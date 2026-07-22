Челси Борнмут юлдузи Алекс Скотт учун 64 миллион фунт стерлинг таклиф қилди
Лондоннинг Челси клуби ёзги трансфер бозоридаги фаоллигини ошириб, Борнмут ярим ҳимоячиси Алекс Скоттни ўз сафига қўшиб олиш учун расмий таклиф юборди. BBC нашри хабарига кўра, "аристократлар" 22 ёшли иқтидорли футболчи учун 64 миллион фунт стерлинг тўлашга тайёрлигини билдирган. Ушбу трансфер ҳаракати клубнинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо бошчилигидаги ўрта чизиқни тубдан ислоҳ қилиш режасининг бир қисмидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Вазиятнинг кескинлашувига Алекс Скоттнинг ўз клуби билан амалдаги шартномасини узайтиришдан бош тортгани сабаб бўлган. Маълумотларга кўра, футболчи сўнгги икки ой давомида столда турган янги битимни рад этган. Ҳозирда унинг "олчалар" билан шартномаси якунланишига икки йил вақт қолган ва футболчининг келажаги борасидаги ноаниқлик Челси каби гранд жамоаларни ҳаракатга келтирмоқда.
Борнмутнинг қатъий рад жавобиГарчи таклиф қилинган маблағ сезиларли даражада катта бўлса-да, Борнмут раҳбарияти Челсининг илк сўровини рад этди. Клуб мутасаддилари Скоттни жамоанинг энг муҳим ўйинчиларидан бири деб ҳисоблашади ва уни осонликча қўйиб юбормоқчи эмаслар. Виталити Стедиум эгалари ҳатто келгусидаги ҳар қандай таклифлар ҳам қабул қилинмаслиги ҳақида Стамфорд Бридж вакилларини огоҳлантирган.
Иқтисодий жиҳатдан олиб қараганда, Борнмут ҳозирда ўз юлдузини сотишга мажбур эмас. Жамоа ўтган мавсумда муваффақиятли иштирок этиб, Европа лигаси йўлланмасини қўлга киритди. Шунингдек, ўтган трансфер ойналарида Дин Хейсен, Милош Керкез ва Иллия Забарний каби ўйинчиларнинг сотувидан тушган маблағлар клуб бюджетини барқарорлаштириб қўйган.
Рақобат ва футболчининг ўсишиАлекс Скотт учун курашда фақат Челси эмас, балки Англия Премер-лигасининг бошқа гигантлари ҳам иштирок этмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, футболчининг ривожланишини Арсенал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем ва Манчестер Сити каби клублар ҳам диққат билан кузатиб бормоқда. Бу эса ёзги трансфер ойнаси якунига қадар кураш янада қизишини англатади.
Скоттнинг профессионал футболдаги парвози жуда тез кечди. У 2023-йилда Бристол Сити жамоасидан 25 миллион фунт эвазига Борнмутга ўтган эди. Ўша вақтда у Чемпионшипнинг энг яхши ёш ўйинчиси деб топилганди. Ўтган давр мобайнида у жамоа сафида 89 та учрашувда майдонга тушиб, 6 та гол уришга ва жамоанинг ҳужумкор ўйинида асосий двигателга айланишга улгурди.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, чунки Челсининг таркибни ёшартириш сиёсати ва Хаби Алонсонинг келиши жамоанинг ўйин услубига қандай таъсир қилиши катта қизиқиш уйғотмоқда. Агар трансфер амалга ошса, Скотт Премер-лиганинг энг қиммат ёш ярим ҳимоячиларидан бирига айланади.
…