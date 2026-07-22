Челси Борнмут юлдузи Алекс Скотт учун 64 миллион фунт стерлинг таклиф қилди

·30·Спорт
Челси Борнмут юлдузи Алекс Скотт учун 64 миллион фунт стерлинг таклиф қилди

Лондоннинг Челси клуби ёзги трансфер бозоридаги фаоллигини ошириб, Борнмут ярим ҳимоячиси Алекс Скоттни ўз сафига қўшиб олиш учун расмий таклиф юборди. BBC нашри хабарига кўра, "аристократлар" 22 ёшли иқтидорли футболчи учун 64 миллион фунт стерлинг тўлашга тайёрлигини билдирган. Ушбу трансфер ҳаракати клубнинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо бошчилигидаги ўрта чизиқни тубдан ислоҳ қилиш режасининг бир қисмидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Вазиятнинг кескинлашувига Алекс Скоттнинг ўз клуби билан амалдаги шартномасини узайтиришдан бош тортгани сабаб бўлган. Маълумотларга кўра, футболчи сўнгги икки ой давомида столда турган янги битимни рад этган. Ҳозирда унинг "олчалар" билан шартномаси якунланишига икки йил вақт қолган ва футболчининг келажаги борасидаги ноаниқлик Челси каби гранд жамоаларни ҳаракатга келтирмоқда.

Борнмутнинг қатъий рад жавоби

Гарчи таклиф қилинган маблағ сезиларли даражада катта бўлса-да, Борнмут раҳбарияти Челсининг илк сўровини рад этди. Клуб мутасаддилари Скоттни жамоанинг энг муҳим ўйинчиларидан бири деб ҳисоблашади ва уни осонликча қўйиб юбормоқчи эмаслар. Виталити Стедиум эгалари ҳатто келгусидаги ҳар қандай таклифлар ҳам қабул қилинмаслиги ҳақида Стамфорд Бридж вакилларини огоҳлантирган.

Иқтисодий жиҳатдан олиб қараганда, Борнмут ҳозирда ўз юлдузини сотишга мажбур эмас. Жамоа ўтган мавсумда муваффақиятли иштирок этиб, Европа лигаси йўлланмасини қўлга киритди. Шунингдек, ўтган трансфер ойналарида Дин Хейсен, Милош Керкез ва Иллия Забарний каби ўйинчиларнинг сотувидан тушган маблағлар клуб бюджетини барқарорлаштириб қўйган.

Рақобат ва футболчининг ўсиши

Алекс Скотт учун курашда фақат Челси эмас, балки Англия Премер-лигасининг бошқа гигантлари ҳам иштирок этмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, футболчининг ривожланишини Арсенал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем ва Манчестер Сити каби клублар ҳам диққат билан кузатиб бормоқда. Бу эса ёзги трансфер ойнаси якунига қадар кураш янада қизишини англатади.

Скоттнинг профессионал футболдаги парвози жуда тез кечди. У 2023-йилда Бристол Сити жамоасидан 25 миллион фунт эвазига Борнмутга ўтган эди. Ўша вақтда у Чемпионшипнинг энг яхши ёш ўйинчиси деб топилганди. Ўтган давр мобайнида у жамоа сафида 89 та учрашувда майдонга тушиб, 6 та гол уришга ва жамоанинг ҳужумкор ўйинида асосий двигателга айланишга улгурди.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, чунки Челсининг таркибни ёшартириш сиёсати ва Хаби Алонсонинг келиши жамоанинг ўйин услубига қандай таъсир қилиши катта қизиқиш уйғотмоқда. Агар трансфер амалга ошса, Скотт Премер-лиганинг энг қиммат ёш ярим ҳимоячиларидан бирига айланади.

ЧелсиБорнмутАлекс СкоттТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мексика афсонаси Гуиллермо Очоа 41 ёшида футболчилик фаолиятини якунладиМексика афсонаси Гуиллермо Очоа 41 ёшида футболчилик фаолиятини якунладиБугун, 13:16Барселона аёллар футболи тарихидаги учинчи энг қиммат трансферни амалга оширмоқдаБарселона аёллар футболи тарихидаги учинчи энг қиммат трансферни амалга оширмоқдаБугун, 12:55Ал-Ҳилал ва Рафинья трансфери нега амалга ошмади? Суммервилле келишувининг сирлариАл-Ҳилал ва Рафинья трансфери нега амалга ошмади? Суммервилле келишувининг сирлариБугун, 12:38Ливерпул бош мураббийи Алексис Мак Аллистер ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиЛиверпул бош мураббийи Алексис Мак Аллистер ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 12:11Челси эркин агентга айланган Джон Стоунзни ўз сафига қўшиб олмоқчиЧелси эркин агентга айланган Джон Стоунзни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 11:39«Истанбул Башакшеҳир» мавсумни ғалаба билан бошлай оладими?«Истанбул Башакшеҳир» мавсумни ғалаба билан бошлай оладими?Бугун, 06:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"