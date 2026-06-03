Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушди
Bitcoin нархи бир кун ичида 7 фоизга арзонлашиб, сўнгги тўққиз ҳафталик энг паст даражага тушди. Бу пасайиш АҚШ ва Эрон ўртасидаги янги ҳарбий зарбалар ҳамда ўт очишни тўхтатиш бўйича музокараларнинг тўхтаб қолиши фонида юз берди. ТрадингВиев маълумотларига кўра, чоршанба кунги савдоларда Bitcoin (БТК) нархи Coinbase биржасида 65 385 долларгача пасайган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
КоинГласс таҳлиллари шуни кўрсатадики, сўнгги 24 соат ичида 277 000 га яқин трейдернинг позициялари ликвидация қилинган бўлиб, умумий зарар миқдори 1,83 миллиард долларни ташкил этди. Ушбу ликвидацияларнинг 90 фоиздан ортиғи Bitcoin ва Ethereum (ЭТ) бўйича очилган "лонг" (ўсишга тикилган) позицияларга тўғри келади. Бу феврал ойидан бери кузатилган энг йирик бир кунлик пасайишдир.
Битруе Ресеарч Институте тадқиқотлар бўлими раҳбари Андри Фаузан Адзиима Bitcoin'нинг ҳозирги пасайишини фақатгина Эрон билан боғлиқ хабарлар эмас, балки леверажли ликвидациялар, ЭТФълардан катта миқдордаги маблағ чиқиб кетиши ва техник бузилишлар билан изоҳлади. Унинг фикрича, бозор 64 000 – 65 000 доллар атрофида қўллаб-қувватлаш даражасига эга ва ҳар қандай деэскаллация нархларнинг кескин тикланишига сабаб бўлиши мумкин.
Криптовалюта бозоридан 150 миллиард доллар маблағ чиқиб кетиши АҚШ Марказий қўмондонлигининг (СEНТКОМ) Эроннинг агрессив ҳаракатларига жавобан амалга оширган ҳарбий амалиётлари билан бир вақтга тўғри келди. АҚШ ҳарбийлари Эрон томонидан учирилган баллистик ракеталар ва дронларни муваффақиятли қайтарганини ҳамда Қешм оролидаги нишонларга зарба берганини маълум қилди.
Ҳозирги ҳарбий тўқнашувлар АҚШ ва Эрон ўртасидаги икки ойлик сулҳ ҳамда Ҳормуз бўғози блокадасини бекор қилиш бўйича давом этаётган билвосита музокаралар фонида содир бўлмоқда. Бироқ, ҳозирча томонлар аниқ бир келишувга эришгани йўқ, бу эса глобал молия бозорларида, жумладан крипто активлар сегментида хавотирларни оширмоқда.
…