Bitcoin нархи 67 минг доллардан пастга тушди: бозорда қўрқув кучаймоқда
Bitcoin (БТК) нархи пасайишда давом этаётган бир пайтда, криптовалюта бозоридаги кайфият сўнгги икки ойлик энг паст даражага тушди. Таҳлилчиларнинг фикрича, яқин вақт ичида бозорда "реабилитация сакраши" (релиеф боунсе) кузатилиши кутилмоқда. Х ижтимоий тармоғидаги Крйптик Традес таҳлилий аккаунти Crypto Феар & Греэд Индех кўрсаткичининг кескин пасайганига эътибор қаратди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Crypto Феар & Греэд Индех индикатори бир қатор кўрсаткичлар асосида крипто бозори иштирокчиларининг кайфиятини 1 дан 100 гача бўлган шкала бўйича баҳолайди. Чоршанба куни ушбу индекс 11/100 даражасига тушди, бу эса инвесторлар орасида "ўта кучли қўрқув" ҳукмрон эканлигини англатади. Бу кўрсаткич жорий йилнинг 5-апрелидан бери энг паст натижа бўлиб қайд этилди.
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, ҳозирги вақтда бозорда фаоллик паст, ижтимоий тармоқлардаги қизиқиш сўнган ва умумий кайфият салбий кўриниш олган. Бироқ, тарихий тажрибага кўра, айнан шундай максимал қўрқув даврлари кўпинча нархларнинг қайта кўтарилиши учун замин яратади. Шу сабабли, айрим экспертлар узоқ муддатли истиқболда Bitcoin бўйича оптимистик қарашларини сақлаб қолишмоқда.
Қизиқарли жиҳати шундаки, Bitcoin сўнгги ҳафталарда АҚШ фонд бозоридан ортда қолмоқда. С&П 500 индекси сешанба кунги савдоларни навбатдаги рекорд даражада якунлаган бўлса-да, криптовалюта бозори ҳали ҳам босим остида қолмоқда. Bitcoin нархи 67 000 долларлик даражадан пастга тушиши кўплаб трейдерларни эҳтиёткорлик чораларини кўришга мажбур қилди.
…