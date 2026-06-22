23 июнь учун валюта курслари эълон қилинди

·0·Иқтисодиёт
23 июнь учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 23 июнь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 68,19 сўмга арзонлаб, 11 990,26 сўмга тушди.

• Евро 80,54 сўмга арзонлаб, 13 738,44 сўмга тушди.
• Россия рубли 1,81 сўмга арзонлаб, 162,23 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 97,45 сўмга арзонлаб, 15 861,91 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,64 сўмга арзонлаб, 74,13 сўмга тушди.
• Швейцария франки 117,79 сўмга арзонлаб, 14 846,78 сўмга тушди.
• Хитой юани 11,43 сўмга арзонлаб, 1 769,91 сўмга тушди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонликлар пулни нимага сарфлашни режалаштирмоқда?Ўзбекистонликлар пулни нимага сарфлашни режалаштирмоқда?Бугун, 11:2023 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 10:37Ўзбекистонда фармацевтика маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ортдиЎзбекистонда фармацевтика маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ортдиКеча, 17:37Ўзбекистон энг кўп қайси давлатларга маҳсулот экспорт қилмоқда?Ўзбекистон энг кўп қайси давлатларга маҳсулот экспорт қилмоқда?Кеча, 17:31Ўзбекистон ва Германия: Стратегик ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва янги лойиҳаларЎзбекистон ва Германия: Стратегик ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва янги лойиҳаларКеча, 17:17Беш ойлик солиқ аудитларида 5,5 трлн сўмлик қоидабузарлик аниқландиБеш ойлик солиқ аудитларида 5,5 трлн сўмлик қоидабузарлик аниқландиКеча, 16:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
26 май учун валюта курслари эълон қилинди
26 май учун валюта курслари эълон қилинди