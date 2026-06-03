Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушди

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушди

Bitcoin нархи бир кун ичида 7 фоизга арзонлашиб, сўнгги тўққиз ҳафталик энг паст даражага тушди. Бу пасайиш АҚШ ва Эрон ўртасидаги янги ҳарбий зарбалар ҳамда ўт очишни тўхтатиш бўйича музокараларнинг тўхтаб қолиши фонида юз берди. ТрадингВиев маълумотларига кўра, чоршанба кунги савдоларда Bitcoin (БТК) нархи Coinbase биржасида 65 385 долларгача пасайган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

КоинГласс таҳлиллари шуни кўрсатадики, сўнгги 24 соат ичида 277 000 га яқин трейдернинг позициялари ликвидация қилинган бўлиб, умумий зарар миқдори 1,83 миллиард долларни ташкил этди. Ушбу ликвидацияларнинг 90 фоиздан ортиғи Bitcoin ва Ethereum (ЭТ) бўйича очилган "лонг" (ўсишга тикилган) позицияларга тўғри келади. Бу феврал ойидан бери кузатилган энг йирик бир кунлик пасайишдир.

Битруе Ресеарч Институте тадқиқотлар бўлими раҳбари Андри Фаузан Адзиима Bitcoin'нинг ҳозирги пасайишини фақатгина Эрон билан боғлиқ хабарлар эмас, балки леверажли ликвидациялар, ЭТФълардан катта миқдордаги маблағ чиқиб кетиши ва техник бузилишлар билан изоҳлади. Унинг фикрича, бозор 64 000 – 65 000 доллар атрофида қўллаб-қувватлаш даражасига эга ва ҳар қандай деэскаллация нархларнинг кескин тикланишига сабаб бўлиши мумкин.

Криптовалюта бозоридан 150 миллиард доллар маблағ чиқиб кетиши АҚШ Марказий қўмондонлигининг (СEНТКОМ) Эроннинг агрессив ҳаракатларига жавобан амалга оширган ҳарбий амалиётлари билан бир вақтга тўғри келди. АҚШ ҳарбийлари Эрон томонидан учирилган баллистик ракеталар ва дронларни муваффақиятли қайтарганини ҳамда Қешм оролидаги нишонларга зарба берганини маълум қилди.

Ҳозирги ҳарбий тўқнашувлар АҚШ ва Эрон ўртасидаги икки ойлик сулҳ ҳамда Ҳормуз бўғози блокадасини бекор қилиш бўйича давом этаётган билвосита музокаралар фонида содир бўлмоқда. Бироқ, ҳозирча томонлар аниқ бир келишувга эришгани йўқ, бу эса глобал молия бозорларида, жумладан крипто активлар сегментида хавотирларни оширмоқда.

BitcoinКриптовалютаБозорИнвестицияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлдиБугун, 06:584 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:393 июн олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилиндиБугун, 05:33Битвисе: Криптовалюталар AI акциялари фонида тескари инвестицияга айландиБугун, 05:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди