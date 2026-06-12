Avalanche Треасурй Ко. акциялари Nasdaq биржасидаги дебютида 16 фоизга арзонлашди

·8·Иқтисодиёт
Avalanche Треасурй Ко. акциялари Nasdaq биржасидаги дебютида 16 фоизга арзонлашди

Пайшанба куни Nasdaq биржасида АВАТ тикери остида дебют қилган Avalanche Треасурй Компани компанияси учун савдолар муваффақиятсиз бошланди. Кун якунига кўра, компания акциялари қиймати 16 фоизга пасайди. Мазкур компания ўтган йилнинг октябрь ойида эълон қилинган 675 миллион долларлик келишув доирасида Моунтаин Лаке Акқуиситион (СПАК) билан бирлашиш орқали биржага чиқиш имкониятига эга бўлган эди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Dragonфлй, Пантера, ПараФи Капитал, ВанEкк, Galaxy Дигитал ва Kraken каби йирик институционал инвесторлар томонидан қўллаб-қувватланаётган компания инвесторларга криптовалютани бевосита сотиб олмасдан, Avalanche блокчейн экотизимига сармоя киритиш имконини беришни мақсад қилган. Avalanche Треасурй бош директори Барт Смитнинг таъкидлашича, бу шунчаки нарх устидаги гаров эмас, балки институционал молия тизимини қайта шакллантириш учун муҳим салоҳиятга эга инвестициядир.

Avalanche тармоғи 2020-йилда ишга туширилган бўлиб, ҳозирда унинг экотизимида 550 дан ортиқ лойиҳалар фаолият юритмоқда. Тармоқда 1 миллиард доллардан ортиқ институционал маблағлар жойлаштирилган ва 1,65 миллиард доллардан зиёд реал активлар токенизация қилинган. Google Финансе маълумотларига кўра, АВАТ акциялари 2,20 доллардан очилиб, кунни 1,85 доллар даражасида якунлаган. Бу ҳолат крипто-компаниялар учун одатий ҳол бўлиб, айниқса "айиқ бозори" (беар маркет) даврида кўп кузатилади.

Шу билан бирга, AVAX криптовалютаси кун давомида 3,4 фоизлик ўсишни кўрсатган бўлса-да, сўнгги 30 кун ичида ўз қийматининг 33 фоизини йўқотди. Ҳозирда актив 2021-йил ноябридаги энг юқори кўрсаткичидан 95 фоизга пастроқ даражада савдо қилинмоқда. ТрадингВиев маълумотларига кўра, алткоинлар 2026-йилда жиддий босим остида қолмоқда ва AVAX сўнгги беш йилдаги энг паст даражага тушган.

Крипто-ғазначилик фирмалари учун ҳозирги давр анча мураккаб кечмоқда. Коингласс таҳлилларига кўра, рақамли активлар ғазналарига ҳафталик соф BTC оқими апрель ва май ойларидаги 2 миллиард долларлик кўрсаткичдан 266 миллион долларгача камайган. Дунёдаги энг йирик BTC ғазнасига эга MicroStrategy компанияси акциялари ҳам Bitcoin бозоридаги пасайиш фонида сўнгги 12 ой ичида 69 фоизга арзонлашган.

AvalancheNasdaqКриптоБиржаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЛГ ва Arbitrum 679 миллиард долларлик реклама бозори учун ҳамкорлик қиладиЛГ ва Arbitrum 679 миллиард долларлик реклама бозори учун ҳамкорлик қиладиБугун, 05:17Технологик гигантлар инқирози ва нефт нархи: Bitcoin 60 минг долларда қоладимиТехнологик гигантлар инқирози ва нефт нархи: Bitcoin 60 минг долларда қоладимиБугун, 23:10АҚШда криптовалюта ўғриликларига қарши курашувчи махсус гуруҳ тузилмоқдаАҚШда криптовалюта ўғриликларига қарши курашувчи махсус гуруҳ тузилмоқдаБугун, 22:17Citi хусусий компаниялар акциялари учун блокчейн платформасини ишга туширдиCiti хусусий компаниялар акциялари учун блокчейн платформасини ишга туширдиБугун, 22:11Молиявий маслаҳатчилар учун крипто: Крипто ETF тушунчасиМолиявий маслаҳатчилар учун крипто: Крипто ETF тушунчасиКеча, 15:35Audiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиAudiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиКеча, 13:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди