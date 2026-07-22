Москва бепул Wi-Fi тармоғи: Йил бошидан буён 26 миллиондан ортиқ уланиш қайд этилди
Россия пойтахти Москва шаҳрида жамоат жойларидаги бепул Wi-Fi тармоғидан фойдаланиш кўрсаткичлари рекорд даражага етди. 2026-йил бошидан буён фойдаланувчилар шаҳар тармоғига 26 миллион мартадан ортиқ уланишни амалга оширган бўлиб, бу рақамлар шаҳар инфратузилмасининг рақамли салоҳияти тобора ортиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Москва шаҳар Ахборот технологиялари департаменти маълумотларига кўра, ҳисобот даврида фойдаланувчилар томонидан 12 миллион гигабайтдан (GB) ортиқ маълумот узатилган. Бу кўрсаткич нафақат маҳаллий аҳоли, балки сайёҳлар орасида ҳам бепул интернет хизматига бўлган талаб юқори эканлигини кўрсатмоқда. Айниқса, ёзги дам олиш мавсумида уланишлар сони кескин кўпайган.
Энг оммабоп ҳудудлар ва кенгайиш кўламиБепул интернет хизматидан фойдаланиш бўйича энг юқори фаоллик шаҳарнинг тарихий ва маданий марказларида кузатилмоқда. Хусусан, Охотний Ряд, Театралная ва Павелетская майдонлари, шунингдек, Китай-город ҳудуди уланишлар сони бўйича етакчилик қилмоқда. Бу жойлар ҳамиша одамлар билан гавжум бўлиши ва туристик маршрутлар чорраҳасида жойлашгани асосий омил сифатида кўрилмоқда.
Департамент раҳбари ўринбосари Дмитрий Головиннинг сўзларига кўра, шаҳар тармоғи тўхтовсиз кенгайиб бормоқда. Бугунги кунда умумий кириш нуқталари сони қарийб 30 мингтага етган. Таъкидлаш жоизки, биргина 2025-йилнинг ўзида Москва бўйлаб яна 2 мингта янги уланиш нуқталари ишга туширилган эди.
Технологик нуқтаи назардан, ушбу лойиҳа йирик мегаполисларда рақамли муҳитни яратишнинг муҳим бўлаги ҳисобланади. Ўзбекистоннинг йирик шаҳарларида, хусусан, Тошкентда ҳам жамоат жойларини бепул Wi-Fi билан таъминлаш лойиҳалари амалга оширилаётган бир пайтда, Москва тажрибаси кенг кўламли қамров ва барқарорлик жиҳатидан диққатга сазовордир.
Уланиш тартиби ва хавфсизлик чоралариТизимдан фойдаланиш учун фойдаланувчилар бир неча оддий босқичларни бажаришлари лозим. Москва бепул тармоғига уланиш жараёни қуйидагича ташкил этилган:
- Қурилмада Москов_ВиФи_Фреэ тармоғини танлаш;
- Мос ИД портали ёки СМС орқали авторизациядан ўтиш;
- Интернетга киришни тасдиқлаш.
Шаҳар маъмурияти келгусида ҳам уланиш нуқталарини кўпайтиришни ва маълумот узатиш тезлигини янада оширишни режалаштирган. Бу каби рақамли қулайликлар замонавий ақлли шаҳар (Смарт Ситй) концепциясининг ажралмас қисми бўлиб, аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган.
…