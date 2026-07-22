Ливерпул бош мураббийи Алексис Мак Аллистер ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйди
Англиянинг Ливерпул жамоаси бош мураббийи Андони Ираола сўнгги вақтларда жамоа ярим ҳимоячиси Алексис Мак Аллистер атрофида айланаётган трансфер миш-мишларига муносабат билдирди. Аргентиналик жаҳон чемпионининг Реал Мадрид клубига ўтиши борасидаги хабарлар кўпайган бир пайтда, мураббий ўзининг асосий юлдузини қўйиб юбормоқчи эмаслигини қатъий таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мак Аллистер ўтган мавсумда Мерсисайд клубининг энг яхши ўйинчиларидан бири бўлди ва унинг шартномаси якунланишига ҳали икки йил бор. Шунга қарамай, Мадриднинг Реал Мадрид клуби ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида ушбу футболчига қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Ираола бу вазиятга табиий жараён сифатида қарашини маълум қилди.
"Алексис ўтган йили клубнинг энг яхши ўйинчиларидан бири бўлди ва Жаҳон чемпионатида ҳам ажойиб иштирок этди. Бошқа клублар бизнинг энг яхши футболчиларимизга қизиқиш билдириши нормал ҳолат, бу трансфер бозорида доим содир бўлади. Аммо мен, худди бошқа клублар каби, ўзининг яхши ўйинчиларини сақлаб қолишни истайдиган мураббийман", — дея таъкидлади Андони Ираола.
Трансфер бозоридаги устувор вазифаларЛиверпул таркибида жиддий йўқотишлар кузатилганидан сўнг, жамоа раҳбарияти янги футболчиларни жалб қилиш устида бош қотирмоқда. Муҳаммад Салах, Энди Робертсон ва Ибраима Конате каби етакчиларнинг кетиши жамоа тузилмасида сезиларли бўшлиқларни юзага келтирди. Мураббийнинг сўзларига кўра, ҳозирда асосий эътибор қанот ҳужумчиси сотиб олишга қаратилган.
Ираола жамоани кучайтириш зарурлигини яширмади: "Бизга янги футболчилар керак бўлган аниқ позициялар бор. Масалан, вингер. Биз, албатта, қанот ҳужумчиси сотиб олишимиз шарт. Аммо бошқа позициялар бўйича бозор нима таклиф қилиши, нархлар қандайлиги ва таркибимиздаги мавжуд ўйинчиларнинг ҳолатига қараб қарор қабул қиламиз".
Ҳозирда Ливерпул таркибида жароҳатлар билан боғлиқ муаммолар ҳам мавжуд бўлиб, бу мураббийнинг трансфер стратегиясига бевосита таъсир кўрсатмоқда. Баъзи позицияларда жароҳатланган футболчиларнинг қачон сафга қайтиши номаълум бўлиб қолаётгани сабабли, клуб раҳбарияти трансфер ойнаси ёпилгунга қадар фаол ҳаракат қилиши кутилмоқда.
Мак Аллистер эса қисқа танаффусдан сўнг тез орада жамоа ихтиёрига қайтиши ва янги мавсумга тайёргарликни бошлаши режалаштирилган. Ливерпул мухлислари учун аргентиналик ярим ҳимоячининг қолиши жамоанинг келгуси мавсумдаги амбициялари учун жуда муҳим ҳисобланади.
…