Bitcoin майнерлари қийин аҳволда: Бозор 2026-йилда тубига етиши кутилмоқда

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin майнерлари қийин аҳволда: Бозор 2026-йилда тубига етиши кутилмоқда

Bitcoin (BTC) майнерлари яна босим остида қолмоқда, бироқ занжир ичидаги маълумотлар янги харид имконияти пайдо бўлганидан далолат бермоқда. Килла тахаллуси билан танилган трейдернинг таъкидлашича, нарх ва қазиб олиш қийинчилиги ўртасидаги нисбат майнерларнинг "таслим бўлиши" (капитулатион) жараёни бошланганини кўрсатмоқда. Тарихий жиҳатдан бундай сигнал активларни жамғариш учун энг қулай вақт ҳисобланади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Битбо таҳлилий платформаси маълумотларига кўра, жорий спот нархи узоқ муддатли қазиб олиш қийинчилиги даражасига нисбатан майнерларнинг даромадлилиги пасайганини тасдиқламоқда. Махсус "майнерлар капитуляцияси" графиги ҳозирда қизил ҳудудга кирган бўлиб, бу аввалги Bitcoin айиқ бозорларида кузатилган ҳолатни такрорламоқда.

Килла ўзининг алоҳида прогнозида Bitcoin бозорининг навбатдаги энг паст нуқтаси ҳали олдинда эканлигини айтди. Унинг фикрича, анъанавий молия бозорлари жорий йилда коррекцияга учрайди ва бу криптовалюта бозори учун якуний бурилиш нуқтаси бўлиб хизмат қилади. Таҳлилчи айиқ бозори ўзининг энг қуйи даражасига 2026-йилда етишини тахмин қилмоқда.

Каприоле Инвестментс асосчиси Чарлес Эдвардс ҳам Bitcoin майнерлари чарчаш ёқасида эканлигини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, Bitcoin ҳозирда ўзининг ишлаб чиқариш таннархи даражасида савдо қилинмоқда. Бу эса майнерлар ўртача ҳисобда фақатгина харажатларни қоплаётганини, аммо фойда кўрмаётганини англатади.

BitcoinКриптоМайнингИнвестицияБиржа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

15 июнь учун валюта курслари эълон қилинди15 июнь учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:04Крипто-фирибгарлар Жаҳон чемпионати чипталарига бўлган талабдан фойдаланмоқдаКрипто-фирибгарлар Жаҳон чемпионати чипталарига бўлган талабдан фойдаланмоқдаБугун, 10:14390 миллион долларлик крипто-ювиш тармоғи фош этилди390 миллион долларлик крипто-ювиш тармоғи фош этилдиБугун, 08:18SEC қоидаларни бекор қилиши токенизация қилинган акциялар учун йўл очадиSEC қоидаларни бекор қилиши токенизация қилинган акциялар учун йўл очадиБугун, 07:1615 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда15 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 07:14Bitcoin 63 000 доллардан юқори нархда ўзгарувчан савдоларни давом эттирмоқдаBitcoin 63 000 доллардан юқори нархда ўзгарувчан савдоларни давом эттирмоқдаБугун, 06:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди