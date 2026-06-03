КоинДеск 20 индекси пасайди: Bitcoin Каш нархи 10,7 фоизга тушиб кетди

·44·Иқтисодиёт
КоинДеск 20 индекси пасайди: Bitcoin Каш нархи 10,7 фоизга тушиб кетди
Аудио версияси

КоинДеск Индисес ўзининг кундалик бозор ҳисоботини тақдим этиб, КоинДеск 20 индексидаги етакчи ва паст кўрсаткич қайд этган активлар динамикасини эълон қилди. Ҳозирги вақтда КоинДеск 20 индекси 1862,4 пункт даражасида савдо қилинмоқда, бу сешанба кунги кўрсаткичга нисбатан 0,6 фоизга ёки 11,0 пунктга пастдир. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Индекс таркибига кирувчи 20 та активдан 15 таси ўсиш тенденциясини кўрсатмоқда. Бугунги савдоларда НEАР (+15,1%) ва ХЛМ (+5,7%) энг юқори ўсиш суръатларини намойиш этиб, бозор етакчиларига айланди.

Аксинча, Bitcoin Каш (БЧ) нархи 10,7 фоизга арзонлашиб, индекснинг умумий пасайишига асосий сабаб бўлди. Шунингдек, BNB активи ҳам 3,4 фоизга қиймат йўқотиб, лаггардлар қаторидан жой олди.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, КоинДеск 20 дунёнинг бир неча минтақаларидаги турли платформаларда савдо қилинадиган кенг қамровли крипто-индекс ҳисобланади.

Bitcoin КашКоинДеск 20КриптовалютаБиржаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mobiuz $351 млн эвазига сотилдиБугун, 07:50Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда