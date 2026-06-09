Bitcoin нархи 62 000 доллар атрофидаги пастки даражага тушди
Сешанба куни Валл Стреэт биржаси очилиши билан Bitcoin (BTC) ҳафталик энг паст кўрсаткичларни қайд этди. Таҳлилчиларнинг фикрича, буқаларнинг устунликка эришиши учун 65 000 долларлик тўсиқни енгиб ўтишлари талаб этилади. ТрадингВиев маълумотларига кўра, АҚШдаги муҳим инфляция кўрсаткичлари эълон қилиниши арафасида сотувлар босими ортиши натижасида BTC нархи кун давомида 1,2 фоизга арзонлашди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Нархнинг 64 200 доллар даражасида икки марта рад этилиши BTC/УСД жуфтлигини яна бир бор 60 000 долларлик муҳим қўллаб-қувватлаш даражасини синаб кўришга мажбур қилмоқда. Таниқли трейдер ва таҳлилчи Майкл ван де Поппе ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Bitcoin 65 000 доллардан пастда тўхтаб қолганини, агар ушбу даража бузиб ўтилса, нарх 72-74 минг долларгача кескин кўтарилиши мумкинлигини таъкидлади.
Ван де Поппе ўтган ҳафтада бозор 59 100 долларгача тушганини эслатиб, сўнгги сотувлар нисбатан мантиқсиз бўлганини ва бозор тез орада тикланишини тахмин қилди. Бироқ, бошқа бир таҳлилчи Рект Капитал ҳозирги BTC нархи ҳаракати ва ўтган сикллардаги пасайишлар ўртасида ўхшашликлар борлигини қайд этди.
Рект Капитал таҳлилига кўра, BTC/УСД жуфтлиги 50 ойлик экспоненциал ҳаракатланувчи ўртача (ЭМА) кўрсаткичини ва учбурчак шаклидаги қўллаб-қувватлаш чизиғини йўқотган. Бу ҳолат аввалроқ 2018 ва 2022-йиллардаги айиқ бозорида ҳам кузатилган эди. Эндиликда Bitcoin пасайиш тезлашиши учун ушбу даражадан пастда тўлиқ мустаҳкамланиши керак.
…