Bitcoin нархи 30 000 долларгача тушиши мумкин: Институционал сотувлар ортмоқда

·28·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 30 000 долларгача тушиши мумкин: Институционал сотувлар ортмоқда

Bitcoin (BTC) нархи институционал талабнинг кескин пасайиши фонида 30 000 долларлик кўрсаткичгача тушиб кетиш хавфи остида қолмоқда. Каприоле Инвестментс таҳлилий моделига кўра, ETFлар, корпоратив ғазналар ва майнерлар эмиссиясини кузатувчи кўрсаткичлар институционал сотувлар ҳажми кунлик қазиб олинаётган Bitcoin миқдоридан 450 фоизга ошиб кетганини кўрсатмоқда. Бу кунига тахминан 2 000 BTC сотилаётганини англатади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Бошқача айтганда, йирик эгалар ҳар куни қазиб олинадиган Bitcoin миқдоридан 4-5 баравар кўп активни бозоргача чиқармоқда. Spot Bitcoin ETFлар ушбу пасайишнинг асосий омили бўлиб хизмат қилмоқда. Уларнинг оқим чизиғи нолдан пастга тушиб кетган, бу эса ETFдан маблағларнинг чиқиб кетиши бошқа барча талаб манбаларини босиб тушаётганидан далолат беради.

Глассноде маълумотларига кўра, сўнгги бир ой ичида ушбу фондлардан қарийб 27 миллиард доллар миқдоридаги маблағ қайтариб олинган. Бу 2024–2025-йиллардаги тенденциянинг кескин ўзгаришидир, ўшанда ETF оқимлари Bitcoin нархини рекорд даражадаги юқори чўққиларга олиб чиққан эди.

Michael Saylor бошчилигидаги MicroStrategy компанияси 2026-йилнинг биринчи чорагида 89 599 BTC сотиб олиб, институционал талабни маълум даражада ушлаб турган эди. Компания иккинчи чоракда ҳам харидларни давом эттириб, май ойи охиригача яна 62 300 BTC қўшди ва умумий захираларини 843 000 BTCдан ошириб юборди.

Ушбу жамғариш жараёни Bitcoin нархининг 59 930 долларлик энг қуйи нуқтадан 40 фоизга тикланиши билан мос келган эди. Бу эса корпоратив ғазна талаби бозор тикланишининг энг кучли устунларидан бири бўлиб қолаётганини тасдиқлайди, бироқ ҳозирги умумий сотувлар босими ушбу барқарорликни хавф остига қўймоқда.

BitcoinКриптоИнвестицияБиржаBTC
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаАҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаБугун, 04:19Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиBlockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиБугун, 20:12Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиКешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиБугун, 19:40Bank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинBank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБугун, 19:19Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБуюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБугун, 19:17Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаEthereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаКеча, 18:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди