Сунъий интеллектнинг янги даври: Куррент AI барча учун очиқ глобал тармоқ яратмоқда
Сунъий интеллект технологиялари шиддат билан ривожланаётган бир пайтда, дунё аҳолисининг катта қисми тил тўсиқлари сабабли ушбу имкониятлардан фойдалана олмаяпти. Куррент AI нотижорат ташкилоти ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида барча учун бепул ва очиқ бўлган, худди Ворлд Виде Веб каби умумфойдаланишдаги сунъий интеллект инфратузилмасини барпо этишга киришди. Ушбу ташаббус AI оламида хусусий корпорациялар гегемонлигига чек қўйишни кўзда тутади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг хабар беришича, 2025-йилнинг феврал ойида Мартин Тисне томонидан асос солинган Куррент AI лойиҳаси аллақачон сезиларли натижаларга эришган. Ташкилот Ҳиндистон ҳукуматининг Бҳашини бўлими билан ҳамкорликда Suno Сутра деб номланган қурилмани тақдим этди. Ушбу чўнтакбоп гаджет интернетга уланмасдан туриб, Ҳиндистоннинг 22 та тилида сунъий интеллект хизматларини тақдим эта олади. Бу, айниқса, инглиз тилини билмайдиган қишлоқ хўжалиги ходимлари ва чекка ҳудуд аҳолиси учун ҳаётий аҳамиятга эга.
Хусусий манфаатлардан оммавий манфаатларгаҲозирги кунда OpenAI, Google ва Anthropic каби етакчи AI тизимлари хусусий компанияларга тегишли бўлиб, уларнинг асосий мақсади фойда кўришдир. Куррент AI бош директори Аяҳ Бдеирнинг таъкидлашича, агар сунъий интеллект инсоният ҳаётини тубдан ўзгартирувчи технология бўлса, унинг оммавий ва бепул муқобили мавжуд бўлиши шарт. Акс ҳолда, дунё тилларининг ярми йўқолиб кетиш хавфи остида қолади, чунки йирик моделлар асосан инглиз тилига таянади.
Лойиҳа молиявий жиҳатдан ҳам мустаҳкам пойдеворга эга. Франция ҳукумати Куррент AI учун 100 миллион доллар ажратган бўлса, Ford Фоундатион, МакАртур Фоундатион, DeepMind ва Salesforce каби ташкилотлар билан биргаликда умумий инвестиция миқдори 400 миллион долларга етди. Аяҳ Бдеир бу маблағларни киритганларни "инвесторлар" эмас, балки лойиҳанинг "ҳомийлари" деб атади, чунки улардан молиявий фойда қайтариш талаб этилмайди.
Маданий меросни асраш миссиясиЙирик технологик компаниялар (Биг Теч) ўз моделларини кўп тилли қилишга интилса-да, улар кўпинча маҳаллий маданият ва контекстни ҳисобга олмайди. Куррент AI эса маҳаллий ҳамжамиятларга ўз маълумотлари устидан назоратни сақлаб қолиш имконини беради. Бдеирнинг фикрича, тил шунчаки мулоқот воситаси эмас, балки билим, анъаналар ва ўзликни авлоддан-авлодга ўтказувчи кўприкдир. Технология тилни тушунмаса, у маданиятни ҳам сақлай олмайди.
Ташкилот ўз фаолиятини қуйидаги йўналишларда кенгайтирмоқда:
- Тўртта ташкилот ўртасида AI лойиҳалари учун 3,2 миллион доллар грант ажратиш;
- Женевадаги AI фор Гоод саммитида очиқ кодли чатботни ишга тушириш;
- Дастурчилар ҳамжамияти учун очиқ манбали қурилмалар ва дастурий таъминотлар яратиш.
…