Binance биржаси НФТ қўллаб-қувватлашни тўхтатиб, ҳамёнга кўчирмоқда
Binance криптовалюта биржаси ўз платформасида нон-фунгибле токен (НФТ) қўллаб-қувватлашни тўхтатишини ва НФТ бошқарувини ўзининг Binance Валлет номли шахсий ҳамёнига ўтказишини эълон қилди. Компаниянинг чоршанба кунги баёнотига кўра, бу ўзгариш фойдаланувчиларга Web3 ва марказлашмаган функциялардан фойдаланишда янада қулайлик яратади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
НФТ эгалари ўзларининг ўтказилиши мумкин бўлган токенларини 3-июльга қадар платформадан олиб чиқиб кетишлари лозим, шундан сўнг уларга кириш имконияти ёпилади. Ўтказиб бўлмайдиган НФТ эгалари учун эса Binance Академй курсни тамомлаганлик ҳақида ПДФ-сертификат тақдим этади. Ушбу қарор кўплаб биржаларнинг НФТ соҳасидан узоқлашиб, токенизация қилинган активлар каби бошқа йўналишларга эътибор қаратаётганини кўрсатмоқда.
Binance ушбу жараёнда фойдаланувчиларни қўллаб-қувватлаш мақсадида НФТ ечиб олиш комиссияларини қоплаш бўйича икки турдаги акцияни йўлга қўйди. Биринчи акция умумий НФТълар учун, иккинчиси эса Криштиано Роналдо (КР7) коллекциясига тегишли токенлар учун амал қилади. Биржа 100 000 нафаргача фойдаланувчини танлаб олади ва ҳар бирига 1 USDC миқдорида компенсация тўлайди.
НФТ бозори сўнгги пайтларда сезиларли пасайишни бошдан кечирмоқда. Ҳатто CryptoПунк каби етакчи коллекциялар ҳам 2022-йил ёзидаги энг юқори кўрсаткичларига қайта олгани йўқ. Binance'дан аввал Kraken биржаси ва ОпенСеа бозори ҳам BNB Смарт Чаин тармоғидаги НФТъларни қўллаб-қувватлашни тўхтатган эди.
…