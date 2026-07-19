Samsung компанияси сунъий интеллектга эга янги Фреэстйле+ проекторини тақдим этди

·43·Техно
Samsung компанияси сунъий интеллектга эга янги Фреэстйле+ проекторини тақдим этди

Жанубий Кореянинг Samsung технологик гиганти ўзининг кўп функцияли ва ихчам проекторлар туркумини янгилади. АҚШ бозорида сотувга чиққан янги Фреэстйле+ модели нафақат юқори сифатли тасвир, балки сунъий интеллект имкониятлари билан ҳам фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Мазкур қурилма замонавий уй кинотеатри тушунчасини бутунлай ўзгартиришга қаратилган бўлиб, у уйдан ташқарида ҳам эркин фойдаланиш учун мослаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Фреэстйле+ моделининг асосий афзалликларидан бири унинг Фулл ҲД аниқликдаги 100 дюймгача бўлган тасвирни шакллантира олишидир. ixbt.com нашри берган маълумотларга кўра, қурилма USB-C порти орқали ташқи аккумуляторга (Повер Банк) уланиб ишлаши мумкин. Бу эса уни саёҳатлар, кемпинглар ёки электр энергияси чекланган жойларда ҳам бемалол ишлатиш имконини беради.

Сунъий интеллект ва ақлли созламалар

Янги авлод проектори сунъий интеллект технологиялари билан бойитилган. Хусусан, унда трапезоидал бузилишларни автоматик равишда 3D-тузатиш функцияси мавжуд. Бу шуни англатадики, проектор қандай бурчак остида ўрнатилишидан қатъи назар, тасвирни деворга тўғри тўртбурчак шаклида автоматик мослайди. Шунингдек, сиртни калибрлаш ва тасвирни адаптация қилиш тизими ҳатто нотекис ёки рангли деворларда ҳам ранглар узатилишини табиий сақлаб қолади.

Тасвир сифати бўйича қурилма 430 ИСО-люмен ёрқинликка эга бўлиб, ПурКолор ва HDR10+ технологияларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса қоронғу саҳналарда ҳам деталларнинг аниқ кўринишини ва рангларнинг бойлигини таъминлайди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бундай ихчам қурилмалар айниқса ҳовли шароитида ёки оилавий ҳордиқ пайтида катта экранда фильм томоша қилиш учун қулай ечим бўлиши мумкин.

Овоз ва дастурий таъминот

Овоз тизимига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Фреэстйле+ ичига ўрнатилган динамиклар товушни 360 даража радиусда тарқатади. Икки дона пассив сабвуфер эса паст частотали товушларни (басларни) чуқурроқ эшиттиришга хизмат қилади. Агар бу етарли бўлмаса, Қ-Сймпҳонй технологияси ёрдамида проекторни Wi-Fi орқали ташқи акустик тизимлар ёки саундбарларга сиmsиз улаш имконияти мавжуд.

Қурилма Samsung компаниясининг хусусий Тизен операцион тизими бошқарувида ишлайди. Бу фойдаланувчиларга қуйидаги имкониятларни тақдим этади:

  • Барча машҳур стриминг сервисларидан тўғридан-тўғри фойдаланиш;
  • Булутли ўйин платформаларини қўллаб-қувватлаш;
  • Смартфон ёки планшет экранини сиmsиз проекторга узатиш;
  • СмартТингс экотизими орқали бошқа ақлли қурилмалар билан интеграция.
Ҳозирда Фреэстйле+ модели АҚШ бозорида 1200 доллар қийматида баҳоланмоқда. Яқин ўртада янги маҳсулотнинг бошқа минтақалар, жумладан, Марказий Осиё бозорларига ҳам кириб келиши кутилмоқда. Ихчамлик ва қувват манбаига боғланиб қолмаслик хусусияти уни нафақат кўнгилочар, балки тақдимотлар ўтказиш учун ҳам идеал танловга айлантиради.

SamsungФреэстйле+ПроекторТехнологияСунъий Интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қайта тикланувчи энергия станцияларини нотўғри жойлаштириш дефицитни 5 баравар оширадиҚайта тикланувчи энергия станцияларини нотўғри жойлаштириш дефицитни 5 баравар оширадиБугун, 19:20Сунъий интеллектнинг янги даври: Куррент AI барча учун очиқ глобал тармоқ яратмоқдаСунъий интеллектнинг янги даври: Куррент AI барча учун очиқ глобал тармоқ яратмоқдаБугун, 19:20TSMC рекорд даражадаги даромадга қарамай акциялари тушиб кетишига дуч келдиTSMC рекорд даражадаги даромадга қарамай акциялари тушиб кетишига дуч келдиБугун, 18:59Netflix сунъий интеллектдан 300 дан ортиқ лойиҳада фойдалангани маълум бўлдиNetflix сунъий интеллектдан 300 дан ортиқ лойиҳада фойдалангани маълум бўлдиБугун, 17:56Убтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этдиУбтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этдиБугун, 17:22Сунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Хитойнинг Кими K3 модели OpenAIни хавотирга солдиСунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Хитойнинг Кими K3 модели OpenAIни хавотирга солдиБугун, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда