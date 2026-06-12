Bitcoin 63 000 доллардан юқори нархда ўзгарувчан савдоларни давом эттирмоқда
Криптовалюта бозорида асосий актив ҳисобланган Bitcoin нархи 63 000 доллар даражасидан юқорида сақланиб қолган ҳолда, юқори ўзгарувчанликни намойиш этмоқда. Инвесторлар глобал иқтисодий вазият ва Fed томонидан кутилаётган навбатдаги қарорлар фонида эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилмоқдалар. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Бозордаги умумий тенденция бошқа рақамли активларга ҳам таъсир кўрсатмоқда. Хусусан, машҳур мем-коин DOGE нархи сўнгги сутка давомида деярли ўзгаришсиз қолди. Бу ҳолат трейдерлар орасида кутиш позицияси устунлик қилаётганидан далолат беради.
Экспертларнинг таъкидлашича, Bitcoin нархининг 63 000 долларлик психологик тўсиқдан юқорида мустаҳкамланиши келгусидаги ўсиш учун муҳим пойдевор бўлиши мумкин. Бироқ, биржа савдоларидаги ликвидлик ва ташқи иқтисодий омиллар қисқа муддатли тебранишларни келтириб чиқаришда давом этмоқда.
Ҳозирги вақтда крипто бозори иштирокчилари нафақат Bitcoin, балки Ethereum ва Solana каби йирик алткоинлар ҳаракатини ҳам диққат билан кузатиб боришмоқда. Инфляция кўрсаткичлари ва анъанавий молия бозорларидаги ўзгаришлар рақамли активлар динамикасига бевосита таъсир ўтказувчи асосий драйверлар бўлиб қолмоқда.
…