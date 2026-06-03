Bitcoin нархи 67 минг доллардан пастга тушди: бозорда қўрқув кучаймоқда

·52·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 67 минг доллардан пастга тушди: бозорда қўрқув кучаймоқда
Аудио версияси

Bitcoin (БТК) нархи пасайишда давом этаётган бир пайтда, криптовалюта бозоридаги кайфият сўнгги икки ойлик энг паст даражага тушди. Таҳлилчиларнинг фикрича, яқин вақт ичида бозорда "реабилитация сакраши" (релиеф боунсе) кузатилиши кутилмоқда. Х ижтимоий тармоғидаги Крйптик Традес таҳлилий аккаунти Crypto Феар & Греэд Индех кўрсаткичининг кескин пасайганига эътибор қаратди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Crypto Феар & Греэд Индех индикатори бир қатор кўрсаткичлар асосида крипто бозори иштирокчиларининг кайфиятини 1 дан 100 гача бўлган шкала бўйича баҳолайди. Чоршанба куни ушбу индекс 11/100 даражасига тушди, бу эса инвесторлар орасида "ўта кучли қўрқув" ҳукмрон эканлигини англатади. Бу кўрсаткич жорий йилнинг 5-апрелидан бери энг паст натижа бўлиб қайд этилди.

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, ҳозирги вақтда бозорда фаоллик паст, ижтимоий тармоқлардаги қизиқиш сўнган ва умумий кайфият салбий кўриниш олган. Бироқ, тарихий тажрибага кўра, айнан шундай максимал қўрқув даврлари кўпинча нархларнинг қайта кўтарилиши учун замин яратади. Шу сабабли, айрим экспертлар узоқ муддатли истиқболда Bitcoin бўйича оптимистик қарашларини сақлаб қолишмоқда.

Қизиқарли жиҳати шундаки, Bitcoin сўнгги ҳафталарда АҚШ фонд бозоридан ортда қолмоқда. С&П 500 индекси сешанба кунги савдоларни навбатдаги рекорд даражада якунлаган бўлса-да, криптовалюта бозори ҳали ҳам босим остида қолмоқда. Bitcoin нархи 67 000 долларлик даражадан пастга тушиши кўплаб трейдерларни эҳтиёткорлик чораларини кўришга мажбур қилди.

BitcoinКриптовалютаБозорИнвестицияС&П 500
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mobiuz $351 млн эвазига сотилдиБугун, 07:50Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда