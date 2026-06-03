КоинДеск 20 индекси пасайди: Bitcoin Каш нархи 10,7 фоизга тушиб кетди
КоинДеск Индисес ўзининг кундалик бозор ҳисоботини тақдим этиб, КоинДеск 20 индексидаги етакчи ва паст кўрсаткич қайд этган активлар динамикасини эълон қилди. Ҳозирги вақтда КоинДеск 20 индекси 1862,4 пункт даражасида савдо қилинмоқда, бу сешанба кунги кўрсаткичга нисбатан 0,6 фоизга ёки 11,0 пунктга пастдир. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Индекс таркибига кирувчи 20 та активдан 15 таси ўсиш тенденциясини кўрсатмоқда. Бугунги савдоларда НEАР (+15,1%) ва ХЛМ (+5,7%) энг юқори ўсиш суръатларини намойиш этиб, бозор етакчиларига айланди.
Аксинча, Bitcoin Каш (БЧ) нархи 10,7 фоизга арзонлашиб, индекснинг умумий пасайишига асосий сабаб бўлди. Шунингдек, BNB активи ҳам 3,4 фоизга қиймат йўқотиб, лаггардлар қаторидан жой олди.
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, КоинДеск 20 дунёнинг бир неча минтақаларидаги турли платформаларда савдо қилинадиган кенг қамровли крипто-индекс ҳисобланади.
…