Binance биржаси НФТ қўллаб-қувватлашни тўхтатиб, ҳамёнга кўчирмоқда

·36·Иқтисодиёт
Binance биржаси НФТ қўллаб-қувватлашни тўхтатиб, ҳамёнга кўчирмоқда
Аудио версияси

Binance криптовалюта биржаси ўз платформасида нон-фунгибле токен (НФТ) қўллаб-қувватлашни тўхтатишини ва НФТ бошқарувини ўзининг Binance Валлет номли шахсий ҳамёнига ўтказишини эълон қилди. Компаниянинг чоршанба кунги баёнотига кўра, бу ўзгариш фойдаланувчиларга Web3 ва марказлашмаган функциялардан фойдаланишда янада қулайлик яратади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

НФТ эгалари ўзларининг ўтказилиши мумкин бўлган токенларини 3-июльга қадар платформадан олиб чиқиб кетишлари лозим, шундан сўнг уларга кириш имконияти ёпилади. Ўтказиб бўлмайдиган НФТ эгалари учун эса Binance Академй курсни тамомлаганлик ҳақида ПДФ-сертификат тақдим этади. Ушбу қарор кўплаб биржаларнинг НФТ соҳасидан узоқлашиб, токенизация қилинган активлар каби бошқа йўналишларга эътибор қаратаётганини кўрсатмоқда.

Binance ушбу жараёнда фойдаланувчиларни қўллаб-қувватлаш мақсадида НФТ ечиб олиш комиссияларини қоплаш бўйича икки турдаги акцияни йўлга қўйди. Биринчи акция умумий НФТълар учун, иккинчиси эса Криштиано Роналдо (КР7) коллекциясига тегишли токенлар учун амал қилади. Биржа 100 000 нафаргача фойдаланувчини танлаб олади ва ҳар бирига 1 USDC миқдорида компенсация тўлайди.

НФТ бозори сўнгги пайтларда сезиларли пасайишни бошдан кечирмоқда. Ҳатто CryptoПунк каби етакчи коллекциялар ҳам 2022-йил ёзидаги энг юқори кўрсаткичларига қайта олгани йўқ. Binance'дан аввал Kraken биржаси ва ОпенСеа бозори ҳам BNB Смарт Чаин тармоғидаги НФТъларни қўллаб-қувватлашни тўхтатган эди.

BinanceНФТКриптовалютаБлокчейнWeb3
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mobiuz $351 млн эвазига сотилдиБугун, 07:50Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда