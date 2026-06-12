Bitcoin майнерлари қийин аҳволда: Бозор 2026-йилда тубига етиши кутилмоқда
Bitcoin (BTC) майнерлари яна босим остида қолмоқда, бироқ занжир ичидаги маълумотлар янги харид имконияти пайдо бўлганидан далолат бермоқда. Килла тахаллуси билан танилган трейдернинг таъкидлашича, нарх ва қазиб олиш қийинчилиги ўртасидаги нисбат майнерларнинг "таслим бўлиши" (капитулатион) жараёни бошланганини кўрсатмоқда. Тарихий жиҳатдан бундай сигнал активларни жамғариш учун энг қулай вақт ҳисобланади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Битбо таҳлилий платформаси маълумотларига кўра, жорий спот нархи узоқ муддатли қазиб олиш қийинчилиги даражасига нисбатан майнерларнинг даромадлилиги пасайганини тасдиқламоқда. Махсус "майнерлар капитуляцияси" графиги ҳозирда қизил ҳудудга кирган бўлиб, бу аввалги Bitcoin айиқ бозорларида кузатилган ҳолатни такрорламоқда.
Килла ўзининг алоҳида прогнозида Bitcoin бозорининг навбатдаги энг паст нуқтаси ҳали олдинда эканлигини айтди. Унинг фикрича, анъанавий молия бозорлари жорий йилда коррекцияга учрайди ва бу криптовалюта бозори учун якуний бурилиш нуқтаси бўлиб хизмат қилади. Таҳлилчи айиқ бозори ўзининг энг қуйи даражасига 2026-йилда етишини тахмин қилмоқда.
Каприоле Инвестментс асосчиси Чарлес Эдвардс ҳам Bitcoin майнерлари чарчаш ёқасида эканлигини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, Bitcoin ҳозирда ўзининг ишлаб чиқариш таннархи даражасида савдо қилинмоқда. Бу эса майнерлар ўртача ҳисобда фақатгина харажатларни қоплаётганини, аммо фойда кўрмаётганини англатади.
…