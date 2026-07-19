Қайта тикланувчи энергия станцияларини нотўғри жойлаштириш дефицитни 5 баравар оширади

·31·Техно
Қайта тикланувчи энергия станцияларини нотўғри жойлаштириш дефицитни 5 баравар оширади

Массачусетс технология институти (МИТ) олимлари қайта тикланувчи энергия объектларини қуришда келажакдаги иқлим ўзгаришларини ҳисобга олиш стратегик аҳамиятга эга эканлигини аниқлашди. Тадқиқот шуни кўрсатадики, қуёш ва шамол станцияларининг жойлашуви тизим барқарорлигига бевосита таъсир қилади. Агар лойиҳалашда фақат ўтмишдаги об-ҳаво маълумотларига таянилса, 2050-йилга бориб электр энергияси тақчиллиги билан боғлиқ ҳолатлар сони беш бараваргача ортиб кетиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

МИТ мутахассислари томонидан ишлаб чиқилган янги методология метеорологик маълумотларни энергетика инфратузилмаси симуляциялари билан бирлаштиради. Ушбу модел АҚШнинг Техас ва Янги Англия ҳудудларидаги декарбонизациялашган энергия тизимлари мисолида синовдан ўтказилди. Натижалар шуни кўрсатдики, иқлимий прогнозларни ҳисобга олиш орқали тизим чидамлилигини сезиларли харажатларсиз ошириш имконияти мавжуд.

Иқлим ўзгариши ва энергетика хавфсизлиги

Тадқиқотнинг етакчи муаллифи, МИТ профессори Майкл Ҳовланднинг таъкидлашича, қайта тикланувчи энергия технологияларини жорий этишда келажакдаги об-ҳаво моделларидан фойдаланиш адаптация харажатларини камайтиради. Бугунги кунда энергетика соҳаси икки томонлама босим остида қолмоқда: бир томондан, сунъий интеллект (AI) ва транспортнинг электрификацияси туфайли талаб ортиб бормоқда, иккинчи томондан эса, ишлаб чиқариш об-ҳаво инжиқликларига боғланиб қолмоқда.

Олимлар ишлаб чиққан моделда экстремал об-ҳаво ҳодисаларининг энергия тизимининг турли элементларига бир вақтнинг ўзида кўрсатадиган таъсири ҳисобга олинган. Масалан, маълум бир ноқулай иқлимий давр бир вақтнинг ўзида ҳам қуёш ва шамол генерациясини камайтириши, ҳам истеъмолнинг кескин ўсишига сабаб бўлиши мумкин. Бундай қўшма эффектлар келажакда энергетика тизими учун энг катта синов бўлиши кутилмоқда.

Стратегик жойлашувнинг аҳамияти

Ҳисоб-китобларга кўра, келажакдаги иқлим шароитида қуёш ва шамол объектлари учун энг мақбул локациялар тарихий маълумотлар асосида танланган жойлардан тубдан фарқ қилиши мумкин. Тадқиқот муаллифларидан бири Қиу таъкидлаганидек, масала нафақат қанча қувват қўшишда, балки уларни қаерда ва қачон жойлаштиришда ҳамдир. Бу Ўзбекистон каби қайта тикланувчи энергияга катта сармоя киритаётган давлатлар учун ҳам долзарб ҳисобланади.

Ҳозирча ушбу методология юқори аниқликдаги қимматбаҳо моделларни талаб қилади, бу эса энергия тизими операторлари учун кундалик режалаштиришда маълум қийинчиликлар туғдиради. Бироқ, МИТ олимлари келажакда реал лойиҳаларда қўллаш мумкин бўлган тезкор ва арзонроқ моделларни яратиш устида иш олиб боришмоқда. Бу эса энергетика инфратузилмасини ўн йилликлар давомида барқарор ишлашини таъминлашга хизмат қилади.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур тадқиқот глобал энергия ўтиш жараёнида хатоларни минималлаштириш ва ресурслардан оқилона фойдаланиш бўйича муҳим қўлланма бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда.

ЭнергетикаМИТҚуёш ЭнергиясиИқлим ЎзгаришиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel микросхемалар ишлаб чиқаришда инқилобий Ҳигҳ-НА ЭУВ технологиясини ишга туширдиIntel микросхемалар ишлаб чиқаришда инқилобий Ҳигҳ-НА ЭУВ технологиясини ишга туширдиБугун, 19:54Сунъий интеллектнинг янги даври: Куррент AI барча учун очиқ глобал тармоқ яратмоқдаСунъий интеллектнинг янги даври: Куррент AI барча учун очиқ глобал тармоқ яратмоқдаБугун, 19:20TSMC рекорд даражадаги даромадга қарамай акциялари тушиб кетишига дуч келдиTSMC рекорд даражадаги даромадга қарамай акциялари тушиб кетишига дуч келдиБугун, 18:59Samsung компанияси сунъий интеллектга эга янги Фреэстйле+ проекторини тақдим этдиSamsung компанияси сунъий интеллектга эга янги Фреэстйле+ проекторини тақдим этдиБугун, 18:29Netflix сунъий интеллектдан 300 дан ортиқ лойиҳада фойдалангани маълум бўлдиNetflix сунъий интеллектдан 300 дан ортиқ лойиҳада фойдалангани маълум бўлдиБугун, 17:56Убтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этдиУбтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этдиБугун, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда