Тўйига етти кун қолган йигит героин билан ушланди

·28·Жамият
Тўйига етти кун қолган йигит героин билан ушланди

Тошкент шаҳрининг Бектемир туманида ўтказилган тезкор тадбир давомида икки нафар йигит йирик миқдордаги гиёҳвандлик воситалари билан қўлга олинди. Бу ҳақда пойтахт Ички ишлар бош бошқармаси маълум қилди.

Маълум қилинишича, жиноят қидирув ходимлари дастлаб гумонланувчилар ҳаракатланаётган автомашинани текширган. Кўздан кечириш жараёнида “закладка” усули орқали тарқатиш учун махсус қадоқланган героин моддаси аниқланган.

Шундан сўнг тезкор тадбир давом эттирилиб, гумонланувчиларнинг яшаш манзилида тинтув ўтказилган. У ердан ҳам турли хил гиёҳвандлик воситалари топилиб, далилий ашё сифатида расмийлаштирилган.

Ички ишлар органлари тарқатган видеода қўлга олинганлардан бири қилмишидан пушаймон эканини яширмай, шундай дейди:

«Тўйимга атиги етти кун қолган эди. Ҳар ким қилган ишига жавоб беради. Бу йўлнинг охири қамоқ экан.»

Тергов маълумотларига кўра, мазкур ҳолатда жами 1,2 килограмм героин ва 100 грамм мефедроннинг ноқонуний муомалага чиқарилишининг олди олинган.

Мазкур ҳолат юзасидан гумонланувчиларга нисбатан Жиноят кодексининг 273-моддаси 6-қисми «а» ва «б» бандлари билан жиноят иши қўзғатилди. Уларга нисбатан қамоқ эҳтиёт чораси қўлланилган бўлиб, айни пайтда дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

ТошкентБектемир
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир ва Бибисора Англия–Франция баҳсида (видео)Жавоҳир ва Бибисора Англия–Франция баҳсида (видео)Бугун, 15:25Россиядан Ўзбекистонга юборилган шоколадлар орасига яширилган наркотик чегарада фош этилдиРоссиядан Ўзбекистонга юборилган шоколадлар орасига яширилган наркотик чегарада фош этилдиБугун, 14:45Тошкентда жазирама сабаб ижтимоий тармоқларда светофорлар ҳам эриб кетаётгани акс этган кадрлар тарқалдиТошкентда жазирама сабаб ижтимоий тармоқларда светофорлар ҳам эриб кетаётгани акс этган кадрлар тарқалдиБугун, 13:08Фарғонада фуқарони видеога олиб, пул талаб қилганлар қўлга олиндиФарғонада фуқарони видеога олиб, пул талаб қилганлар қўлга олиндиКеча, 21:52Бўлиб тўлаш рекламаси ўзгаради: яширин тўловлар очиқланадиБўлиб тўлаш рекламаси ўзгаради: яширин тўловлар очиқланадиКеча, 18:05«Президент оиласига яқинман»: жиноий схема тузган уюшган гуруҳга ҳукм ўқилди«Президент оиласига яқинман»: жиноий схема тузган уюшган гуруҳга ҳукм ўқилдиКеча, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди