисодий самарадорлик турганига ишонч ҳосил қилишни истамоқда. TSMC каби гигантларнинг келгуси қадамлари ушбу “AI пуфагининг тақдирини белгилаб бериши мумкин.

TSMCСунъий ИнтеллектNVIDIAТехнологияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қайта тикланувчи энергия станцияларини нотўғри жойлаштириш дефицитни 5 баравар оширадиҚайта тикланувчи энергия станцияларини нотўғри жойлаштириш дефицитни 5 баравар оширадиБугун, 19:20Сунъий интеллектнинг янги даври: Куррент AI барча учун очиқ глобал тармоқ яратмоқдаСунъий интеллектнинг янги даври: Куррент AI барча учун очиқ глобал тармоқ яратмоқдаБугун, 19:20Samsung компанияси сунъий интеллектга эга янги Фреэстйле+ проекторини тақдим этдиSamsung компанияси сунъий интеллектга эга янги Фреэстйле+ проекторини тақдим этдиБугун, 18:29Netflix сунъий интеллектдан 300 дан ортиқ лойиҳада фойдалангани маълум бўлдиNetflix сунъий интеллектдан 300 дан ортиқ лойиҳада фойдалангани маълум бўлдиБугун, 17:56Убтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этдиУбтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этдиБугун, 17:22Сунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Хитойнинг Кими K3 модели OpenAIни хавотирга солдиСунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Хитойнинг Кими K3 модели OpenAIни хавотирга солдиБугун, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда