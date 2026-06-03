Bitcoin нархи 65 000 долларгача тушиб кетди: 1,8 миллиард долларлик ликвидация

·64·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 65 000 долларгача тушиб кетди: 1,8 миллиард долларлик ликвидация
Аудио версияси

Bitcoin (БТК) нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги геосиёсий кескинликнинг кучайиши фонида 8 фоизга арзонлашиб, сўнгги тўққиз ҳафталик минимум — 65 360 долларгача тушди. ТрадингВиев маълумотларига кўра, Битстамп биржасида қайд этилган ушбу кўрсаткич 29-мартдан бери энг паст даража бўлиб, бозорда сотувчилар назоратни ўз қўлига олганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Нархларнинг пасайиши деривативлар бозорида улкан ликвидацияларга сабаб бўлди. Хусусан, 1,58 миллиард доллардан ортиқ лонг (ўсишга тикилган) позициялар ёпилиб кетди. Шундан 774,2 миллион доллари бевосита Bitcoin ҳиссасига тўғри келган бўлса, Ethereum (ЭТ) бўйича 440 миллион долларлик позициялар ликвидация қилинди.

Умумий ҳисобда, шорт ва лонг позицияларни қўшиб ҳисоблаганда, бозордан 1,83 миллиард доллар маблағ чиқиб кетди. Бу 6-февралдан бери кузатилган энг йирик ликвидация ҳодисаси бўлиб, ўшанда БТК нархи 60 000 доллардан пастга тушиб кетган эди. CryptoБантер таҳлилчилари буни сўнгги ойлардаги энг йирик бир кунлик йўқотиш деб аташди.

Бйзантине Генерал тахаллуси остидаги таҳлилчи Binance, Бйбит, ОКХ ва Дерибит каби йирик биржалардаги маълумотларга таяниб, бозорнинг кескин ўзгаришини изоҳлади. Бошқа бир эксперт ДонаХ₿τ эса бугунги 1,5 миллиард долларлик лонг ликвидацияси 2020-йилдаги пандемия давридаги инқироздан (1,6 миллиард доллар) бироз камроқ эканини таъкидлади.

BitcoinКриптоЛиквидацияБиржаИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mobiuz $351 млн эвазига сотилдиБугун, 07:50Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда