Bitcoin нархи 65 000 долларгача тушиб кетди: 1,8 миллиард долларлик ликвидация
Bitcoin (БТК) нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги геосиёсий кескинликнинг кучайиши фонида 8 фоизга арзонлашиб, сўнгги тўққиз ҳафталик минимум — 65 360 долларгача тушди. ТрадингВиев маълумотларига кўра, Битстамп биржасида қайд этилган ушбу кўрсаткич 29-мартдан бери энг паст даража бўлиб, бозорда сотувчилар назоратни ўз қўлига олганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Нархларнинг пасайиши деривативлар бозорида улкан ликвидацияларга сабаб бўлди. Хусусан, 1,58 миллиард доллардан ортиқ лонг (ўсишга тикилган) позициялар ёпилиб кетди. Шундан 774,2 миллион доллари бевосита Bitcoin ҳиссасига тўғри келган бўлса, Ethereum (ЭТ) бўйича 440 миллион долларлик позициялар ликвидация қилинди.
Умумий ҳисобда, шорт ва лонг позицияларни қўшиб ҳисоблаганда, бозордан 1,83 миллиард доллар маблағ чиқиб кетди. Бу 6-февралдан бери кузатилган энг йирик ликвидация ҳодисаси бўлиб, ўшанда БТК нархи 60 000 доллардан пастга тушиб кетган эди. CryptoБантер таҳлилчилари буни сўнгги ойлардаги энг йирик бир кунлик йўқотиш деб аташди.
Бйзантине Генерал тахаллуси остидаги таҳлилчи Binance, Бйбит, ОКХ ва Дерибит каби йирик биржалардаги маълумотларга таяниб, бозорнинг кескин ўзгаришини изоҳлади. Бошқа бир эксперт ДонаХ₿τ эса бугунги 1,5 миллиард долларлик лонг ликвидацияси 2020-йилдаги пандемия давридаги инқироздан (1,6 миллиард доллар) бироз камроқ эканини таъкидлади.
…