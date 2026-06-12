Avalanche Треасурй Ко. акциялари Nasdaq биржасидаги дебютида 16 фоизга арзонлашди
Пайшанба куни Nasdaq биржасида АВАТ тикери остида дебют қилган Avalanche Треасурй Компани компанияси учун савдолар муваффақиятсиз бошланди. Кун якунига кўра, компания акциялари қиймати 16 фоизга пасайди. Мазкур компания ўтган йилнинг октябрь ойида эълон қилинган 675 миллион долларлик келишув доирасида Моунтаин Лаке Акқуиситион (СПАК) билан бирлашиш орқали биржага чиқиш имкониятига эга бўлган эди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Dragonфлй, Пантера, ПараФи Капитал, ВанEкк, Galaxy Дигитал ва Kraken каби йирик институционал инвесторлар томонидан қўллаб-қувватланаётган компания инвесторларга криптовалютани бевосита сотиб олмасдан, Avalanche блокчейн экотизимига сармоя киритиш имконини беришни мақсад қилган. Avalanche Треасурй бош директори Барт Смитнинг таъкидлашича, бу шунчаки нарх устидаги гаров эмас, балки институционал молия тизимини қайта шакллантириш учун муҳим салоҳиятга эга инвестициядир.
Avalanche тармоғи 2020-йилда ишга туширилган бўлиб, ҳозирда унинг экотизимида 550 дан ортиқ лойиҳалар фаолият юритмоқда. Тармоқда 1 миллиард доллардан ортиқ институционал маблағлар жойлаштирилган ва 1,65 миллиард доллардан зиёд реал активлар токенизация қилинган. Google Финансе маълумотларига кўра, АВАТ акциялари 2,20 доллардан очилиб, кунни 1,85 доллар даражасида якунлаган. Бу ҳолат крипто-компаниялар учун одатий ҳол бўлиб, айниқса "айиқ бозори" (беар маркет) даврида кўп кузатилади.
Шу билан бирга, AVAX криптовалютаси кун давомида 3,4 фоизлик ўсишни кўрсатган бўлса-да, сўнгги 30 кун ичида ўз қийматининг 33 фоизини йўқотди. Ҳозирда актив 2021-йил ноябридаги энг юқори кўрсаткичидан 95 фоизга пастроқ даражада савдо қилинмоқда. ТрадингВиев маълумотларига кўра, алткоинлар 2026-йилда жиддий босим остида қолмоқда ва AVAX сўнгги беш йилдаги энг паст даражага тушган.
Крипто-ғазначилик фирмалари учун ҳозирги давр анча мураккаб кечмоқда. Коингласс таҳлилларига кўра, рақамли активлар ғазналарига ҳафталик соф BTC оқими апрель ва май ойларидаги 2 миллиард долларлик кўрсаткичдан 266 миллион долларгача камайган. Дунёдаги энг йирик BTC ғазнасига эга MicroStrategy компанияси акциялари ҳам Bitcoin бозоридаги пасайиш фонида сўнгги 12 ой ичида 69 фоизга арзонлашган.
…