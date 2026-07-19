Сунъий интеллектнинг янги даври: Куррент AI барча учун очиқ глобал тармоқ яратмоқда

·29·Техно
Сунъий интеллектнинг янги даври: Куррент AI барча учун очиқ глобал тармоқ яратмоқда

Сунъий интеллект технологиялари шиддат билан ривожланаётган бир пайтда, дунё аҳолисининг катта қисми тил тўсиқлари сабабли ушбу имкониятлардан фойдалана олмаяпти. Куррент AI нотижорат ташкилоти ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида барча учун бепул ва очиқ бўлган, худди Ворлд Виде Веб каби умумфойдаланишдаги сунъий интеллект инфратузилмасини барпо этишга киришди. Ушбу ташаббус AI оламида хусусий корпорациялар гегемонлигига чек қўйишни кўзда тутади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг хабар беришича, 2025-йилнинг феврал ойида Мартин Тисне томонидан асос солинган Куррент AI лойиҳаси аллақачон сезиларли натижаларга эришган. Ташкилот Ҳиндистон ҳукуматининг Бҳашини бўлими билан ҳамкорликда Suno Сутра деб номланган қурилмани тақдим этди. Ушбу чўнтакбоп гаджет интернетга уланмасдан туриб, Ҳиндистоннинг 22 та тилида сунъий интеллект хизматларини тақдим эта олади. Бу, айниқса, инглиз тилини билмайдиган қишлоқ хўжалиги ходимлари ва чекка ҳудуд аҳолиси учун ҳаётий аҳамиятга эга.

Хусусий манфаатлардан оммавий манфаатларга

Ҳозирги кунда OpenAI, Google ва Anthropic каби етакчи AI тизимлари хусусий компанияларга тегишли бўлиб, уларнинг асосий мақсади фойда кўришдир. Куррент AI бош директори Аяҳ Бдеирнинг таъкидлашича, агар сунъий интеллект инсоният ҳаётини тубдан ўзгартирувчи технология бўлса, унинг оммавий ва бепул муқобили мавжуд бўлиши шарт. Акс ҳолда, дунё тилларининг ярми йўқолиб кетиш хавфи остида қолади, чунки йирик моделлар асосан инглиз тилига таянади.

Лойиҳа молиявий жиҳатдан ҳам мустаҳкам пойдеворга эга. Франция ҳукумати Куррент AI учун 100 миллион доллар ажратган бўлса, Ford Фоундатион, МакАртур Фоундатион, DeepMind ва Salesforce каби ташкилотлар билан биргаликда умумий инвестиция миқдори 400 миллион долларга етди. Аяҳ Бдеир бу маблағларни киритганларни "инвесторлар" эмас, балки лойиҳанинг "ҳомийлари" деб атади, чунки улардан молиявий фойда қайтариш талаб этилмайди.

Маданий меросни асраш миссияси

Йирик технологик компаниялар (Биг Теч) ўз моделларини кўп тилли қилишга интилса-да, улар кўпинча маҳаллий маданият ва контекстни ҳисобга олмайди. Куррент AI эса маҳаллий ҳамжамиятларга ўз маълумотлари устидан назоратни сақлаб қолиш имконини беради. Бдеирнинг фикрича, тил шунчаки мулоқот воситаси эмас, балки билим, анъаналар ва ўзликни авлоддан-авлодга ўтказувчи кўприкдир. Технология тилни тушунмаса, у маданиятни ҳам сақлай олмайди.

Ташкилот ўз фаолиятини қуйидаги йўналишларда кенгайтирмоқда:

  • Тўртта ташкилот ўртасида AI лойиҳалари учун 3,2 миллион доллар грант ажратиш;
  • Женевадаги AI фор Гоод саммитида очиқ кодли чатботни ишга тушириш;
  • Дастурчилар ҳамжамияти учун очиқ манбали қурилмалар ва дастурий таъминотлар яратиш.
Куррент AI лойиҳасининг мақсади — сунъий интеллектни худди интернет каби ҳамма учун очиқ, ҳеч ким чекланмаган ва умумий манфаатларга хизмат қиладиган тизимга айлантиришдир. Бу нафақат технологик ривожланиш, балки рақамли дунёда маданий хилма-хилликни сақлаб қолиш йўлидаги муҳим қадамдир.

Сунъий ИнтеллектКуррент AIТехнологияОчиқ КодРақамли Дунё
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel микросхемалар ишлаб чиқаришда инқилобий Ҳигҳ-НА ЭУВ технологиясини ишга туширдиIntel микросхемалар ишлаб чиқаришда инқилобий Ҳигҳ-НА ЭУВ технологиясини ишга туширдиБугун, 19:54Қайта тикланувчи энергия станцияларини нотўғри жойлаштириш дефицитни 5 баравар оширадиҚайта тикланувчи энергия станцияларини нотўғри жойлаштириш дефицитни 5 баравар оширадиБугун, 19:20TSMC рекорд даражадаги даромадга қарамай акциялари тушиб кетишига дуч келдиTSMC рекорд даражадаги даромадга қарамай акциялари тушиб кетишига дуч келдиБугун, 18:59Samsung компанияси сунъий интеллектга эга янги Фреэстйле+ проекторини тақдим этдиSamsung компанияси сунъий интеллектга эга янги Фреэстйле+ проекторини тақдим этдиБугун, 18:29Netflix сунъий интеллектдан 300 дан ортиқ лойиҳада фойдалангани маълум бўлдиNetflix сунъий интеллектдан 300 дан ортиқ лойиҳада фойдалангани маълум бўлдиБугун, 17:56Убтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этдиУбтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этдиБугун, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда