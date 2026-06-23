Ўзбекистон импорти тўрт ойда 26,7 фоизга ошди
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмасидаги импорт ҳажми 16,4 миллиард АҚШ долларини ташкил этди. Бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 26,7 фоиз кўп.
Йилнинг дастлабки тўрт ойида Ўзбекистон дунёнинг 150 дан ортиқ давлати билан савдо алоқаларини амалга оширган. Мамлакатга турли хил товарлар ва хизматлар олиб кирилган.
Импорт ҳажми бўйича Хитой биринчи ўринни эгаллади. Ушбу давлатдан 5,3 миллиард долларлик товар ва хизматлар импорт қилинган. Кейинги ўринларда 3,1 миллиард доллар билан Россия ва 1,4 миллиард доллар билан Қозоғистон турибди.
Ўзбекистон импортида етакчи бўлган давлатлар:
• Хитой — 5,3 миллиард доллар
• Россия — 3,1 миллиард доллар
• Қозоғистон — 1,4 миллиард доллар
• Корея Республикаси — 620,9 миллион доллар
• Туркия — 559,2 миллион доллар
• Ҳиндистон — 369,7 миллион доллар
• Бирлашган Араб Амирликлари — 361,1 миллион доллар
• Германия — 359,2 миллион доллар
• Беларусь — 274,8 миллион доллар
• Туркманистон — 262,2 миллион доллар
…