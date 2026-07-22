Москва бепул Wi-Fi тармоғи: Йил бошидан буён 26 миллиондан ортиқ уланиш қайд этилди

·31·Техно
Москва бепул Wi-Fi тармоғи: Йил бошидан буён 26 миллиондан ортиқ уланиш қайд этилди

Россия пойтахти Москва шаҳрида жамоат жойларидаги бепул Wi-Fi тармоғидан фойдаланиш кўрсаткичлари рекорд даражага етди. 2026-йил бошидан буён фойдаланувчилар шаҳар тармоғига 26 миллион мартадан ортиқ уланишни амалга оширган бўлиб, бу рақамлар шаҳар инфратузилмасининг рақамли салоҳияти тобора ортиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Москва шаҳар Ахборот технологиялари департаменти маълумотларига кўра, ҳисобот даврида фойдаланувчилар томонидан 12 миллион гигабайтдан (GB) ортиқ маълумот узатилган. Бу кўрсаткич нафақат маҳаллий аҳоли, балки сайёҳлар орасида ҳам бепул интернет хизматига бўлган талаб юқори эканлигини кўрсатмоқда. Айниқса, ёзги дам олиш мавсумида уланишлар сони кескин кўпайган.

Энг оммабоп ҳудудлар ва кенгайиш кўлами

Бепул интернет хизматидан фойдаланиш бўйича энг юқори фаоллик шаҳарнинг тарихий ва маданий марказларида кузатилмоқда. Хусусан, Охотний Ряд, Театралная ва Павелетская майдонлари, шунингдек, Китай-город ҳудуди уланишлар сони бўйича етакчилик қилмоқда. Бу жойлар ҳамиша одамлар билан гавжум бўлиши ва туристик маршрутлар чорраҳасида жойлашгани асосий омил сифатида кўрилмоқда.

Департамент раҳбари ўринбосари Дмитрий Головиннинг сўзларига кўра, шаҳар тармоғи тўхтовсиз кенгайиб бормоқда. Бугунги кунда умумий кириш нуқталари сони қарийб 30 мингтага етган. Таъкидлаш жоизки, биргина 2025-йилнинг ўзида Москва бўйлаб яна 2 мингта янги уланиш нуқталари ишга туширилган эди.

Технологик нуқтаи назардан, ушбу лойиҳа йирик мегаполисларда рақамли муҳитни яратишнинг муҳим бўлаги ҳисобланади. Ўзбекистоннинг йирик шаҳарларида, хусусан, Тошкентда ҳам жамоат жойларини бепул Wi-Fi билан таъминлаш лойиҳалари амалга оширилаётган бир пайтда, Москва тажрибаси кенг кўламли қамров ва барқарорлик жиҳатидан диққатга сазовордир.

Уланиш тартиби ва хавфсизлик чоралари

Тизимдан фойдаланиш учун фойдаланувчилар бир неча оддий босқичларни бажаришлари лозим. Москва бепул тармоғига уланиш жараёни қуйидагича ташкил этилган:

  • Қурилмада Москов_ВиФи_Фреэ тармоғини танлаш;
  • Мос ИД портали ёки СМС орқали авторизациядан ўтиш;
  • Интернетга киришни тасдиқлаш.
Россия қонунчилиги талабларига мувофиқ, фойдаланувчилар хавфсизлигини таъминлаш ва шахсни идентификация қилиш мақсадида ҳар уч ойда бир марта қайта рўйхатдан ўтиш талаб этилади. Бу чора жамоат тармоқларидан фойдаланишда киберхавфсизликни оширишга хизмат қилади.

Шаҳар маъмурияти келгусида ҳам уланиш нуқталарини кўпайтиришни ва маълумот узатиш тезлигини янада оширишни режалаштирган. Бу каби рақамли қулайликлар замонавий ақлли шаҳар (Смарт Ситй) концепциясининг ажралмас қисми бўлиб, аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган.

МоскваWi-FiИнтернетТехнологияСмарт Ситй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинот сири: Олимлар Плутон ва Титанда тушунарсиз органик моддани аниқлашдиКоинот сири: Олимлар Плутон ва Титанда тушунарсиз органик моддани аниқлашдиБугун, 12:54Моторола Разр яратувчиси 300 долларлик янги Лигҳт Флип смартфонини тақдим этдиМоторола Разр яратувчиси 300 долларлик янги Лигҳт Флип смартфонини тақдим этдиБугун, 11:57Elon Musk 2026-йилда Grok Имагине ёрдамида “Одиссея” фильмини суратга олишни режалаштирмоқдаElon Musk 2026-йилда Grok Имагине ёрдамида “Одиссея” фильмини суратга олишни режалаштирмоқдаБугун, 09:25Tesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди, бироқ инвесторлар компания акцияларини сотмоқдаTesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди, бироқ инвесторлар компания акцияларини сотмоқдаБугун, 08:28Сунъий интеллект оламида йирик келишув: Anthropic робототехника стартапини сотиб олмоқдами?Сунъий интеллект оламида йирик келишув: Anthropic робототехника стартапини сотиб олмоқдами?Бугун, 08:21Honor ўзининг энг қувватли смартфони учун махсус Флаш Limited Эдитион тўпламини тақдим этдиHonor ўзининг энг қувватли смартфони учун махсус Флаш Limited Эдитион тўпламини тақдим этдиБугун, 07:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди