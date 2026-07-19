Samsung компанияси сунъий интеллектга эга янги Фреэстйле+ проекторини тақдим этди
Жанубий Кореянинг Samsung технологик гиганти ўзининг кўп функцияли ва ихчам проекторлар туркумини янгилади. АҚШ бозорида сотувга чиққан янги Фреэстйле+ модели нафақат юқори сифатли тасвир, балки сунъий интеллект имкониятлари билан ҳам фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Мазкур қурилма замонавий уй кинотеатри тушунчасини бутунлай ўзгартиришга қаратилган бўлиб, у уйдан ташқарида ҳам эркин фойдаланиш учун мослаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Фреэстйле+ моделининг асосий афзалликларидан бири унинг Фулл ҲД аниқликдаги 100 дюймгача бўлган тасвирни шакллантира олишидир. ixbt.com нашри берган маълумотларга кўра, қурилма USB-C порти орқали ташқи аккумуляторга (Повер Банк) уланиб ишлаши мумкин. Бу эса уни саёҳатлар, кемпинглар ёки электр энергияси чекланган жойларда ҳам бемалол ишлатиш имконини беради.
Сунъий интеллект ва ақлли созламаларЯнги авлод проектори сунъий интеллект технологиялари билан бойитилган. Хусусан, унда трапезоидал бузилишларни автоматик равишда 3D-тузатиш функцияси мавжуд. Бу шуни англатадики, проектор қандай бурчак остида ўрнатилишидан қатъи назар, тасвирни деворга тўғри тўртбурчак шаклида автоматик мослайди. Шунингдек, сиртни калибрлаш ва тасвирни адаптация қилиш тизими ҳатто нотекис ёки рангли деворларда ҳам ранглар узатилишини табиий сақлаб қолади.
Тасвир сифати бўйича қурилма 430 ИСО-люмен ёрқинликка эга бўлиб, ПурКолор ва HDR10+ технологияларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса қоронғу саҳналарда ҳам деталларнинг аниқ кўринишини ва рангларнинг бойлигини таъминлайди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бундай ихчам қурилмалар айниқса ҳовли шароитида ёки оилавий ҳордиқ пайтида катта экранда фильм томоша қилиш учун қулай ечим бўлиши мумкин.
Овоз ва дастурий таъминотОвоз тизимига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Фреэстйле+ ичига ўрнатилган динамиклар товушни 360 даража радиусда тарқатади. Икки дона пассив сабвуфер эса паст частотали товушларни (басларни) чуқурроқ эшиттиришга хизмат қилади. Агар бу етарли бўлмаса, Қ-Сймпҳонй технологияси ёрдамида проекторни Wi-Fi орқали ташқи акустик тизимлар ёки саундбарларга сиmsиз улаш имконияти мавжуд.
Қурилма Samsung компаниясининг хусусий Тизен операцион тизими бошқарувида ишлайди. Бу фойдаланувчиларга қуйидаги имкониятларни тақдим этади:
- Барча машҳур стриминг сервисларидан тўғридан-тўғри фойдаланиш;
- Булутли ўйин платформаларини қўллаб-қувватлаш;
- Смартфон ёки планшет экранини сиmsиз проекторга узатиш;
- СмартТингс экотизими орқали бошқа ақлли қурилмалар билан интеграция.
…