11 июнь учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 16,93 сўмга қимматлаб, 13 932,05 сўм бўлди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 11 июнь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 18,81 сўмга қимматлаб, 12 054,03 сўмни ташкил этди.
• Евро 16,93 сўмга қимматлаб, 13 932,05 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,9 сўмга арзонлаб, 167,05 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 37,24 сўмга қимматлаб, 16 149,99 сўм бўлди.
• Япон иенаси ўзгаришсиз қолиб, 75,13 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 16,19 сўмга арзонлаб, 15 095,84 сўмга тушди.
• Хитой юани 0,65 сўмга қимматлаб, 1 778,25 сўмни ташкил этди.
…