Тўйига етти кун қолган йигит героин билан ушланди
Тошкент шаҳрининг Бектемир туманида ўтказилган тезкор тадбир давомида икки нафар йигит йирик миқдордаги гиёҳвандлик воситалари билан қўлга олинди. Бу ҳақда пойтахт Ички ишлар бош бошқармаси маълум қилди.
Маълум қилинишича, жиноят қидирув ходимлари дастлаб гумонланувчилар ҳаракатланаётган автомашинани текширган. Кўздан кечириш жараёнида “закладка” усули орқали тарқатиш учун махсус қадоқланган героин моддаси аниқланган.
Шундан сўнг тезкор тадбир давом эттирилиб, гумонланувчиларнинг яшаш манзилида тинтув ўтказилган. У ердан ҳам турли хил гиёҳвандлик воситалари топилиб, далилий ашё сифатида расмийлаштирилган.
Ички ишлар органлари тарқатган видеода қўлга олинганлардан бири қилмишидан пушаймон эканини яширмай, шундай дейди:
«Тўйимга атиги етти кун қолган эди. Ҳар ким қилган ишига жавоб беради. Бу йўлнинг охири қамоқ экан.»
Тергов маълумотларига кўра, мазкур ҳолатда жами 1,2 килограмм героин ва 100 грамм мефедроннинг ноқонуний муомалага чиқарилишининг олди олинган.
Мазкур ҳолат юзасидан гумонланувчиларга нисбатан Жиноят кодексининг 273-моддаси 6-қисми «а» ва «б» бандлари билан жиноят иши қўзғатилди. Уларга нисбатан қамоқ эҳтиёт чораси қўлланилган бўлиб, айни пайтда дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
…