Ливерпул бош мураббийи Алексис Мак Аллистер ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйди

·32·Спорт
Ливерпул бош мураббийи Алексис Мак Аллистер ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйди

Англиянинг Ливерпул жамоаси бош мураббийи Андони Ираола сўнгги вақтларда жамоа ярим ҳимоячиси Алексис Мак Аллистер атрофида айланаётган трансфер миш-мишларига муносабат билдирди. Аргентиналик жаҳон чемпионининг Реал Мадрид клубига ўтиши борасидаги хабарлар кўпайган бир пайтда, мураббий ўзининг асосий юлдузини қўйиб юбормоқчи эмаслигини қатъий таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мак Аллистер ўтган мавсумда Мерсисайд клубининг энг яхши ўйинчиларидан бири бўлди ва унинг шартномаси якунланишига ҳали икки йил бор. Шунга қарамай, Мадриднинг Реал Мадрид клуби ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида ушбу футболчига қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Ираола бу вазиятга табиий жараён сифатида қарашини маълум қилди.

"Алексис ўтган йили клубнинг энг яхши ўйинчиларидан бири бўлди ва Жаҳон чемпионатида ҳам ажойиб иштирок этди. Бошқа клублар бизнинг энг яхши футболчиларимизга қизиқиш билдириши нормал ҳолат, бу трансфер бозорида доим содир бўлади. Аммо мен, худди бошқа клублар каби, ўзининг яхши ўйинчиларини сақлаб қолишни истайдиган мураббийман", — дея таъкидлади Андони Ираола.

Трансфер бозоридаги устувор вазифалар

Ливерпул таркибида жиддий йўқотишлар кузатилганидан сўнг, жамоа раҳбарияти янги футболчиларни жалб қилиш устида бош қотирмоқда. Муҳаммад Салах, Энди Робертсон ва Ибраима Конате каби етакчиларнинг кетиши жамоа тузилмасида сезиларли бўшлиқларни юзага келтирди. Мураббийнинг сўзларига кўра, ҳозирда асосий эътибор қанот ҳужумчиси сотиб олишга қаратилган.

Ираола жамоани кучайтириш зарурлигини яширмади: "Бизга янги футболчилар керак бўлган аниқ позициялар бор. Масалан, вингер. Биз, албатта, қанот ҳужумчиси сотиб олишимиз шарт. Аммо бошқа позициялар бўйича бозор нима таклиф қилиши, нархлар қандайлиги ва таркибимиздаги мавжуд ўйинчиларнинг ҳолатига қараб қарор қабул қиламиз".

Ҳозирда Ливерпул таркибида жароҳатлар билан боғлиқ муаммолар ҳам мавжуд бўлиб, бу мураббийнинг трансфер стратегиясига бевосита таъсир кўрсатмоқда. Баъзи позицияларда жароҳатланган футболчиларнинг қачон сафга қайтиши номаълум бўлиб қолаётгани сабабли, клуб раҳбарияти трансфер ойнаси ёпилгунга қадар фаол ҳаракат қилиши кутилмоқда.

Мак Аллистер эса қисқа танаффусдан сўнг тез орада жамоа ихтиёрига қайтиши ва янги мавсумга тайёргарликни бошлаши режалаштирилган. Ливерпул мухлислари учун аргентиналик ярим ҳимоячининг қолиши жамоанинг келгуси мавсумдаги амбициялари учун жуда муҳим ҳисобланади.

ЛиверпулРеал МадридАлексис Мак АллистерАндони ИраолаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мексика афсонаси Гуиллермо Очоа 41 ёшида футболчилик фаолиятини якунладиМексика афсонаси Гуиллермо Очоа 41 ёшида футболчилик фаолиятини якунладиБугун, 13:16Барселона аёллар футболи тарихидаги учинчи энг қиммат трансферни амалга оширмоқдаБарселона аёллар футболи тарихидаги учинчи энг қиммат трансферни амалга оширмоқдаБугун, 12:55Ал-Ҳилал ва Рафинья трансфери нега амалга ошмади? Суммервилле келишувининг сирлариАл-Ҳилал ва Рафинья трансфери нега амалга ошмади? Суммервилле келишувининг сирлариБугун, 12:38Челси Борнмут юлдузи Алекс Скотт учун 64 миллион фунт стерлинг таклиф қилдиЧелси Борнмут юлдузи Алекс Скотт учун 64 миллион фунт стерлинг таклиф қилдиБугун, 12:15Челси эркин агентга айланган Джон Стоунзни ўз сафига қўшиб олмоқчиЧелси эркин агентга айланган Джон Стоунзни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 11:39«Истанбул Башакшеҳир» мавсумни ғалаба билан бошлай оладими?«Истанбул Башакшеҳир» мавсумни ғалаба билан бошлай оладими?Бугун, 06:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"